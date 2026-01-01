Nam giới có 4 dấu hiệu này, sinh lực đang 'tuột dốc' thầm lặng

Khó cương, giảm ham muốn hay "giữa chừng đứt gánh" có thể là dấu hiệu sớm của rối loạn cương dương mà nhiều nam giới đang bỏ qua.

Rối loạn cương dương là vấn đề khá phổ biến nhưng vẫn còn nhiều người chưa hiểu đúng, dẫn đến tâm lý e ngại, chậm đi khám. Ảnh: Freepik.

Rối loạn cương dương (ED) là tình trạng rối loạn chức năng cương của dương vật, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tình dục của nam giới. Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Phúc, khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, đây là vấn đề khá phổ biến nhưng vẫn còn nhiều người chưa hiểu đúng, dẫn đến tâm lý e ngại, chậm đi khám.

Nếu không được phát hiện và điều trị sớm, rối loạn cương dương có thể tác động tiêu cực đến chất lượng cuộc sống, sức khỏe tâm thần và các mối quan hệ cá nhân.

Dưới đây là những dấu hiệu điển hình mà nam giới cần đặc biệt lưu ý.

Khó cương cứng hoặc không duy trì được sự cương cứng

Theo bác sĩ Phúc, dấu hiệu thường gặp nhất của rối loạn cương dương là không đạt được hoặc không duy trì được độ cương đủ lâu để hoàn thành cuộc giao hợp. Một số trường hợp vẫn có thể cương cứng trong thời gian ngắn nhưng nhanh chóng "xìu" giữa chừng.

Nguyên nhân có thể xuất phát từ yếu tố tâm lý như căng thẳng, lo âu, trầm cảm; hoặc các vấn đề thực thể như đái tháo đường, bệnh tim mạch, rối loạn nội tiết. Khi tình trạng này diễn ra thường xuyên và kéo dài trên vài tuần, người bệnh nên đi khám chuyên khoa để được đánh giá chính xác.

Giảm ham muốn tình dục

Giảm ham muốn tình dục không phải lúc nào cũng đi kèm rối loạn cương dương, nhưng đây là dấu hiệu phổ biến và dễ bị bỏ qua. Người bệnh có thể cảm thấy không còn hứng thú với chuyện chăn gối, giảm cảm giác hưng phấn so với trước.

Người bệnh có thể cảm thấy không còn hứng thú với chuyện chăn gối, giảm cảm giác hưng phấn so với trước. Ảnh: Freepik.

"Tình trạng này thường liên quan căng thẳng kéo dài, rối loạn tâm lý hoặc mất cân bằng hormone, đặc biệt là thiếu hụt testosterone - hormone sinh dục nam. Sự suy giảm testosterone không chỉ ảnh hưởng đến ham muốn mà còn kéo theo nhiều vấn đề sức khỏe sinh lý khác", bác sĩ Phúc phân tích.

Không thể cương cứng ngay cả khi thủ dâm

Nếu nam giới gặp khó khăn trong việc cương cứng ngay cả khi tự kích thích, đây là dấu hiệu rõ ràng của rối loạn cương dương. Tình trạng này thường phản ánh sự suy giảm chức năng sinh lý từ nguyên nhân thực thể nhiều hơn là tâm lý.

Theo các bác sĩ, để "cậu nhỏ" cương cứng bình thường, hệ thống mạch máu phải hoạt động hiệu quả, đảm bảo lưu lượng máu đến dương vật. Khi tuần hoàn bị rối loạn, khả năng cương cứng sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.

Rối loạn cương dương kèm các triệu chứng toàn thân

Ở một số trường hợp, rối loạn cương dương không xuất hiện đơn lẻ mà đi kèm các biểu hiện như mệt mỏi kéo dài, giảm năng lượng, tăng cân, mất ngủ hoặc đau nhức cơ thể. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo các bệnh lý nền như đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn tuyến giáp hoặc hội chứng chuyển hóa.

Việc phát hiện sớm các triệu chứng này giúp bác sĩ không chỉ điều trị rối loạn cương dương mà còn kiểm soát các vấn đề sức khỏe tổng thể.

Hệ lụy tâm lý

Vị chuyên gia cũng nhấn mạnh rối loạn cương dương không chỉ là vấn đề sinh lý mà còn gây ảnh hưởng nặng nề về tâm lý. Cảm giác tự ti, xấu hổ, lo lắng về "bản lĩnh đàn ông" có thể khiến người bệnh né tránh gần gũi, làm rạn nứt mối quan hệ vợ chồng hoặc bạn đời.

Theo các chuyên gia, yếu tố tâm lý và rối loạn cương dương thường tạo thành vòng luẩn quẩn: càng lo lắng, căng thẳng thì tình trạng ED càng nặng hơn. Do đó, nhiều trường hợp cần phối hợp điều trị tâm lý song song với điều trị y khoa.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Phúc, khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, tư vấn cho bệnh nhân. Ảnh: Việt Linh.

Những yếu tố làm tăng nguy cơ rối loạn cương dương

Một số yếu tố nguy cơ được ghi nhận có liên quan chặt chẽ đến rối loạn cương dương gồm:

Đái tháo đường: Gây tổn thương mạch máu và dây thần kinh, ảnh hưởng đến khả năng cương cứng.

Bệnh tim mạch, tăng huyết áp: Làm giảm lưu lượng máu đến dương vật.

Tác dụng phụ của thuốc: Một số thuốc điều trị trầm cảm, huyết áp, an thần có thể ảnh hưởng đến chức năng sinh lý.

Lối sống không lành mạnh: Hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia, chế độ ăn thiếu khoa học, ít vận động.

Khi nào cần đi khám?

Bác sĩ Nguyễn Văn Phúc khuyến cáo nam giới không nên âm thầm chịu đựng khi gặp các dấu hiệu rối loạn cương dương. Việc thăm khám sớm giúp xác định chính xác nguyên nhân và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

Tùy từng trường hợp, điều trị có thể bao gồm dùng thuốc (như sildenafil, tadalafil), liệu pháp tâm lý, thay đổi lối sống, chế độ ăn uống hoặc can thiệp phẫu thuật với những ca nặng.

Rối loạn cương dương không phải là vấn đề hiếm gặp và hoàn toàn có thể cải thiện nếu được phát hiện sớm, điều trị đúng cách. Duy trì lối sống lành mạnh, kiểm soát căng thẳng, ăn uống khoa học và chủ động chăm sóc sức khỏe sinh lý là chìa khóa giúp nam giới bảo vệ phong độ và chất lượng cuộc sống.