Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe

Người cha chống nạng tiễn con trai trước phút hiến tạng

  • Thứ ba, 13/1/2026 09:51 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Khoảnh khắc người cha ở Ninh Bình khóc tiễn biệt con trai trước khi hiến tạng con khiến nhiều người xót xa.

Khoảnh khắc người cha chống nạng tiễn biệt con trai 25 tuổi Anh H.N.S (25 tuổi, Ninh Bình) không may bị tai nạn giao thông trong buổi tối cuối cùng của năm 2025. Cha anh nghẹn ngào, nén đau thương, quyết định hiến tạng con trai để hồi sinh những cuộc đời khác.

Trong đoạn clip được Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chia sẻ, người cha chống đôi nạng gỗ, bước từng bước chậm rãi, khó khăn trên hành lang bệnh viện để tới phòng bệnh của con trai. Mỗi bước đi nặng nề như dồn cả nỗi đau khi sắp mất con. Con đường từ cửa phòng đến giường bệnh chỉ vài mét, nhưng với ông, đó là quãng đường dài nhất trong cuộc đời.

Con trai ông là anh H.N.S. (25 tuổi, quê Ninh Bình), nạn nhân vụ tai nạn giao thông nghiệt ngã vào những ngày cuối năm 2025. S. là con cả trong gia đình có ba anh em. Cha mất một chân vì tai nạn hơn 30 năm trước, mẹ không nhanh nhẹn, cuộc sống dồn lên đôi vai S. từ rất sớm. Từ năm lớp 9, S. đã nghỉ học đi làm, trở thành trụ cột, gác lại ước mơ của mình để nuôi cả gia đình.

Tai nạn bất ngờ cướp đi người con hiếu thảo, niềm hy vọng lớn nhất của bố mẹ anh.

Trong clip, người cha cố gắng giữ bình tĩnh suốt quãng đường đi đến gặp con. Nhưng khi đứng trước con trai đang nằm bất động trên giường bệnh, mọi kìm nén vỡ òa. Ông run run nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của con, nghẹn ngào gọi:

“Dậy về với bố đi con ơi… Con nằm ngủ 7 ngày rồi. Con hứa lo cho bố mẹ đến già mà giờ con bỏ ra đi…”.

Tiếng gọi khản đặc vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng. Con trai vẫn nằm yên, không thể đáp lại, không thể lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên gương mặt khắc khổ của bố.

Trong tận cùng đau đớn, gia đình anh S. đưa ra quyết định khiến nhiều người rơi nước mắt, đó là hiến tạng của con trai. Họ chọn để con mình “ở lại” với cuộc đời bằng một cách khác - trao cơ hội sống cho những bệnh nhân suy tạng đang từng ngày giành giật sự sống.

Từ sự ra đi của S., nhiều cuộc đời sẽ được hồi sinh. Một trái tim tiếp tục đập, những lá gan, quả thận tiếp tục làm việc trong cơ thể những con người khác.

Khoảnh khắc người cha chống nạng tiễn biệt con không chỉ là nỗi đau của một gia đình. Đó còn là hình ảnh lay động về tình phụ tử và lòng nhân ái, nơi mất mát hóa thành hy vọng cho những phận người đang ở ranh giới sinh tử.

Tò mò về nghề y, về một nghề nghiệp luôn có tác động đến cuộc đời bạn nhưng luôn đầy những thông tin kỹ thuật khó hiểu? Đây là một số giới thiệu của mục Sức khỏe dành cho bạn:

Ký túc xá - Cá tốc ký: Cuốn sách kể về đời sống của sinh viên Đại học Y Hà Nội, chủ yếu xoay quanh đời sống ký túc xá, nơi tác giả đã trải qua tuổi trẻ cùng 10 thành viên khác trong phòng 110 E2.

Chạy trời không khỏi đau: Tập hợp các ghi chép của tác giả Adam Kay trong 6 năm hành nghề y từ 2004 đến 2010, cuốn sách là bản báo cáo không khoan nhượng về công việc của đội ngũ y tế của Vương quốc Anh đang làm việc ngày đêm nhưng chưa được nhìn nhận và tôn trọng đúng mức.

Người đàn ông mang máy xay thịt vào khoa cấp cứu ở TP.HCM

Chỉ một phút bất cẩn khi vệ sinh máy xay thịt mà chưa ngắt điện, người đàn ông 40 tuổi đã gặp tai nạn lao động nghiêm trọng, buộc các bác sĩ phải cắt cụt cánh tay để cứu sống.

11 giờ trước

Món khoái khẩu khiến cô gái nhiễm 4 loại ký sinh trùng

Điều trị da liễu nhiều đợt nhưng không dứt, nữ bệnh nhân 28 tuổi nhập viện trong tình trạng ngứa dữ dội và được xác định nhiễm đồng thời 4 loại ký sinh trùng.

14 giờ trước

Dấu hiệu hệ tiêu hóa quá tải, cần thay đổi càng sớm càng tốt

Đau bụng, đầy hơi thường xuyên, cân nặng thay đổi ngoài ý muốn, mệt mỏi hay da bị kích ứng có thể là những triệu chứng cảnh báo đường tiêu hóa hoạt động kém, tích tụ nhiều độc tố.

14 giờ trước

https://vtcnews.vn/cha-chong-nang-nghen-ngao-tien-biet-truoc-khi-hien-tang-con-trai-ar998045.html

Nguyễn Việt Hưng / VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

người cha hiến tạng tiễn biệt chống nạng

    Đọc tiếp

    Nguoi Viet tieu thu bao nhieu thuoc la moi nam? hinh anh

    Người Việt tiêu thụ bao nhiêu thuốc lá mỗi năm?

    21 phút trước 19:45 13/1/2026

    0

    Mỗi năm, người Việt tiêu thụ khoảng 4-4,3 tỷ bao thuốc lá, phản ánh mức độ phổ biến đáng lo ngại của thuốc lá và gánh nặng bệnh tật, tử vong, chi phí y tế kéo dài nhiều năm.

    Cach dao thai tu nhien axit uric hinh anh

    Cách đào thải tự nhiên axit uric

    2 giờ trước 18:31 13/1/2026

    0

    Bên cạnh việc dùng thuốc theo chỉ định, bạn hoàn toàn có thể áp dụng những biện pháp đơn giản tại nhà để hỗ trợ hạ axit uric an toàn.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý