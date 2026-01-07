Bộ Y tế chỉ đạo 'nóng' sau vụ học viên Trung tâm CTXH Hải Hà tử vong

Bộ Y tế yêu cầu các địa phương siết chặt quản lý, bảo đảm điều kiện chăm sóc và an toàn cho đối tượng yếu thế tại các cơ sở trợ giúp xã hội.

Nhiều vết bầm tím trên cơ thể học viên P.H.N. theo học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà. Ảnh: SKĐS.

Sau vụ việc một học viên tử vong tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (Quảng Ninh), Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Y tế) đã có văn bản yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn diện hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế, nhằm tăng cường công tác quản lý, chăm sóc và trợ giúp đối với trẻ em và các đối tượng dễ bị tổn thương, Cục Bảo trợ xã hội đề nghị Sở Y tế các địa phương khẩn trương triển khai hàng loạt nhiệm vụ chấn chỉnh.

Cục Bảo trợ xã hội yêu cầu các địa phương tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn, trong đó tập trung vào các cơ sở ngoài công lập. Việc kiểm tra nhằm kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý, chăm sóc, trợ giúp trẻ em và các nhóm đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương.

Các cơ sở phải bảo đảm hoạt động đúng nội dung được cấp phép, tuân thủ quy định tại Nghị định 103/2017/NĐ-CP của Chính phủ về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội, cùng các văn bản pháp luật liên quan.

Đối với những cơ sở tổ chức hoạt động không đúng theo nội dung được cấp phép, Cục Bảo trợ xã hội yêu cầu đình chỉ hoạt động theo thẩm quyền. Đồng thời, các địa phương cần phối hợp với cơ quan chức năng để phát hiện, làm rõ và kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi sai phạm (nếu có).

Cơ quan Công an thực hiện lệnh bắt tạm giam Giám đốc Nguyễn Văn Hải (khoanh đỏ). Ảnh: Báo Công An Nhân Dân.

Cục Bảo trợ xã hội cũng đề nghị các địa phương rà soát những cơ sở không đủ điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng. Với các đối tượng có địa chỉ cụ thể, cần bàn giao về địa phương quản lý; đối với những trường hợp không xác định được địa chỉ, lập danh sách để xem xét đưa vào các cơ sở trợ giúp xã hội công lập chăm sóc, nuôi dưỡng.

Việc tiếp nhận và chăm sóc các đối tượng phải bảo đảm phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực hiện có tại từng cơ sở, tránh tình trạng quá tải, thiếu giám sát.

Bên cạnh đó, các cơ sở trợ giúp xã hội được yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho trẻ em và nhóm đối tượng yếu thế; lắp đặt trang thiết bị theo dõi, giám sát hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng tại các khu vực phù hợp.

Cơ quan này nhấn mạnh trách nhiệm quản lý nhà nước của Sở Y tế, UBND xã, phường trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn.

Các Sở Y tế được yêu cầu khẩn trương thực hiện các nội dung nêu trên và báo cáo kết quả về Cục Bảo trợ xã hội (Phòng Công tác xã hội) trước ngày 15/1/2026 để tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế xem xét, chỉ đạo.

Trước đó, ngày 23/12/2025, tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (cơ sở 2, khu Trại Lốc, phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh) xảy ra vụ xô xát khiến một học viên nam tử vong. Đáng chú ý, học viên này mới nhập học tại trung tâm được hai ngày.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, ngày 21/12/2025, học viên P.H.N. (SN 2008, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) được gia đình đưa đến nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (cơ sở 2) để tham gia chương trình giáo dục kỷ luật, kỹ năng sống.

Sáng 23/12/2025, trong quá trình sinh hoạt và lao động tại khu vực đồi Trại Lốc, học viên N. xảy ra mâu thuẫn với một số người tại trung tâm, dẫn đến xô xát. Sau đó, học viên có biểu hiện sức khỏe suy giảm và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều. Đến chiều cùng ngày, nạn nhân được gia đình đưa về nhà và tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo UBND phường An Sinh và Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cũng chỉ đạo Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà rà soát, xác định rõ trách nhiệm của cán bộ, nhân viên quản lý, theo dõi để xảy ra vụ việc và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

Hiện Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.