Bé trai ở Hà Nội chào đời nặng gần 6 kg

Một bé trai nặng gần 6 kg vừa chào đời an toàn tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, trở thành một trong những trường hợp trẻ sơ sinh có cân nặng lớn hiếm gặp tại cơ sở này.

Sản phụ là chị N.T.M.H. (29 tuổi, Hà Nội), mang thai ở tuần thứ 38. Đây là lần sinh thứ hai của chị và trước đó đã từng phẫu thuật lấy thai. Trong quá trình mang thai, sản phụ được chẩn đoán mắc tiểu đường thai kỳ nhưng việc kiểm soát đường huyết chưa thật sự tốt, khiến thai nhi phát triển quá mức so với bình thường.

Bé trai chào đời trong tình trạng khỏe mạnh, khóc to, da hồng hào và có cân nặng lên tới 5.860 g. Ảnh: BVCC.

Khi nhập viện, các bác sĩ nhận thấy thai nhi có kích thước rất lớn, đồng thời sản phụ xuất hiện đau tại vùng sẹo mổ cũ. Trước nguy cơ giãn sẹo và xảy ra các biến chứng nguy hiểm, ê-kíp bác sĩ đã chỉ định mổ lấy thai chủ động nhằm đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

Bé trai chào đời trong tình trạng khỏe mạnh, khóc to, da hồng hào và có cân nặng lên tới 5.860 g.

Theo các bác sĩ sản khoa, trẻ sơ sinh đủ tháng thường nặng khoảng 2.800- 3.500 g. Thai nhi từ 4.000 g trở lên đã được xếp vào nhóm thai to, trong khi những trường hợp nặng từ 5.000 g trở lên khá hiếm gặp.

Bác sĩ Thùy cho biết những thai kỳ có nguy cơ thai to, đặc biệt ở sản phụ mắc tiểu đường thai kỳ hoặc có sẹo mổ cũ, cần được theo dõi chặt chẽ. Việc kiểm soát đường huyết tốt và lựa chọn phương pháp sinh phù hợp sẽ giúp giảm nguy cơ biến chứng cho cả mẹ và thai nhi.

Hiện sức khỏe của hai mẹ con sản phụ ổn định, em bé được các bác sĩ tiếp tục theo dõi và chăm sóc tại bệnh viện.

Các chuyên gia sản khoa khuyến cáo phụ nữ mang thai cần khám thai định kỳ theo lịch hẹn của bác sĩ để theo dõi sự phát triển của thai nhi và phát hiện sớm các bất thường. Trong đó, tầm soát và theo dõi tiểu đường thai kỳ là nội dung đặc biệt quan trọng, thường được thực hiện vào tuần thai 24-28 hoặc sớm hơn ở những thai phụ có yếu tố nguy cơ như thừa cân, tiền sử gia đình mắc đái tháo đường, từng sinh con to.

Nếu không được phát hiện và kiểm soát kịp thời, tiểu đường thai kỳ có thể làm tăng nguy cơ thai to, tiền sản giật, sinh khó hoặc các biến chứng cho cả mẹ và bé.

Vì vậy, thai phụ cần tuân thủ lịch khám thai, thực hiện các xét nghiệm cần thiết, đồng thời duy trì chế độ ăn uống, vận động hợp lý và theo dõi đường huyết theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo một thai kỳ an toàn.