Tình hình các nạn nhân trong vụ lật xe thảm khốc ở Lào Cai

Sau vụ lật xe thảm khốc ở Lào Cai khiến 9 người tử vong, hai nạn nhân đa chấn thương được cấp cứu đặc biệt, sức khỏe có tín hiệu hồi phục.

Chiếc xe khách bị vò nát sau vụ tai nạn ở xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai sáng 27/12. Ảnh: Báo Lào Cai.

Sau 2 ngày được chuyển về điều trị chuyên sâu tại Bệnh viện Bạch Mai, sức khỏe của hai nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Lào Cai đã có những chuyển biến tích cực. Các bác sĩ cho biết vẫn theo dõi sát diễn biến lâm sàng và các chỉ số sinh tồn để kịp thời can thiệp nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Đây là 2 trong số 19 thành viên của đoàn thiện nguyện gặp tai nạn lật xe tại Lào Cai vào ngày 27/12. Sau khi được sơ cứu tại tuyến cơ sở, các nạn nhân được chuyển về cấp cứu tại Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, trong tình trạng đa chấn thương nặng. Hiện cả hai được điều trị tại Đơn vị Hồi sức Ngoại (Trung tâm Gây mê Hồi sức) và Trung tâm Hồi sức tích cực của bệnh viện.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa, huy động đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực hồi sức tích cực, ngoại khoa, gây mê hồi sức, thần kinh, hô hấp và chẩn đoán hình ảnh để đánh giá toàn diện, xây dựng phác đồ điều trị tối ưu.

PGS.TS Đào Xuân Cơ nhận định đây là các ca đa chấn thương nặng, diễn biến phức tạp, nguy cơ biến chứng cao. Việc theo dõi sát, đánh giá thường xuyên và phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa đóng vai trò quyết định, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng và phục hồi sức khỏe cho người bệnh.

Trong đó, bệnh nhân nữ thời điểm gặp tai nạn vẫn tỉnh táo nhưng đau nhiều vùng đầu, cổ, ngực và gối phải. Khi nhập viện, người bệnh đau ngực hai bên, nghi ngờ tổn thương lồng ngực và tạng trong ổ bụng.

Bệnh nhân đang được chăm sóc, theo dõi rất sát sao tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: BVCC.

Kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh nhân bị đa chấn thương phức tạp gồm tràn khí màng phổi hai bên, tràn máu màng phổi phải, gãy nhiều xương sườn hai bên, chấn thương gan độ III và chấn thương thận độ II. Tối 27/12, bệnh nhân được phẫu thuật dẫn lưu tối thiểu khoang màng phổi.

Theo ThS.BS Hoàng Văn Tuấn, bác sĩ trực tiếp theo dõi điều trị, hiện bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không có dấu hiệu thần kinh khu trú, không sốt, huyết động ổn định. Lượng dịch dẫn lưu màng phổi phải ít, chức năng hô hấp cải thiện rõ, mức độ đau giảm. Các xét nghiệm và hình ảnh học cho thấy tổn thương tạng đang được kiểm soát tốt, chưa ghi nhận diễn biến xấu.

Trong khi đó, bệnh nhân nam được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng hôn mê, đã được tuyến trước sơ cứu, đặt nội khí quản, sonde tiểu, sonde dạ dày và duy trì thuốc vận mạch. Bệnh nhân được chẩn đoán đa chấn thương, bao gồm chấn thương sọ não (xuất huyết dưới nhện, chảy máu não thất), chấn thương ngực kín gây tràn khí - tràn máu màng phổi phải, gãy xương sườn, chấn thương gan độ III và tụ máu quanh gan.

Người bệnh được điều trị thở máy kiểm soát, dẫn lưu màng phổi và áp dụng các biện pháp điều trị bảo tồn nhằm duy trì chức năng các cơ quan và phòng ngừa biến chứng.

PGS.TS Đỗ Ngọc Sơn, Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết thời điểm nhập viện, bệnh nhân nam có nguy cơ cao gặp biến chứng nặng do tổn thương sọ não. Tuy nhiên đến nay, bệnh nhân đã tỉnh hơn và có đáp ứng. Các chức năng sống được duy trì ổn định, tổn thương sọ não và gan có dấu hiệu ổn định.

Theo đánh giá của các bác sĩ, dù tình trạng lâm sàng của cả hai bệnh nhân đã cải thiện rõ nhờ điều trị tích cực và phối hợp đa chuyên khoa, nguy cơ biến chứng vẫn còn. Giai đoạn hiện nay mang tính quyết định, người bệnh cần tiếp tục được theo dõi chặt chẽ để phát hiện sớm và phòng ngừa các biến chứng muộn liên quan đến chấn thương ngực, gan và hệ thần kinh trung ương.

Ngoài hai bệnh nhân đang điều trị tại Bạch Mai, 7 nạn nhân khác trong vụ tai nạn hiện được chăm sóc tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Các bệnh nhân đều đã qua cơn nguy kịch và tiếp tục được theo dõi, điều trị tích cực.

Trước đó, sáng 27/12, đoàn thiện nguyện Bếp Củi di chuyển từ Hà Nội đến điểm trường mầm non Tà Ghênh (xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai) để nấu ăn và tặng quà cho trẻ em thì gặp tai nạn nghiêm trọng, khiến 9 người tử vong, còn lại bị thương.

Theo UBND tỉnh Lào Cai, nguyên nhân sơ bộ của vụ tai nạn được xác định là do xe chở đoàn thiện nguyện bất ngờ mất phanh, lật xe ở lưng dốc khi đang di chuyển lên điểm trường Tà Ghênh, thuộc Trường mầm non Họa Mi, xã Phình Hồ.