Vết chó cắn đã lành, bé trai 14 tuổi vẫn mắc bệnh dại

Từng được bác sĩ tư vấn tiêm phòng dại nhưng gia đình không thực hiện, bé trai 14 tuổi ở Sơn La nhập viện trong tình trạng sợ nước, co cứng cơ do virus dại.

Vết thương do chó cắn đã liền da, không còn dấu hiệu viêm nhiễm.

Khoảng một tháng trước, bệnh nhi L.T.D. (14 tuổi, trú tại Sơn La) bị một con chó hoang cắn vào ngón trỏ tay trái, để lại vết thương dài khoảng 12 cm, chảy máu. Con chó này được ghi nhận đã cắn cùng lúc nhiều người trong xóm, những người khác đều đi tiêm phòng dại.

Riêng cháu D., dù được đưa đến cơ sở y tế xử trí sát khuẩn vết thương và bác sĩ tư vấn tiêm phòng dại, gia đình đã không thực hiện tiêm vaccine. Hai ngày trước khi nhập viện, D.bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bất thường như sốt, đau mỏi cơ vùng tay trái, bồn chồn, kích thích.

Đến ngày nhập viện, tình trạng trở nên nặng hơn với các biểu hiện sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng và âm thanh, tăng tiết đờm dãi, co cứng cơ. Cháu được đưa đến bệnh viện tuyến dưới thăm khám và được chuyển tuyến khẩn cấp tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại khoa Nhi, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng tăng tiết đờm dãi nhiều, sợ nước, sợ gió, xuất hiện các cơn thít thanh quản, gồng cứng toàn thân, điểm Glasgow chỉ còn 10-11 điểm, cho thấy ý thức suy giảm nặng. Bệnh nhân được an thần, đặt ống nội khí quản, thở máy. Đáng chú ý, vết thương do chó cắn đã liền da, không còn dấu hiệu viêm nhiễm.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi 14 tuổi.

Tuy nhiên, với các biểu hiện lâm sàng điển hình, các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân mắc bệnh dại. Chiều ngày 31/12, kết quả xét nghiệm PCR xác định virus dại từ bệnh phẩm nước bọt và dịch não tủy đều cho kết quả dương tính, đã xác nhận chẩn đoán của các bác sĩ.

Theo TS.BS Đặng Thị Thúy, Trưởng khoa Nhi, bệnh nhi D. nhập viện với đầy đủ các dấu hiệu lâm sàng của bệnh dại. Điều rất đáng tiếc là gia đình đã không tiêm phòng dại ngay sau khi bị chó cắn, dù đã được bác sĩ tư vấn. Đây là cơ hội duy nhất để phòng bệnh.

TS Thúy cảnh báo thời gian ủ bệnh dại có thể kéo dài nhiều tháng. Tuy nhiên, khi bệnh đã khởi phát thì 100% trường hợp đều dẫn đến không qua khỏi, y học hiện nay chưa có biện pháp điều trị đặc hiệu.

Theo vị chuyên gia, người bị chó, mèo hoặc động vật nghi dại cắn, cào chảy máu, hoặc liếm vào vết thương hở, đặc biệt là động vật không rõ nguồn gốc, cần đến cơ sở y tế dự phòng tiêm vaccine phòng dại ngay, càng sớm càng tốt. Trong trường hợp vết cắn nặng, có nhiều vết cắn hoặc vết cắn ở gần thần kinh trung ương như những vùng nguy hiểm như đầu, mặt, cổ, bộ phận…, người bệnh cần được tiêm huyết thanh kháng dại kết hợp với tiêm vắc xin dại.

"Bệnh dại hoàn toàn có thể phòng tránh được bằng tiêm phòng vắc xin dại ngay sau khi bị động vật cắn là biện pháp duy nhất để bảo vệ tính mạng. Sự chậm trễ hoặc chủ quan đồng nghĩa với việc đánh mất cơ hội sống cho chính mình và người thân", TS Thúy nhấn mạnh.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo ngay sau khi bị động vật cắn, người dân cần rửa kỹ vết thương dưới vòi nước chảy với xà phòng, sát khuẩn đúng cách và đến cơ sở y tế dự phòng tiêm phòng dại càng sớm càng tốt, tuyệt đối không chờ theo dõi động vật hay tin vào các biện pháp dân gian.

Với trẻ em, người lớn cần giám sát chặt chẽ, không để trẻ chơi đùa, trêu chọc chó mèo, nhất là động vật không rõ nguồn gốc hoặc không được tiêm phòng. Mỗi gia đình cần chủ động tiêm phòng dại đầy đủ cho vật nuôi, không thả rông, không để chó mèo tiếp xúc với người lạ.