Giảm thủ tục, người bệnh được cấp thuốc ngoại trú tối đa 90 ngày

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế thực hiện đúng quy định, cho phép kê đơn và cấp thuốc ngoại trú tối đa 90 ngày với người bệnh ổn định, tránh gây phiền hà không cần thiết.

Bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trao đổi với bệnh nhân. Ảnh: Đinh Hà.

Ngày 30/12, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà đã ký ban hành văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ sở khám, chữa bệnh và cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) trên toàn quốc về việc thực hiện cấp thuốc theo hướng dẫn tại Thông tư 26/2025/TT-BYT.

Theo Bộ Y tế, Thông tư số 26/2025/TT-BYT quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú tại các cơ sở khám, chữa bệnh có hiệu lực từ ngày 1/7/2025. Thông tư này có nhiều điểm mới, phù hợp với xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám, chữa bệnh, tăng cường vai trò dược lâm sàng và tạo thuận lợi cho người bệnh.

Tuy nhiên, sau 6 tháng triển khai, Bộ Y tế ghi nhận một số phản ánh, kiến nghị từ người bệnh và người nhà về tình trạng không được cấp thuốc ngoại trú quá 30 ngày, dù bệnh đã ổn định và được theo dõi, điều trị trong thời gian dài.

Để tránh phát sinh vướng mắc, hạn chế thủ tục phiền hà đối với người bệnh điều trị ổn định, đồng thời bảo đảm việc thực hiện thống nhất trên toàn quốc, đặc biệt với người bệnh có thẻ BHYT, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát và thực hiện đúng quy định.

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế các địa phương chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn nghiên cứu kỹ và quán triệt việc thực hiện điểm b, khoản 8, Điều 6 của Thông tư 26/2025/TT-BYT. Quy định này cho phép kê đơn thuốc ngoại trú tối đa 90 ngày, phù hợp với tình trạng bệnh theo danh mục bệnh tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư, không phân biệt người bệnh có hay không có thẻ BHYT.

Việc triển khai cần bảo đảm tạo thuận lợi tối đa cho người bệnh, hạn chế các thủ tục không cần thiết, đẩy mạnh cải cách hành chính trong khám, chữa bệnh.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các địa phương rà soát, tăng cường quản lý bệnh mạn tính và việc kê đơn trong điều trị bệnh mạn tính; chấn chỉnh tình trạng chỉ định khám, dịch vụ cận lâm sàng, kê đơn thuốc, chỉ định thiết bị y tế chưa hợp lý; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tiết kiệm Quỹ BHYT.

Đối với các cơ sở khám, chữa bệnh, Bộ Y tế yêu cầu tăng cường tập huấn toàn diện cho nhân viên y tế về thủ tục, quy trình khám, chữa bệnh, quyền lợi của người bệnh và quyền lợi BHYT. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng nội dung về danh mục bệnh, nhóm bệnh được áp dụng kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày theo Phụ lục VII của Thông tư 26/2025/TT-BYT.

Các cơ sở y tế phải hướng dẫn đầy đủ, cụ thể cho người bệnh về cách sử dụng thuốc và thời điểm tái khám khi có dấu hiệu bất thường. Cơ sở khám, chữa bệnh chịu trách nhiệm nếu việc hướng dẫn không đầy đủ gây phiền hà, ảnh hưởng đến quyền lợi và an toàn của người bệnh.

Đối với các trường hợp người bệnh đáp ứng yêu cầu chuyên môn và đúng quy định, Bộ Y tế đề nghị cấp thuốc với số lượng tối đa phù hợp để người bệnh yên tâm điều trị, không phải thực hiện thủ tục lĩnh thuốc trong các dịp nghỉ lễ dài ngày, trước mắt là Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đồng thời, người bệnh cần được hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe và đến cơ sở y tế khi có bất thường.

Bộ Y tế cũng đề nghị các cơ quan BHXH phối hợp chặt chẽ với các cơ sở khám, chữa bệnh trong quá trình triển khai, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người bệnh và người tham gia BHYT.