Người đàn ông mang máy xay thịt vào khoa cấp cứu ở TP.HCM

  • Thứ ba, 13/1/2026 08:53 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Chỉ một phút bất cẩn khi vệ sinh máy xay thịt mà chưa ngắt điện, người đàn ông 40 tuổi đã gặp tai nạn lao động nghiêm trọng, buộc các bác sĩ phải cắt cụt cánh tay để cứu sống.

Người đàn ông nhập viện với máy xay thịt. Ảnh: BVCC.

Tai nạn lao động liên quan đến máy xay thịt vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro trong môi trường sản xuất, chế biến thực phẩm. Thực tế cho thấy, không ít trường hợp xuất phát từ thói quen chủ quan khi thao tác, vệ sinh máy móc mà không tuân thủ đầy đủ quy trình an toàn.

Mới đây, Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) đã tiếp nhận và cấp cứu một trường hợp tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng. Bệnh nhân là ông N.V.T. (40 tuổi, quê Thanh Hóa), công nhân làm việc tại một xưởng chế biến thịt heo xay.

Theo thông tin từ bệnh viện, trong lúc vệ sinh máy, ông T. đã đưa tay vào khu vực buồng xay khi thiết bị vẫn chưa được ngắt hoàn toàn nguồn điện. Do sơ suất, bàn tay trái của nạn nhân trượt vào họng máy và bị cuốn từ đầu vào sang đầu ra của máy xay.

Dù kịp thời tắt nguồn điện, bàn tay của bệnh nhân đã bị kéo gần như hoàn toàn qua thân máy. Khoảng một giờ sau tai nạn, ông T. được đưa đến Bệnh viện Quân y 175 trong tình trạng tay trái bị kẹt chặt trong lõi máy, đau nhiều, các đầu ngón tay dập nát, nguy cơ mất máu và nhiễm trùng cao.

Qua thăm khám và đánh giá nhanh, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị vết thương dập nát cẳng bàn tay trái do tai nạn lao động, mức độ rất nặng. Xác định đây là chấn thương nghiêm trọng cần can thiệp khẩn cấp, kíp trực đã đưa bệnh nhân vào phòng mổ ngay sau khi nhập viện.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ nhận thấy bàn tay bị cuốn sâu trong lõi máy, xương gãy vụn, mô mềm dập nát hoàn toàn, không còn khả năng phục hồi. Kíp mổ buộc phải cắt bỏ toàn bộ bàn tay trái tại mức cổ tay để tháo chi ra khỏi máy.

Đánh giá tổn thương tiếp theo cho thấy khoảng 1/3 giữa cẳng tay trái cũng bị dập nát nặng, cơ hoại tử, xương gãy vụn, không thể bảo tồn. Do đó, các bác sĩ tiếp tục cắt cụt cao đến 1/3 trên cẳng tay trái, giữ lại phần mô còn lành để phục vụ quá trình điều trị và phục hồi sau này.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi và chăm sóc hậu phẫu tích cực. Mỏm cụt hồng hào, không ghi nhận dấu hiệu nhiễm trùng. Sau vài ngày điều trị ổn định, bệnh nhân được khâu đóng mỏm cụt và tiếp tục được tư vấn phục hồi chức năng.

Từ ca tai nạn này, bác sĩ chuyên khoa II Bùi Văn Phúc, Phó Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật Chi trên, Bệnh viện Quân y 175, khuyến cáo người lao động tuyệt đối không vệ sinh, sửa chữa hoặc thao tác với máy móc công nghiệp khi chưa ngắt hoàn toàn nguồn điện.

Theo bác sĩ Phúc, việc tuân thủ nghiêm các quy định an toàn lao động là yếu tố then chốt để phòng tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra chỉ vì một phút chủ quan.

