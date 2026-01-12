Một trường hợp cảnh báo từ bé gái 11 tháng tuổi

Phát hiện khối phồng vùng bẹn từ khi 2-3 tháng tuổi nhưng không đi khám, bé gái 11 tháng ở Đồng Nai nhập viện trong tình trạng thoát vị ống Nuck nghẹt buồng trứng, nguy cơ mất chức năng sinh sản nếu chậm trễ.

Buồng trứng và tai vòi được giải phóng kịp thời lúc phẫu thuật. Ảnh: BVCC.

Bé gái được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) trong tình trạng có khối phồng to, căng đau ở vùng bẹn bên trái, kèm quấy khóc nhiều. Gia đình cho biết khối phồng này đã xuất hiện từ khi bé khoảng 2-3 tháng tuổi, tự xẹp khi bé nghỉ ngơi, nhưng không đưa con đi khám.

Qua thăm khám lâm sàng và siêu âm, các bác sĩ xác định bé bị thoát vị ống Nuck bên trái, kèm biến chứng nghẹt buồng trứng, làm giảm tưới máu và có nguy cơ gây tổn thương nghiêm trọng. Ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành mổ cấp cứu khẩn, để giải phóng tình trạng nghẹt và bảo tồn buồng trứng cho bệnh nhi.

Sau phẫu thuật, tình trạng bé ổn định, vết mổ hồi phục tốt. Kết quả kiểm tra sau một tuần cho thấy chức năng buồng trứng đã trở về bình thường.

Theo PGS.TS Phạm Ngọc Thạch, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, thoát vị ống Nuck là một bệnh bẩm sinh hiếm gặp ở bé gái. Bệnh xảy ra khi một phần ống phúc tinh mạc không đóng lại sau sinh, tạo điều kiện cho các tạng trong ổ bụng như buồng trứng hoặc vòi trứng di chuyển xuống vùng bẹn.

Thoát vị bẹn ở trẻ em nói chung có tỷ lệ khoảng 0,8-4,4%, nhưng ở bé gái chỉ chiếm khoảng 0,74%, thấp hơn rất nhiều so với bé trai. Tuy nhiên, bé gái lại có nguy cơ biến chứng nghẹt phần phụ cao hơn.

"Trong các trường hợp thoát vị chứa buồng trứng, tỷ lệ nghẹt có thể lên đến 43%, đặc biệt trong năm đầu đời”, PGS Thạch cho biết.

Bác sĩ Thạch lưu ý, thoát vị ống Nuck ở bé gái thường dễ bị bỏ sót. Khối phồng vùng bẹn hoặc môi lớn có thể chỉ xuất hiện khi trẻ khóc, rặn hoặc vận động, sau đó tự xẹp khi nghỉ ngơi, khiến phụ huynh chủ quan.

Khác với bé trai, phần thoát vị ở bé gái thường là buồng trứng hoặc vòi trứng, nên khi xảy ra nghẹt hoặc xoắn có thể dẫn đến hoại tử và mất chức năng sinh sản nếu không xử trí kịp thời.

Cha mẹ cần đưa trẻ đi khám ngay khi thấy các dấu hiệu như xuất hiện khối phồng vùng bẹn hoặc môi lớn, khối không tự xẹp, căng cứng, đau khi chạm, trẻ quấy khóc nhiều hoặc khối không thể đẩy vào trong. Việc siêu âm sớm có vai trò quan trọng trong chẩn đoán và quyết định điều trị.

Bác sĩ Thạch khuyến cáo phụ huynh không nên chủ quan với bất kỳ khối phồng nào ở vùng bẹn của bé gái, dù kích thước nhỏ hay có lúc tự mất đi. Việc quan sát kỹ khi tắm rửa, chăm sóc trẻ và sắp xếp phẫu thuật sớm khi được chẩn đoán thoát vị ống Nuck là cách hiệu quả nhất để phòng tránh các biến chứng nguy hiểm, bảo vệ sức khỏe sinh sản cho trẻ trong tương lai.