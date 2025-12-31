Thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh từ 1/1/2026

Từ 1/1/2026, hàng triệu người dân được mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế, nhiều nhóm hưởng 100% chi phí, trong khi bác sĩ được tăng lương, phụ cấp.

Bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cấp cứu cho bệnh nhân. Ảnh: Việt Linh.

Từ đầu năm 2026, diện mạo ngành y tế được kỳ vọng sẽ thay đổi bước ngoặt nhờ Nghị quyết 261/2025/QH15.

Không chỉ mang đến những đột phá về bảo hiểm y tế cho người dân, chính sách mới này còn tập trung "cởi trói" về thu nhập và đảm bảo an toàn nghề nghiệp cho đội ngũ nhân viên y tế, những người trực tiếp chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế

Theo nghị quyết, Nhà nước sẽ thực hiện tăng tỷ lệ và mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT); đồng thời chi cho hoạt động khám sàng lọc, chẩn đoán và điều trị sớm một số bệnh từ Quỹ BHYT theo lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, khả năng cân đối của ngân sách nhà nước, Quỹ BHYT và việc điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế.

Cụ thể, người thuộc hộ cận nghèo và người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội sẽ được hưởng mức 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi BHYT. Bên cạnh đó, nghị quyết quy định tăng tỷ lệ mức hưởng đối với các đối tượng chính sách xã hội, người yếu thế, người có thu nhập thấp và một số nhóm ưu tiên khác.

Quỹ BHYT cũng được sử dụng để chi cho hoạt động khám sàng lọc, chẩn đoán và điều trị sớm một số bệnh. Đồng thời, nghị quyết cho phép tổ chức thí điểm đa dạng hóa các gói bảo hiểm y tế, đa dạng các loại hình cung ứng dịch vụ bảo hiểm y tế và triển khai bảo hiểm y tế bổ sung do doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp theo nhu cầu của người dân khi đủ điều kiện thực hiện.

Theo nghị quyết, Nhà nước sẽ thực hiện tăng tỷ lệ và mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT). Ảnh: Việt Linh.

Song song với các chính sách ở cấp quốc gia, từ ngày 1/1/2026, nhiều nhóm người yếu thế trên địa bàn TP.HCM sẽ được hỗ trợ 100% chi phí đóng bảo hiểm y tế theo Nghị quyết số 75/2025/NQ-HĐND vừa được HĐND TP.HCM thông qua.

Theo nghị quyết, ngân sách TP.HCM sẽ mua bảo hiểm y tế cho 6 nhóm người đặc thù, gồm người bệnh phong đang điều trị tại Bệnh viện Bến Sắn; trẻ em từ đủ 6 đến dưới 16 tuổi có đăng ký thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn; hộ nghèo và hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của TP.HCM.

Ngoài ra, người mới thoát nghèo trong vòng 36 tháng kể từ khi có quyết định công nhận thoát nghèo; người cao tuổi từ đủ 60 đến dưới 65 tuổi sống đơn thân, có thu nhập thấp hơn chuẩn nghèo đa chiều; người mắc bệnh hiểm nghèo và người khuyết tật nhẹ về thị giác có đăng ký cư trú tại TP.HCM cũng thuộc diện được hỗ trợ.

Tất cả nhóm trên đều được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế. Trường hợp một người thuộc nhiều diện hỗ trợ khác nhau, nếu mức hỗ trợ theo Nghị quyết 75/2025/NQ-HĐND cao hơn các chính sách hiện hành, người dân sẽ được hưởng phần chênh lệch tương ứng.

Bác sĩ, dược sĩ được khởi điểm lương bậc 2

Một trong những điểm mới đáng chú ý tại Điều 3 của Nghị quyết là chính sách tiền lương đối với nhân viên y tế. Theo đó, bác sĩ y khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ răng hàm mặt, bác sĩ y học dự phòng và dược sĩ sẽ được xếp lương từ bậc 2 ngay khi được tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp tương ứng, áp dụng cho đến khi có quy định mới về chính sách tiền lương.

Bên cạnh đó, những người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế trong các lĩnh vực có tính chất đặc thù, áp lực và rủi ro cao như tâm thần, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu và giải phẫu bệnh sẽ được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề ở mức 100%.

Đối với đội ngũ nhân viên y tế công tác thường xuyên, trực tiếp tại trạm y tế cấp xã và các cơ sở y tế dự phòng, mức phụ cấp ưu đãi nghề được áp dụng linh hoạt theo khu vực. Cụ thể, mức phụ cấp 100% dành cho người làm việc tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới và hải đảo; các trường hợp còn lại được hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề tối thiểu 70%.

Các bác sĩ tại Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Đinh Hà.

Phụ cấp ưu đãi nghề lên tới 100%

Bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế

Từ 2026, người có hành vi xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhân viên y tế sẽ bị xử lý nghiêm minh. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, đồng thời phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Theo quy định, người có hành vi xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhân viên y tế sẽ bị xử lý nghiêm minh. Ảnh: Đinh Hà.

Đáng chú ý, Nghị quyết quy định người vi phạm còn buộc phải xin lỗi công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc tại nơi cư trú, nơi làm việc, hoặc tại chính cơ sở y tế nơi nhân viên y tế bị xâm hại đang công tác.

Nới điều kiện tuyển dụng, thu hút nhân lực y tế cơ sở

Bên cạnh chính sách tiền lương và an toàn nghề nghiệp, Điều 5 của Nghị quyết đưa ra cơ chế tuyển dụng mang tính ưu tiên đối với y tế cơ sở.

Theo đó, khi tiếp nhận người vào làm viên chức tại trạm y tế cấp xã, sẽ không áp dụng điều kiện về thời gian công tác theo quy định chung nếu người được tiếp nhận có giấy phép hành nghề phù hợp và cam kết bằng văn bản làm việc tại trạm y tế cấp xã tối thiểu 5 năm.

Trường hợp không thực hiện đủ thời gian cam kết, người được tiếp nhận sẽ bị buộc thôi việc theo quy định. Cơ chế này được xem là “lối mở” nhằm rút ngắn quy trình tuyển dụng, đồng thời khuyến khích đội ngũ nhân lực sẵn sàng gắn bó lâu dài với tuyến y tế cơ sở – nơi đang thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng.

Các quy định về tiền lương và phụ cấp nêu trên sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.