Sát Tết Nguyên đán, nhu cầu làm đẹp răng miệng tăng mạnh, kéo theo loạt quảng cáo “siêu tốc, giá rẻ” trên mạng xã hội, tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe về lâu dài.

Dịp cận Tết, nhu cầu làm đẹp răng của người dân tăng cao. Ảnh: Lateja.

Cuối tháng Chạp, chị H. (32 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM) quyết định “tân trang” hàm răng sau nhiều năm đi làm. Áp lực công việc khiến chị hiếm khi có thời gian chăm sóc bản thân, trong khi Tết là dịp hiếm hoi để gặp gỡ gia đình, bạn bè, đối tác.

Lướt mạng xã hội, H. bắt gặp những lời mời chào hấp dẫn như “răng sứ thẩm mỹ siêu tốc - làm trong 48 giờ”, “một lần dùng trọn đời”, “ưu đãi cuối năm, giá chỉ bằng một nửa thị trường”. Sau vài tin nhắn tư vấn và hình ảnh “trước - sau” bắt mắt, chị quyết định đặt lịch làm răng tại một phòng nha nổi tiếng trên mạng.

“Người tư vấn nói chỉ cần mài răng nhẹ, làm nhanh, không đau, Tết là có hàm răng trắng đều. Giá rẻ hơn rất nhiều so với các bệnh viện lớn nên tôi cũng xuôi theo”, chị H. kể.

Thế nhưng, chỉ vài tháng sau, chị bắt đầu cảm thấy nướu sưng đỏ, hơi thở có mùi, ăn nhai ê buốt kéo dài. Khi đến Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM thăm khám, người phụ nữ mới bẽ bàng khi nghe lời bác sĩ tư vấn: Răng sứ phục hình sai kỹ thuật, viền sứ không sát khít gây viêm nướu mạn tính.

Câu chuyện của chị H. không phải cá biệt, mà là một trong rất nhiều trường hợp hối hận sau khi làm răng sứ giá rẻ được các bác sĩ tiếp nhận mỗi dịp cuối năm.

“Loạn” quảng cáo răng sứ siêu tốc, giá rẻ

Theo ghi nhận tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM, những tháng cuối năm luôn là giai đoạn cao điểm của các dịch vụ chăm sóc và thẩm mỹ răng miệng. Từ tháng 11, lượng người dân đến khám và làm đẹp răng miệng bắt đầu tăng rõ rệt.

Các dịch vụ có thời gian thực hiện ngắn như tẩy trắng răng, cạo vôi, đánh bóng, dán sứ Veneer được nhiều người lựa chọn nhằm nhanh chóng cải thiện diện mạo trước kỳ nghỉ Tết.

Trao đổi với Tri thức - Znews, ThS.BS Nguyễn Đức Minh, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM, cho biết tính đến hết tháng 11, lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện đã tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến trong tháng 1, con số này có thể tăng thêm khoảng 5%.

“Không chỉ người dân tại TP.HCM, chiếm khoảng 60-65%, bệnh viện còn tiếp nhận khoảng 20% bệnh nhân đến từ các tỉnh, thành khác. Dịp cuối năm cũng ghi nhận lượng lớn Việt kiều về nước, vừa thăm thân vừa kết hợp chăm sóc, thẩm mỹ răng miệng”, bác sĩ Minh chia sẻ.

Lượng người đến làm răng tăng cao vào dịp cận Tết. Ảnh: BVCC.

Nhu cầu tăng cao khiến thị trường thẩm mỹ răng miệng trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, đi kèm với đó là sự bùng phát của các cơ sở quảng cáo tràn lan, thiếu kiểm soát trên không gian mạng.

Trái ngược với sự đầu tư bài bản và quy trình chuẩn hóa tại các bệnh viện, phòng khám uy tín, thị trường thẩm mỹ răng miệng dịp cuối năm lại chứng kiến tình trạng “loạn giá” và quảng cáo sai lệch.

Chỉ cần vài thao tác tìm kiếm, người dùng dễ dàng bắt gặp hàng loạt lời mời chào như “làm răng không đau”, “không cần mài răng”, “bảo hành trọn đời”, “giá rẻ bất ngờ chỉ áp dụng trước Tết”. Những thông tin này đánh trúng tâm lý nôn nóng làm đẹp, muốn nhanh - gọn - rẻ của nhiều người.

