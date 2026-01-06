Bộ Y tế thông tin về Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Người dân không phải nộp giấy tờ y tế nếu dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử đã được liên thông và hiển thị đầy đủ trên ứng dụng VNeID.

Đây là bước triển khai cụ thể chủ trương chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số và y tế số, lấy người dân làm trung tâm, đồng thời bảo đảm an toàn, bảo mật và quyền riêng tư đối với dữ liệu sức khỏe cá nhân. Ảnh: Xuân Sang.

Ngày 6/1, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Tri Thức đã ký ban hành Quyết định số 31/QĐ-BYT về việc công bố dữ liệu, hướng dẫn khai thác, sử dụng dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên VNeID thay thế sổ giấy trong giải quyết thủ tục hành chính.



Theo Bộ Y tế, đây là bước đi quan trọng trong lộ trình cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số ngành y, nhằm hiện thực hóa nguyên tắc "dùng dữ liệu thay giấy tờ", giảm gánh nặng hồ sơ cho người dân và các cơ sở khám chữa bệnh, thúc đẩy liên thông và tái sử dụng dữ liệu y tế thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Trao đổi về quyết định này, TS Hà Anh Đức, Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, cho biết Quyết định số 31/QĐ-BYT không ban hành thêm nội dung mới, mà làm rõ phạm vi và điều kiện sử dụng các nhóm dữ liệu y tế hiện đã có trong Sổ sức khỏe điện tử.

Cụ thể, các thông tin như dữ liệu hành chính, tiền sử bệnh, thông tin các đợt khám chữa bệnh, tóm tắt hồ sơ bệnh án… khi đã được liên thông, tích hợp và hiển thị đầy đủ trên ứng dụng VNeID sẽ được phép khai thác, sử dụng thay thế cho các giấy tờ y tế tương đương trong thành phần hồ sơ thủ tục hành chính, đồng thời bảo đảm quyền truy cập, tải về và sử dụng dữ liệu của người bệnh theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung.

"Đây là bước triển khai cụ thể chủ trương chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số và y tế số, lấy người dân làm trung tâm, đồng thời bảo đảm an toàn, bảo mật và quyền riêng tư đối với dữ liệu sức khỏe cá nhân", TS Hà Anh Đức nhấn mạnh.

Theo nội dung Quyết định số 31/QĐ-BYT, dữ liệu trong Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên VNeID, nếu đã được liên thông, tích hợp và hiển thị đầy đủ, sẽ có giá trị pháp lý tương đương bản giấy khi sử dụng trong hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.

Trên cơ sở đó, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cũng như các cơ quan, đơn vị giải quyết thủ tục hành chính có yêu cầu giấy tờ y tế tương đương sẽ không được yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp bản giấy nếu thông tin đã đầy đủ trên VNeID.

Quy định này được kỳ vọng sẽ giúp người dân hạn chế việc mang theo nhiều loại giấy tờ y tế khi đi khám, chữa bệnh hoặc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan, đồng thời giảm áp lực lưu trữ, quản lý hồ sơ cho các cơ sở y tế.

Bộ Y tế cũng nhấn mạnh việc khai thác, sử dụng và chia sẻ dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về bảo mật, an toàn thông tin và quyền riêng tư cá nhân.

Cụ thể, việc sử dụng dữ liệu phải phù hợp với Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 (Điều 69), Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2025 cùng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị phải tuân thủ đầy đủ các quy định, hướng dẫn kỹ thuật về trao đổi dữ liệu và các nguyên tắc quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số trong hệ thống chính trị.