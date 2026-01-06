2 nhóm người được tăng mức hưởng BHYT lên 100% từ năm 2026

Nghị quyết mới của Quốc hội cho phép hai nhóm tham gia BHYT được nâng mức hưởng lên 100%, Bộ Y tế đã yêu cầu triển khai ngay từ đầu năm 2026.

Bộ Y tế đề nghị các cơ sở y tế bảo đảm quyền lợi tối đa cho người tham gia BHYT thuộc diện cận nghèo và người từ 75 tuổi trở lên theo nghị quyết mới. Ảnh: Việt Linh.

Ngày 6/1, Bộ Y tế có văn bản hoả tốc gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Bộ Tài chính); Các Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong toàn quốc về việc chuyển đổi mã quyền lợi đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) theo Nghị quyết số 261/2025/QH15.

Theo Bộ Y tế, ngày 11/12/2025, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 261/2025/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.

Theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 2 của Nghị quyết 261/2025/QH15, người tham gia BHYT thuộc hộ gia đình cận nghèo và người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội sẽ được áp dụng mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi BHYT.

Để bảo đảm quyền lợi cho các nhóm đối tượng này, Bộ Y tế đề nghị BHXH Việt Nam khẩn trương thực hiện việc chuyển đổi mã quyền lợi BHYT kể từ ngày 1/1/2026. Cụ thể:

Người tham gia BHYT thuộc hộ gia đình cận nghèo (mã đối tượng CN) sẽ được chuyển từ mã quyền lợi số 3, tương ứng mức hưởng 95%, sang mã quyền lợi số 2 với mức hưởng 100%.

Người tham gia BHYT là người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội (mã đối tượng LH) cũng được chuyển từ mã quyền lợi số 4, mức hưởng 80%, sang mã quyền lợi số 2, hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh theo quy định.

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên cả nước chủ động tra cứu thông tin thẻ BHYT, bảo đảm thực hiện đúng và đầy đủ quyền lợi cho người tham gia BHYT theo quy định mới. Trong trường hợp phát sinh vướng mắc, các đơn vị cần kịp thời trao đổi với giám định viên và cơ quan BHXH để thống nhất phương án thực hiện, tránh làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người bệnh.

Đồng thời, các Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức triển khai, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện quy định này tại địa phương, bảo đảm chính sách mới sớm đi vào thực tế, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.