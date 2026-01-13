Cách Đình Bắc tạo bàn thắng địa chấn cho U23 Việt Nam

Khi nhịp độ trận đấu được đẩy lên cao và đối thủ bắt đầu đuối sức, Đình Bắc đã tận dụng tốt nhất lợi thế này để tạo ra cú dứt điểm "chấn động" trên sân Hoàng tử Abdullah Al-Faisal rạng sáng 13/1.

Đình Bắc nhận được nhiều lời khen từ truyền thông nhờ cú dứt điểm khó tin. Ảnh: AFC.

Rạng sáng 13/1, trước đối thủ Saudi Arabia sở hữu hàng công giàu tốc độ và sức mạnh, U23 Việt Nam chủ động lựa chọn lối chơi phòng ngự. Đội hình của HLV Kim Sang Sik nhường quyền kiểm soát bóng nhưng kiểm soát tốt không gian chơi bóng, duy trì cự ly đội hình hợp lý.

Hàng thủ thi đấu tập trung, trong khi thủ môn Trung Kiên liên tiếp có những pha can thiệp quan trọng, giúp U23 Việt Nam đứng vững trong phần lớn thời gian trận đấu. Bước ngoặt xuất hiện ở hiệp hai, khi Đình Bắc được tung vào sân và lập tức tạo ra khác biệt.

Phút 65, từ một tình huống tưởng chừng không thuận lợi, tiền đạo trẻ này tung cú dứt điểm ở góc hẹp, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Không chỉ mang ý nghĩa về mặt tỷ số, pha lập công này còn cho thấy nền tảng thể lực của nam tiền đạo trong một thời điểm đòi hỏi tốc độ và sức bền cao.

Phân tích với Tri Thức - Znews, bác sĩ chuyên khoa II Trần Anh Vũ, Trưởng khoa Y học Thể thao và Nội soi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho rằng U23 Việt Nam đã thể hiện một lối chơi giàu tính toán về mặt thể lực. Riêng Đình Bắc, theo ông, là ví dụ điển hình cho sự thay đổi này.

Cầu thủ sinh năm 2004 sở hữu nền tảng thể lực tốt, được rèn giũa qua môi trường V.League, đồng thời có đủ kinh nghiệm thi đấu để kiểm soát nhịp độ vận động cá nhân trên sân.

So với nhiều cầu thủ cùng lứa, tiền đạo này nổi bật ở tư duy phân phối sức. Anh di chuyển rộng, tham gia nhiều tình huống, nhưng không tiêu hao thể lực một cách dàn trải. Những pha tăng tốc tối đa chỉ được sử dụng ở thời điểm then chốt, khi áp sát đối phương, tạo áp lực trực diện hoặc đứng trước cơ hội dứt điểm.

Đáng chú ý, bàn thắng của Đình Bắc được đánh giá rất cao về mặt chuyên môn. Ông Vũ nhận định đây là một pha lập công đạt đến đẳng cấp hiếm thấy, khi cầu thủ mang áo số 7 vừa bứt tốc ở cường độ cao, vừa tung ra cú dứt điểm mạnh và chính xác. Ngay cả ở bóng đá đỉnh cao thế giới, không nhiều cầu thủ có thể thực hiện trọn vẹn dạng xử lý này.

Theo dữ liệu từ Flashscore, cú sút của Đình Bắc chỉ có chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 0,05. Đây là con số rất thấp, phản ánh mức độ khó của tình huống. Thời điểm dứt điểm, góc sút bị thu hẹp tối đa, hậu vệ đối phương áp sát, còn thủ môn đã chiếm vị trí tương đối thuận lợi.

Chung cuộc, U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước U23 Saudi Arabia, qua đó đoạt vé vào vòng tứ kết U23 châu Á với ngôi nhất bảng sau ba trận toàn thắng. Tấm vé còn lại của bảng A thuộc về U23 Jordan sau chiến thắng với cùng tỷ số trước U23 Kyrgyzstan.