TP.HCM vừa có thêm một bệnh viện lớn ngay trung tâm

Từ nền tảng bệnh viện hơn trăm năm tuổi giữa trung tâm TP.HCM, Bệnh viện Nhân dân Gia Định khoác lên diện mạo mới với cơ sở 2, tập trung cấp cứu chuyên sâu và điều trị trong ngày.

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn chính thức đổi tên thành Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Ngày 31/12, Bệnh viện Nhân dân Gia Định chính thức ra mắt cơ sở 2 tại khuôn viên Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn trước đây, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hành trình đổi mới của một bệnh viện có lịch sử hơn trăm năm tại trung tâm TP.HCM.

Không chỉ là sự thay đổi về tên gọi hay tổ chức, sự kiện này mở ra giai đoạn phát triển mới, với định hướng chuyên sâu về cấp cứu, điều trị trong ngày và phục vụ đa dạng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân đô thị.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết việc tổ chức lễ ra mắt ngay tại cơ sở cũ mang nhiều ý nghĩa biểu tượng. Đây là nơi từng gắn bó với nhiều thế hệ thầy thuốc, nay tiếp tục được kế thừa và phát triển trong một mô hình mới, hiện đại và hiệu quả hơn.

Khoa cấp cứu của bệnh viện được sửa chữa để phục vụ tốt hơn cho người bệnh. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Theo PGS Hải, dấu mốc quan trọng trong lần chuyển mình này là sự trở lại của hơn 250 nhân viên y tế từng công tác tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, nay chính thức trở thành lực lượng của Bệnh viện Nhân dân Gia Định (cơ sở 2).

"Đây là nguồn nhân lực rất quý giá, đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển của bệnh viện trong thời gian tới", bác sĩ Hải nhấn mạnh.

Lãnh đạo bệnh viện cũng gửi lời cảm ơn đến Sở Y tế TP.HCM, đặc biệt là Ban Giám đốc Sở và các tổ công tác số 1, 2, 3, 4 đã đồng hành, hỗ trợ sát sao trong suốt quá trình sáp nhập. Theo ông Hải, sự phối hợp chặt chẽ này đã giúp hai đơn vị hoàn thành nhiệm vụ quan trọng, tạo nền tảng cho cơ sở 2 nhanh chóng đi vào vận hành ổn định.

Từ nền tảng lịch sử lâu đời, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (cơ sở 2) được định hướng phát triển theo ba trụ cột chuyên môn. Trước hết là xây dựng trung tâm cấp cứu chuyên sâu, với sự phối hợp chặt chẽ cùng Trung tâm Cấp cứu 115 trong công tác cấp cứu ngoại viện.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành uỷ TP.HCM (đứng giữa), PGS.TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM (thứ 3 từ phải sang), cùng các lãnh đạo chúc mừng bệnh viện. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Theo chỉ đạo của Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, bệnh viện sẽ cùng Trung tâm Cấp cứu 115 xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó nhằm phục vụ công tác cấp cứu trong các dịp lễ hội, sự cố tại nhà ga và những tình huống khẩn cấp khác tại khu vực trung tâm thành phố.

Bên cạnh đó, cơ sở 2 sẽ từng bước mở rộng các lĩnh vực cấp cứu chuyên biệt như cấp cứu đột quỵ, nhồi máu cơ tim, cấp cứu sản phụ khoa và cấp cứu nhi khoa, hướng tới việc trở thành điểm tựa cấp cứu quan trọng cho khu vực nội đô.

Trụ cột thứ hai là nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đặc biệt là khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người dân.

Ngoài ra, thay vì mở rộng theo chiều ngang, bệnh viện lựa chọn phát triển theo mô hình điều trị trong ngày, tập trung vào phẫu thuật trong ngày, điều trị trong ngày và xử trí các ca cấp cứu trong ngày.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 sẽ tiếp tục pháp huy vai trò của đơn vị cấp cứu trung tâm thành phố. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Tại buổi lễ, bác sĩ chuyên khoa II Võ Đức Nhân, Phó phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn (nay là Bệnh viện Nhân dân Gia Định - cơ sở 2), cho rằng việc sáp nhập là chủ trương đúng đắn, mang tầm nhìn chiến lược của ngành y tế TP.HCM trong tái cấu trúc hệ thống y tế công lập theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Theo bác sĩ Nhân, với bề dày truyền thống và uy tín chuyên môn của một bệnh viện tuyến cuối hạng I, Bệnh viện Nhân dân Gia Định sẽ tạo điều kiện để cơ sở 2 chuẩn hóa quy trình điều trị, nâng cao chất lượng chuyên môn, đẩy mạnh đào tạo và chuyển giao kỹ thuật. Quan trọng hơn, người bệnh sẽ được thụ hưởng các dịch vụ y tế ngày càng tốt hơn, an toàn hơn và công bằng hơn.

Dù thừa nhận quá trình chuyển đổi không tránh khỏi những khó khăn ban đầu, đại diện đội ngũ y tế khẳng định tập thể bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế sẵn sàng thích nghi, học hỏi và đồng hành cùng Ban Giám đốc, với mục tiêu cao nhất là đặt lợi ích người bệnh lên hàng đầu.