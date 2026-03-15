Người phụ nữ 30 tuổi ở Huế vẹo cột sống vì vòng một nặng 5 kg

Sau nhiều năm sống với tình trạng vú phì đại nặng gây đau lưng, khó thở và vẹo cột sống, người phụ nữ được bác sĩ phẫu thuật thu gọn hai bên vú với tổng trọng lượng khoảng 5 kg.

Một phụ nữ 30 tuổi vừa được các bác sĩ Khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh hình - Lồng ngực, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế phẫu thuật thu gọn thành công hai bên vú phì đại nghiêm trọng, với tổng trọng lượng lên tới khoảng 5 kg.

Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhân cao 1,55 m, nặng 71 kg (BMI 29,55, thuộc nhóm béo phì độ I theo phân loại của IDI và WPRO). Người phụ nữ nhập viện trong tình trạng hai bên vú phì đại nhiều năm, gây đau lưng kéo dài, khó thở khi nằm và có dấu hiệu vẹo cột sống. Bệnh nhân từng sinh đôi cách đây 9 năm.

Qua thăm khám lâm sàng và xét nghiệm hình ảnh, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc phì đại tuyến vú mức độ nặng, còn gọi là gigantomastia (vú khổng lồ).

Đây là tình trạng tuyến vú phát triển quá mức, có thể xảy ra ở nhiều độ tuổi khác nhau, gây ra nhiều vấn đề sức khỏe như đau lưng, đau ngực, khó thở, cong vẹo cột sống và ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt cũng như tâm lý người bệnh. Khi kích thước vú quá lớn và kèm sa trễ nặng, các triệu chứng càng trở nên nghiêm trọng.

Sau khi hội chẩn, ê-kíp quyết định thực hiện phẫu thuật thu gọn vú, đồng thời bảo tồn phức hợp quầng - núm vú hai bên. Phương pháp được lựa chọn là tạo hình vú sử dụng cuống mạch vú trên trong, dựa trên hệ thống động mạch vú trong (IMA) nhằm đảm bảo nguồn máu nuôi quầng - núm vú, giảm nguy cơ hoại tử sau mổ.

Trước phẫu thuật, bệnh nhân được siêu âm Doppler và chụp cắt lớp vi tính đa dãy (MSCT) để xác định chính xác vị trí động mạch vú trong và các nhánh mạch nuôi quầng - núm vú. Dựa trên kết quả này, bác sĩ thiết kế vạt da theo hình chữ T ngược, phù hợp cho phẫu thuật thu gọn vú kích thước lớn.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp tiến hành rạch da theo thiết kế, cắt bỏ khoảng hai phần ba thể tích tuyến vú, đồng thời bảo tồn quầng - núm vú hai bên và đảm bảo hệ thống mạch máu nuôi vẫn hoạt động tốt.

Sau 8 ngày phẫu thuật, tình trạng bệnh nhân ổn định. Hai bên vú được thu gọn rõ rệt, hình dạng lồng ngực cân đối hơn, quầng - núm vú hồng ấm, vết mổ khô và đang tiếp tục được theo dõi trong giai đoạn hồi phục.

Theo TS.BS Lê Hồng Phúc, phẫu thuật thu gọn vú thường được chỉ định khi kích thước vú quá lớn gây đau lưng, đau cổ vai, cong vẹo cột sống, khó thở hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến thẩm mỹ và sinh hoạt.

Phương pháp này thường áp dụng cho người trên 18 tuổi, đặc biệt ở những phụ nữ đã sinh con và không còn nhu cầu sinh thêm. Ngược lại, phẫu thuật không được khuyến cáo cho người có BMI trên 35, phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú, cũng như những trường hợp sức khỏe tổng thể không ổn định.

Các bác sĩ cho biết việc ứng dụng cuống mạch động mạch vú trong giúp nâng cao độ an toàn và hiệu quả của phẫu thuật, đặc biệt trong các trường hợp phì đại tuyến vú khổng lồ và sa trễ nặng.