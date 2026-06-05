Từ 1/7, khám bệnh BHYT dưới 379.500 đồng được miễn phí

Nhờ điều chỉnh tăng mức lương cơ sở, người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được chi trả toàn bộ chi phí nếu số tiền cho một lần khám chữa bệnh đúng tuyến thấp hơn 379.500 đồng.

Đi khám bảo hiểm y tế đúng tuyến sẽ được chi trả toàn bộ, nếu cho phí thấp hơn 380.000 đồng. Ảnh: Việt Linh.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 188/2025/NĐ-CP, trong đó bổ sung nhiều điều chỉnh quan trọng liên quan đến mức hưởng bảo hiểm y tế của người dân. Đáng chú ý, việc điều chỉnh tăng mức lương cơ sở lên quy mô mới đã gián tiếp nâng cao hạn mức được điều trị miễn phí hoàn toàn đối với các ca bệnh thông thường hoặc kiểm tra sức khỏe tại tuyến cơ sở.

Cụ thể, khoản 1 Điều 17 của Nghị định này nêu rõ người bệnh khi đi khám bệnh, chữa bệnh đúng quy định sẽ được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí trong trường hợp tổng số tiền cho một lần khám thấp hơn 15% mức lương cơ sở.

Theo lộ trình cải cách tiền lương, mức lương cơ sở dự kiến áp dụng từ ngày 1/7 sẽ đạt mốc 2.530.000 đồng mỗi tháng.

Đối chiếu với quy định nêu trên, giới hạn chi phí để người dân được miễn trừ chi trả hoàn toàn sẽ bằng 15% của mức lương mới này, tương đương với 379.500 đồng. Như vậy, từ thời điểm đầu tháng 7, bất kỳ người dân nào đi khám chữa bệnh đúng tuyến mà có tổng hóa đơn dưới 379.500 đồng đều không cần phải tự nộp tiền túi.

Sự thay đổi này giúp giảm đáng kể gánh nặng thủ tục và tài chính cho những người mắc các bệnh lý nhẹ, bệnh mạn tính cần kiểm tra định kỳ định kỳ.

Song song với việc nâng mức hưởng, hành lang pháp lý mới áp dụng cho năm 2026 cũng siết chặt và phân định rõ ràng các nhóm bắt buộc phải tham gia BHYT nhằm hướng tới mục tiêu bao phủ y tế toàn dân.

Hệ thống phân loại hiện tại tập trung vào ba nhóm đóng cốt lõi gồm nhóm do người lao động và người sử dụng lao động cùng chi trả, nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đảm nhiệm và nhóm do Ngân sách Nhà nước cấp vốn.

Trong đó, nhóm cùng đóng bao gồm toàn bộ người lao động có hợp đồng từ một tháng trở lên, cán bộ công chức, viên chức, lực lượng hoạt động không chuyên trách cấp xã và mở rộng sang cả các chủ hộ kinh doanh cá thể diện đóng BHXH bắt buộc.

Nhóm do cơ quan bảo hiểm chi trả tập trung bảo vệ những người yếu thế hoặc đã rời khỏi thị trường lao động như người hưởng lương hưu, người nhận trợ cấp mất sức, trợ cấp thất nghiệp hoặc người đang nghỉ thai sản, ốm đau dài ngày.

Đặc biệt, Ngân sách Nhà nước tiếp tục giữ vai trò bệ đỡ an sinh khi gánh vác toàn bộ chi phí mua thẻ BHYT cho lực lượng vũ trang, người có công với cách mạng, trẻ em dưới 6 tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số tại vùng khó khăn và người cao tuổi từ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.