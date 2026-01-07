Điều gì sẽ xảy ra khi cơ thể chỉ còn một quả thận?

Nỗi lo suy thận thường xuất hiện ngay khi cơ thể chỉ còn một quả thận, song nguy cơ thực sự lại đến từ bệnh nền và lối sống thiếu kiểm soát.

Nguy cơ suy thận không nằm ở việc chỉ còn một quả thận, mà chủ yếu xuất phát từ việc quả thận duy nhất này bị tổn thương do bệnh lý hoặc thói quen sinh hoạt không phù hợp. Ảnh: Promises Behavioral Health.

Sau phẫu thuật cắt bỏ thận do bệnh lý, hoặc khi phát hiện chỉ có một quả thận bẩm sinh, không ít người rơi vào trạng thái lo lắng kéo dài. Câu hỏi thường trực là liệu một quả thận còn lại có đủ sức đảm đương chức năng lọc máu cho toàn cơ thể và nguy cơ suy thận có cao hơn người bình thường hay không.

Theo ThS.BS Nguyễn Trung Hiếu, Trung tâm Thận tiết niệu và Lọc máu, Bệnh viện Bạch Mai, phần lớn những lo ngại này xuất phát từ việc thiếu thông tin đầy đủ và chính xác về khả năng thích nghi của cơ thể con người.

Một quả thận vẫn có thể "gánh" gần trọn chức năng sống

Nhiều người mặc định rằng mất đi một quả thận đồng nghĩa với sức khỏe suy giảm nghiêm trọng. Tuy nhiên, y học hiện đại cho thấy điều ngược lại. Cơ thể con người có cơ chế tự điều chỉnh và bù trừ rất hiệu quả.

Cụ thể, khi chỉ còn một quả thận, thận còn lại sẽ xảy ra hiện tượng phì đại bù trừ: tăng kích thước và tăng số lượng các đơn vị lọc hoạt động. Nhờ đó, một quả thận khỏe mạnh có thể đảm nhiệm gần như toàn bộ chức năng của hai quả thận bình thường.

"Trong thực tế lâm sàng, đa số người chỉ có một quả thận vẫn sinh hoạt, lao động và làm việc hoàn toàn bình thường. Nhiều trường hợp hiến thận vẫn duy trì sức khỏe ổn định trong nhiều năm mà không gặp biến chứng nghiêm trọng", bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu cho hay.

Theo vị chuyên gia, nguy cơ suy thận không nằm ở việc chỉ còn một quả thận, mà chủ yếu xuất phát từ việc quả thận duy nhất này bị tổn thương do bệnh lý hoặc thói quen sinh hoạt không phù hợp.

Những yếu tố làm tăng nguy cơ suy thận bao gồm các bệnh nền không được kiểm soát tốt như tăng huyết áp và đái tháo đường - hai nguyên nhân hàng đầu gây tổn thương mạch máu thận. Bên cạnh đó, nhiễm trùng tiết niệu tái diễn hoặc sỏi thận cũng đặc biệt nguy hiểm khi xảy ra trên quả thận duy nhất.

Việc không theo dõi y tế định kỳ khiến tổn thương thận tiến triển âm thầm, chỉ được phát hiện khi chức năng thận đã suy giảm đáng kể, cũng là một nguy cơ lớn.

Những thói quen cần tránh để bảo vệ thận

Để duy trì chức năng thận lâu dài, người chỉ có một quả thận cần đặc biệt lưu ý loại bỏ các thói quen có hại. Theo bác sĩ Hiếu, ăn mặn kéo dài làm tăng gánh nặng đào thải natri và gây tăng huyết áp. Uống không đủ nước hoặc thường xuyên nhịn tiểu làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và hình thành sỏi thận.

Bệnh nhân suy thận điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Ảnh: PA.

Ngoài ra, lạm dụng thuốc giảm đau và thực phẩm chức năng, nhất là các sản phẩm không rõ nguồn gốc, có thể gây độc trực tiếp cho thận. Hút thuốc lá, sử dụng rượu bia làm giảm lưu lượng máu đến thận, trong khi chế độ ăn quá nhiều đạm trong thời gian dài sẽ làm tăng áp lực lọc lên thận.

Bác sĩ Trung Hiếu nhấn mạnh người chỉ có một quả thận hoàn toàn có thể sống khỏe mạnh nếu tuân thủ chế độ chăm sóc phù hợp. Việc khám sức khỏe định kỳ, xét nghiệm chức năng thận và siêu âm ít nhất 6 tháng một lần là rất cần thiết. Đồng thời, cần kiểm soát tốt huyết áp và đường huyết để hạn chế biến chứng lên thận.

Một chế độ ăn khoa học, ăn nhạt, tăng cường rau xanh, hoa quả, uống đủ nước theo khuyến cáo của bác sĩ cũng đóng vai trò quan trọng. Đặc biệt, người bệnh cần thận trọng khi sử dụng thuốc, tuyệt đối không tự ý dùng thuốc hay thực phẩm chức năng khi chưa có chỉ định chuyên môn.

Việc chỉ còn một quả thận không đồng nghĩa với chất lượng cuộc sống bị suy giảm. Ngược lại, đây có thể là lời nhắc nhở để mỗi người quan tâm hơn đến sức khỏe của mình, duy trì lối sống lành mạnh và theo dõi y tế lâu dài.

"Chỉ cần được chăm sóc đúng cách, quả thận còn lại hoàn toàn có thể đồng hành cùng người bệnh suốt cuộc đời", bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu nói.