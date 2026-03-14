Uống cả chục chai bia vẫn “ổn”, nhưng 2 lít nước lọc lại khó: Vì sao?

Không ít người thắc mắc vì sao có thể uống rất nhiều bia trong một buổi gặp gỡ nhưng lại khó uống hết khoảng 2 lít nước lọc.

Theo các chuyên gia, điều này liên quan đến sự khác biệt trong cách cơ thể kiểm soát nhu cầu uống nước và cách đồ uống có cồn tác động đến não bộ cũng như hành vi.

Cơ thể kiểm soát việc uống nước rất chặt chẽ

Nước lọc phục vụ nhu cầu sinh lý cơ bản của cơ thể. Khi cơ thể đủ nước, hệ thần kinh sẽ nhanh chóng gửi tín hiệu “tắt khát”, khiến chúng ta không còn muốn uống thêm.

Ngay khi nước được đưa vào miệng và cổ họng, não bộ đã bắt đầu nhận tín hiệu rằng cơ thể đang được bù nước. Sau đó, nước được hấp thu nhanh và kích hoạt các cơ chế cân bằng nội môi, đồng thời tăng đào thải qua thận. Chính vì vậy, khi uống quá nhiều nước trong thời gian ngắn, cảm giác đầy bụng và khó chịu sẽ xuất hiện, khiến nhiều người khó tiếp tục uống.

Một số nghiên cứu cho thấy dạ dày của nhiều người chỉ cảm thấy “no vừa” khi chứa khoảng vài trăm ml nước. Khi lượng nước tăng lên gần 1 lít hoặc hơn, cảm giác căng và khó chịu sẽ rõ rệt, khiến cơ thể tự động dừng lại;

Bia dễ uống hơn nhờ yếu tố cảm giác

Khác với nước lọc, bia thường được uống lạnh, có ga và có hương vị đặc trưng. Những yếu tố này giúp kích thích vị giác, tạo cảm giác dễ uống và sảng khoái hơn.

Khí CO2 trong bia cũng khiến người uống dễ ợ hơi, giúp giảm áp lực trong dạ dày. Nhờ vậy, cảm giác đầy bụng có thể giảm nhanh hơn so với khi uống nhiều nước lọc liên tục.

Ngoài ra, bia thường được uống theo từng chai nhỏ khoảng 330 ml, xen kẽ với thời gian trò chuyện. Việc chia nhỏ lượng uống này khiến dạ dày ít cảm thấy “quá tải” so với việc uống một lượng lớn nước cùng lúc.

Rượu tác động đến hệ thần kinh và cảm giác muốn uống

Một yếu tố quan trọng khác là ethanol - thành phần cồn trong bia. Chất này có thể kích thích hệ thống thưởng trong não, làm tăng cảm giác hưng phấn và thúc đẩy mong muốn uống tiếp.

Các nghiên cứu cho thấy ngay cả mùi hoặc vị của bia cũng có thể kích hoạt giải phóng dopamine - chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến cảm giác vui vẻ và phần thưởng. Điều này khiến người uống dễ muốn tiếp tục uống, ngay cả khi cơ thể không thực sự cần thêm nước.

Bên cạnh đó, rượu còn làm giảm khả năng kiểm soát hành vi và khiến con người ít chú ý hơn đến các tín hiệu như đầy bụng hay đã uống đủ.

Yếu tố xã hội cũng ảnh hưởng lớn

Việc uống bia thường diễn ra trong bối cảnh giao tiếp như tiệc tùng, gặp gỡ bạn bè hay liên hoan. Những hoạt động như cụng ly, chúc tụng hay “uống theo nhịp” của nhóm có thể khiến lượng bia tiêu thụ tăng lên đáng kể.

Ngược lại, nước lọc không gắn với các yếu tố xã hội hay cảm xúc tương tự, nên ít khi được uống với số lượng lớn trong thời gian ngắn.

Uống nhiều bia vẫn tiềm ẩn rủi ro sức khỏe

Dù có thể uống nhiều bia hơn nước trong một số trường hợp, điều này không đồng nghĩa với việc cơ thể có thể dung nạp cồn một cách an toàn. Theo các tổ chức y tế, rượu bia liên quan đến nhiều bệnh lý và tai nạn, đồng thời là yếu tố nguy cơ của hàng trăm loại bệnh khác nhau.

Ngoài ra, uống quá nhiều bia trong thời gian ngắn có thể dẫn đến ngộ độc rượu, rối loạn điện giải hoặc các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác.

Khi uống quá nhiều nước cũng có thể nguy hiểm

Ngược lại, việc uống quá nhiều nước trong thời gian rất ngắn cũng không được khuyến khích. Nếu vượt quá khả năng đào thải của thận, cơ thể có thể gặp tình trạng hạ natri máu do quá tải nước, gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Vì sao hiện tượng này xảy ra?

Tóm lại, việc khó uống hết 2 lít nước lọc nhưng lại có thể uống nhiều bia xuất phát từ nhiều yếu tố khác nhau. Trong khi nước bị kiểm soát chặt bởi các cơ chế sinh lý nhằm duy trì cân bằng của cơ thể, bia lại chịu ảnh hưởng mạnh từ yếu tố cảm giác, tác động của cồn lên não và cả bối cảnh xã hội.

Nói cách khác, cảm giác “không uống nổi thêm nước” thực chất là cơ chế bảo vệ tự nhiên của cơ thể, còn việc uống được nhiều bia thường liên quan đến tác động của rượu và môi trường giao tiếp hơn là nhu cầu thực sự của cơ thể.