Theo bác sĩ Minh, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM thường xuyên tiếp nhận các ca biến chứng do điều trị tại các phòng nha kém chất lượng, đặc biệt trong những ca trực đêm hoặc dịp lễ, Tết.

“Đáng lo ngại là nhiều biến chứng không xuất hiện ngay sau khi làm răng, nên người bệnh thường chủ quan. Khi các triệu chứng rõ rệt thì tình trạng đã tiến triển nặng”, bác sĩ Minh nói.

Biến chứng âm thầm sau nhiều năm

Theo bác sĩ Minh, một trong những biến chứng thường gặp là phục hình răng sứ sai kỹ thuật, dẫn đến viêm nướu mạn tính, chảy máu nướu, hôi miệng kéo dài. Những tổn thương này không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn làm suy giảm chức năng ăn nhai.

Nguy hiểm hơn, việc điều trị nội nha không đạt chuẩn có thể gây nhiễm trùng chóp răng, hình thành u hạt. Một số trường hợp, bệnh nhân đến bệnh viện trong tình trạng sưng mặt, đau nhức dữ dội, dù đã làm răng từ 5-10 năm trước.

“Có những biến chứng âm thầm kéo dài nhiều năm, đến khi bộc phát thì việc điều trị trở nên phức tạp, tốn kém và không phải lúc nào cũng có thể phục hồi hoàn toàn”, bác sĩ Minh cảnh báo.

Bác sĩ Nguyễn Đức Minh đang thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Theo bác sĩ Minh nhiều người đã đánh đổi sức khỏe răng miệng lâu dài chỉ vì tin vào những lời quảng cáo “một lần là xong” hoặc mức giá rẻ bất thường.

Trước thực trạng này, bác sĩ Minh khuyến cáo người dân cần tỉnh táo khi lựa chọn cơ sở thẩm mỹ răng miệng. Việc đầu tiên là kiểm tra giấy phép hoạt động của cơ sở, cũng như trình độ chuyên môn và chứng chỉ hành nghề của bác sĩ trực tiếp điều trị.

“Một bác sĩ được đào tạo chính quy, bài bản không chỉ đảm bảo yếu tố thẩm mỹ mà còn tuân thủ y đức và quy trình chuyên môn, từ đó hạn chế rủi ro y khoa”, bác sĩ Minh nhấn mạnh.

Theo khuyến cáo, thẩm mỹ răng miệng cần được thực hiện theo lộ trình phù hợp, không nên chạy theo xu hướng hay quảng cáo “siêu tốc”. Với thời điểm sát Tết, các dịch vụ như tẩy trắng răng, cạo vôi, đánh bóng hoặc dán sứ Veneer chỉ nên thực hiện khi tình trạng răng miệng cho phép và đã được bác sĩ thăm khám, tư vấn kỹ lưỡng.

Trong khi đó, những can thiệp cần thời gian dài như chỉnh nha (niềng răng) hoặc cấy ghép Implant đòi hỏi quá trình theo dõi, tái khám chặt chẽ. Người dân chỉ nên bắt đầu khi có đủ thời gian nghỉ ngơi, cũng như cam kết tuân thủ phác đồ điều trị.

“Không nên vì mong muốn đẹp nhanh để kịp Tết mà bỏ qua các bước thăm khám, đánh giá tổng thể. Điều này có thể gây hậu quả lâu dài cho sức khỏe răng miệng”, bác sĩ Minh nói thêm.

Bên cạnh việc điều trị tại các cơ sở y tế uy tín, chăm sóc răng miệng tại nhà trong dịp Tết cũng đóng vai trò quan trọng. Các bữa tiệc nhiều đường, tinh bột và rượu bia làm tăng nguy cơ sâu răng, viêm nướu nếu không vệ sinh đúng cách.

Người dân được khuyến cáo nên làm sạch răng ngay sau khi ăn và trước khi đi ngủ, sử dụng chỉ nha khoa, nước súc miệng phù hợp để hạn chế mảng bám.

Trong bối cảnh nhu cầu làm đẹp răng miệng tăng cao dịp cuối năm, bác sĩ Minh cảnh báo người dân cần tỉnh táo trước những lời quảng cáo “siêu tốc, giá rẻ”.