Quyết định ‘độ súng’ vì ám ảnh phim 18+, người đàn ông trả giá đắt

Ám ảnh kích thước dương vật như trong phim 18+, nhiều quý ông tìm đến dịch vụ “độ súng” trôi nổi và phải nhập viện vì nhiễm trùng, biến dạng, để lại hậu quả lâu dài.

Người đàng ông bị nhiễm trùng dương vật do cấy bi. Ảnh: Freepik.

Một người đàn ông 38 tuổi nhập viện trong tình trạng dương vật sưng đỏ, đau nhức, xuất hiện ổ loét rỉ dịch hôi. Nguyên nhân bắt nguồn từ quyết định “cấy bi” theo lời bạn bè, với mong muốn cải thiện kích thước và tăng khoái cảm, sau nhiều năm ám ảnh hình ảnh “khủng” trong phim 18+.

Theo TS.BS Trà Anh Duy, từng tu nghiệp tại Viện Đại học California (Irvine, Mỹ), bệnh nhân là anh Q. (38 tuổi), làm nghề tài xế, thường xuyên xem phim người lớn và dần tin rằng kích thước dương vật của mình “nhỏ hơn bình thường”. Trong các cuộc nhậu, bạn bè trêu chọc và giới thiệu dịch vụ “cấy bi kín”, cam kết nhanh, rẻ, không để lại dấu vết.

Thủ thuật được thực hiện tại một phòng trọ, không bác sĩ, không giấy phép và không đảm bảo vô trùng. Người làm rạch da dương vật và đặt ba viên “bi” nhựa dưới da. Thời gian đầu, vết thương lành, bệnh nhân cảm thấy “lạ mắt” và tự tin hơn.

Tuy nhiên, vài tháng sau, vùng da gần quy đầu bắt đầu đỏ, nóng, đau và loét, chảy dịch vàng. Mỗi lần cương dương đều đau buốt khiến anh né tránh quan hệ nhưng vẫn ngại đi khám vì xấu hổ.

Khi đến viện, khám lâm sàng ghi nhận ba khối lồi dưới da dương vật, trong đó một vị trí loét da, viêm đỏ rõ, ấn rất đau. Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm trùng mô mềm dương vật quanh dị vật.

Các bác sĩ phải tiểu phẫu rạch lấy toàn bộ “bi” cấy ra kết hợp điều trị kháng sinh. Sau điều trị, tổn thương lành nhưng để lại sẹo, cảm giác không còn như trước.

Bác sĩ Duy cho biết trường hợp trên không hiếm gặp. Nhiều nam giới tìm đến các dịch vụ “độ súng” sau khi tự so sánh bản thân với hình ảnh trong phim 18+. Thực tế, kích thước dương vật trong phim là kết quả của tuyển chọn diễn viên, góc quay, ánh sáng và đôi khi có cả can thiệp y khoa.

Nghiên cứu lớn của Veale và cộng sự, công bố trên BJU International, tổng hợp dữ liệu đo trực tiếp từ 15.521 nam giới cho thấy chiều dài trung bình dương vật khi cương khoảng 13,1 cm, chu vi 11,7-12 cm. Phần lớn đàn ông nằm quanh mức này, hoàn toàn không phải “20 cm trở lên” như nhiều người lầm tưởng.

Một bộ phận nam giới rơi vào tình trạng rối loạn hình ảnh dương vật, luôn tin rằng mình “quá nhỏ” dù kích thước bình thường. Nghiên cứu của Veale (2015) trên Body Image cho thấy nhóm này có mức xấu hổ, né tránh quan hệ và suy giảm chất lượng sống cao hơn rõ rệt.

"Trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp quảng cáo 'tăng kích thước không cần phẫu thuật', 'tiêm chất làm đầy an toàn', 'cấy bi tăng khoái cảm'. Tuy nhiên, theo y văn, các thủ thuật này tiềm ẩn nguy cơ lớn", bác sĩ Duy nói.

Nhiều cơ sở không phép sử dụng silicon lỏng, dầu paraffin hoặc các dị vật nhựa, kim loại tiêm hoặc cấy dưới da dương vật. Đây là những chất cơ thể không dung nạp, dễ gây viêm mạn, nhiễm trùng và biến dạng.

Từ kinh nghiệm lâm sàng, bác sĩ Duy cho biết nhiều bệnh nhân sau khi được đo kích thước chuẩn, đối chiếu dữ liệu khoa học và tư vấn tâm lý - tình dục đã từ bỏ ý định can thiệp.

“Thứ họ cần không phải thêm vài milimet, mà là hiểu đúng cơ thể mình và cải thiện sự giao tiếp, hòa hợp với bạn tình”, bác sĩ Duy nhấn mạnh.

Bác sĩ Duy cho hay dương vật không phải là bộ phận có thể tùy tiện “độ chế”. Bất kỳ can thiệp nào cũng cần được bác sĩ nam khoa đánh giá và thực hiện trong điều kiện y tế chuẩn. Các thủ thuật chui tại phòng trọ, spa không phép có thể để lại hậu quả lâu dài, thậm chí ảnh hưởng vĩnh viễn đến chức năng tình dục.