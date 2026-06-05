25 năm sống với bàn tay ướt đẫm, cô gái 'đổi đời' sau ca mổ

Những cái bắt tay từng là nỗi ám ảnh của cô gái 25 tuổi ở Hà Nội. Chứng tăng tiết mồ hôi tay khiến cô né tránh giao tiếp suốt nhiều năm.

Nhiều năm sống với đôi bàn tay luôn ướt đẫm mồ hôi, Lương Duyên mất tự tin trong giao tiếp.

"Trước khi bắt tay khách VIP, tôi phải liên tục lau tay vào quần".

Lương Duyên (25 tuổi, Hà Nội) vẫn nhớ như in lần tham gia tổ chức một sự kiện tại công ty. Là người phụ trách đón tiếp khách mời, cô phải bắt tay chào hỏi nhiều đối tác quan trọng. Thế nhưng, thay vì tập trung vào công việc, điều khiến Duyên lo lắng nhất lại là đôi bàn tay luôn ướt đẫm mồ hôi.

"Tôi cứ tranh thủ lau tay vào quần liên tục trước khi gặp khách. Có người thông cảm, nhưng cũng có người thể hiện rõ sự khó chịu khi chạm vào bàn tay ướt. Mỗi lần như vậy tôi đều rất ngại", cô kể với Tri Thức - Znews.

Đó chỉ là một trong vô số tình huống khiến cô gái trẻ mất tự tin suốt nhiều năm sống chung với chứng tăng tiết mồ hôi tay.

Nỗi ám ảnh từ những điều bình thường nhất

Đôi bàn tay luôn ướt, thậm chí mồ hôi nhỏ thành giọt, khiến những công việc đơn giản hàng ngày cũng trở thành nỗi phiền toái. Việc cầm bút lâu làm giấy bị nhòe, dùng điện thoại hay máy tính luôn trong cảm giác trơn trượt. Ngay cả những cái bắt tay xã giao hay cầm nắm đồ vật trước đám đông cũng khiến cô mất tự tin.

Luôn lo người khác chú ý đến đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi, Lương Duyên dần né tránh những cái bắt tay và nhiều tình huống giao tiếp thường ngày.

"Mỗi khi căng thẳng hoặc thời tiết nóng, tình trạng lại nặng hơn. Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là một bất tiện nhỏ, nhưng dần dần mới nhận ra nó ảnh hưởng đến cuộc sống nhiều hơn mình tưởng", Duyên nói.

Trước khi tìm đến phẫu thuật, Duyên từng thử nhiều cách được truyền miệng như ngâm các loại lá cây, sử dụng kem bôi ngoài da. Tuy nhiên, những phương pháp này không mang lại hiệu quả như mong đợi.

Trong quá trình tìm hiểu, cô đọc nhiều thông tin trên các phương tiện truyền thông, tham gia các hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm trên mạng xã hội. Dù vậy, quyết định phẫu thuật vẫn là điều khiến cô đắn đo suốt thời gian dài.

Bước ngoặt đến khi Duyên được một đồng nghiệp kể về ca phẫu thuật đốt hạch giao cảm đã thực hiện cách đây 4 năm và đạt kết quả tốt. Chính câu chuyện thực tế đó khiến cô có thêm niềm tin để đưa ra quyết định. Sau đó, cô đăng ký thực hiện phẫu thuật tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương.

Lần đầu tiên chạm vào bàn tay khô

Trong quá trình tìm hiểu, Duyên biết một số bệnh nhân sau phẫu thuật điều trị tăng tiết mồ hôi tay có thể xuất hiện tình trạng tăng tiết mồ hôi bù trừ ở những vùng khác trên cơ thể. Tuy nhiên, với cô, đây là điều có thể chấp nhận được.

"Từ trước đến nay cơ địa tôi vốn đã dễ ra mồ hôi. Vì vậy dù có tăng tiết bù trừ ở vị trí khác thì tôi vẫn chấp nhận. Công việc chủ yếu làm trong môi trường điều hòa nên điều đó không ảnh hưởng quá nhiều. Chỉ cần bàn tay khô ráo là tôi đã thấy mọi thứ thuận lợi và tự tin hơn rất nhiều", cô nói.

