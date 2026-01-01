Bác sĩ cảnh báo một câu chuyện có thật từ thực tế cấp cứu

Sau vài ngày sốt và đau họng nhẹ như cảm cúm, nam thanh niên 23 tuổi bất ngờ đau ngực dữ dội. Xét nghiệm cho thấy men tim tăng vọt, được chẩn đoán viêm cơ tim cấp.

Các triệu chứng ban đầu của viêm cơ tim thường rất nhẹ, dễ bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với những bệnh lý thông thường. Ảnh minh họa: HH.

Mới đây, các bác sĩ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả, cho biết đã tiếp nhận một ca bệnh khiến nhiều y bác sĩ không khỏi bất ngờ. Bệnh nhân là nam, 23 tuổi, trú tại phường Cửa Ông (Quảng Ninh), được đưa vào bệnh viện trong tình trạng đau ngực dữ dội. Trước đó, người bệnh hoàn toàn khỏe mạnh, không có tiền sử bệnh lý tim mạch hay bệnh nền.

Theo người nhà, khoảng 3 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân chỉ xuất hiện sốt và đau họng nhẹ, triệu chứng tương tự một đợt cảm cúm thông thường. Sau 3 ngày tự mua thuốc hạ sốt uống tại nhà, người bệnh hết sốt, tưởng đã khỏi bệnh.

Tuy nhiên, ngay sau đó, bệnh nhân bất ngờ xuất hiện cơn đau nhiều ở ngực trái, lan xiên ra sau lưng. Đáng chú ý, thanh niên này không ho, không khó thở, huyết áp ổn định, mạch không nhanh nên dễ khiến chủ quan.

Kết quả xét nghiệm tại bệnh viện cho thấy chỉ số men tim Troponin I tăng rất cao, khoảng 19.000 pg/ml, trong khi giá trị bình thường chỉ từ 0-17 pg/ml. Đây là xét nghiệm có giá trị quan trọng trong chẩn đoán tổn thương cơ tim. Người bệnh được xác định mắc viêm cơ tim cấp và lập tức được tư vấn chuyển tuyến lên Trung tâm can thiệp tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, để điều trị chuyên sâu.

Ca cấp cứu này là lời cảnh báo rõ ràng rằng viêm cơ tim không chừa bất kỳ ai, kể cả người trẻ tuổi, thể trạng tốt.

Theo các bác sĩ, viêm cơ tim không phải là bệnh hiếm gặp và hoàn toàn có thể xảy ra ở người trẻ, kể cả những người không có bệnh nền. Bệnh thường xuất hiện sau một đợt nhiễm virus như cúm, sốt virus, viêm họng hoặc các nhiễm trùng hô hấp trên.

Điều đáng lo ngại là các triệu chứng ban đầu của viêm cơ tim thường rất nhẹ, dễ bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với những bệnh lý thông thường. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể dẫn đến hàng loạt biến chứng nguy hiểm như đột tử do tim, đột quỵ não, nhồi máu cơ tim, suy tim mất bù, rối loạn nhịp tim, nhịp tim nhanh hoặc tắc mạch do cục máu đông.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đến cơ sở y tế sớm nếu xuất hiện một trong các dấu hiệu sau:

Đau tức ngực

Khó thở khi nghỉ ngơi hoặc khi vận động

Hồi hộp, đánh trống ngực

Mệt mỏi bất thường, nhanh xuống sức

Chóng mặt, choáng váng

Đặc biệt, người dân cần lưu ý khi các triệu chứng này xuất hiện sau một đợt sốt, cảm cúm hoặc nhiễm virus. Việc thăm khám kịp thời có ý nghĩa quyết định trong phát hiện sớm viêm cơ tim và phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.