Điều khiến Duyên lo lắng nhất trước ca mổ là việc phải làm xẹp phổi tạm thời để bác sĩ nội soi đốt hạch giao cảm qua hai đường nhỏ dưới cánh tay.

"Tôi từng sợ điều này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe sau này. Tuy nhiên, bác sĩ giải thích rằng chỉ cần tập thở và vận động phù hợp sau phẫu thuật thì chức năng phổi sẽ phục hồi bình thường", cô gái 25 tuổi chia sẻ.

Sau ca phẫu thuật, điều đầu tiên Lương Duyên làm là chạm vào lòng bàn tay. Cảm giác khô ráo khiến cô xúc động.

Trước khi được đưa vào phòng mổ, Duyên cho biết bản thân vừa lo lắng vừa hy vọng: "Tôi chỉ mong mọi thứ diễn ra thuận lợi. Mình đã sống với tình trạng này quá lâu nên lúc đó khá quyết tâm, chỉ hy vọng quyết định của mình là đúng".

Tỉnh lại sau ca phẫu thuật, cô cảm thấy cơ thể hơi nặng nề do ảnh hưởng của thuốc mê, vùng ngực có cảm giác căng tức nhẹ nhưng không đau đớn như tưởng tượng.

"Lúc chạm vào bàn tay khô lần đầu tiên, cảm giác rất khó tả. Không phải vui quá mức mà là thấy lạ nhiều hơn. Bởi suốt nhiều năm, tay tôi lúc nào cũng ướt. Sau đó mới là cảm giác nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng được trải nghiệm bàn tay khô ráo như những người bình thường", Duyên nói.

Điều khiến Duyên bất ngờ là quá trình hồi phục diễn ra nhẹ nhàng hơn nhiều so với những gì cô từng tưởng tượng. Thực tế, mọi thứ vẫn trong mức chịu đựng được. Đặc biệt, hiệu quả xuất hiện gần như ngay lập tức. Bàn tay đã khô ngay sau khi phẫu thuật.

Không chỉ cải thiện sinh hoạt hàng ngày, ca phẫu thuật còn giúp cô thay đổi đáng kể về mặt tâm lý. Trong giao tiếp, Duyên không còn e ngại khi bắt tay hay tiếp xúc với người khác. Cô cũng không còn phải lo lắng việc người đối diện chú ý đến đôi bàn tay luôn ướt của mình.

Cô gái Hà Nội quyết định phẫu thuật chữa tăng tiết mồ hôi tay và nhận về kết quả ngoài mong đợi.

Đừng xem nhẹ những ảnh hưởng âm thầm

Theo các bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương, tăng tiết mồ hôi là tình trạng cơ thể tiết ra lượng mồ hôi nhiều hơn nhu cầu sinh lý bình thường. Tuyến mồ hôi phân bố khắp cơ thể nhưng thường tập trung nhiều ở lòng bàn tay, lòng bàn chân và vùng nách.

Người mắc bệnh có thể xuất hiện các biểu hiện như đổ mồ hôi tay, chân quá mức, đỏ mặt khi căng thẳng hoặc giao tiếp, thậm chí mồ hôi kết hợp với vi khuẩn có thể gây mùi khó chịu.

Hiện nay có nhiều phương pháp điều trị khác nhau, từ sử dụng thuốc, tiêm Botox, laser, sóng siêu âm cho đến các kỹ thuật phẫu thuật can thiệp vào hệ thần kinh giao cảm hoặc loại bỏ tuyến mồ hôi. Tùy tình trạng cụ thể, bác sĩ sẽ lựa chọn phương án phù hợp.

Nhìn lại hành trình của mình, Duyên cho rằng điều quan trọng nhất là không nên xem nhẹ những ảnh hưởng của bệnh lý chỉ vì nó không đe dọa tính mạng.

"Trước đây tôi từng nghĩ thôi thì cố chịu vì vẫn sống được. Nhưng khi trải qua rồi mới thấy việc tìm hiểu và điều trị sớm có thể giúp mình thoải mái hơn rất nhiều", nữ nhân viên truyền thông tâm sự.