Lợi ích khi uống nước đậu bắp

Không chỉ là thực phẩm quen thuộc, dễ mua, đậu bắp còn được quan tâm nhờ khả năng hỗ trợ kiểm soát đường trong máu.

Đậu bắp có khả năng kiểm soát đường huyết trong máu tốt. Ảnh: Freepik.

Đậu bắp (còn gọi là thu quỳ), có vị nhạt, tính lạnh; có các công dụng lợi hầu họng, thông lâm, hạ nhũ, điều kinh nên thường được dùng trong điều trị các bệnh hầu họng sưng đau, tiểu tiện đau, buốt, phụ nữ sau sinh ít sữa, kinh nguyệt không đều.

Các nghiên cứu y học hiện đại cũng chứng minh nhiều tác dụng của đậu bắp đối với sức khỏe như giúp kiểm soát đường huyết, phòng bệnh loãng xương, ngăn chặn sự hình thành của tế bào ung thư, ngăn ngừa bệnh quáng gà, giúp giảm cân, giảm lượng cholesterol trong máu, cải thiện hệ miễn dịch...

Dưới đây là tác dụng của nước đậu bắp đối với người đang kiểm soát bệnh tiểu đường:

Nước đậu bắp giàu chất xơ hòa tan, làm chậm tăng đường huyết

Đậu bắp rất giàu chất xơ hòa tan. Khi ngâm đậu bắp trong nước qua đêm, một phần chất xơ này sẽ chuyển vào nước và tạo thành một lớp giống như gel trong ruột, làm chậm tốc độ đường di chuyển từ thức ăn vào máu, giúp ngăn ngừa tăng đột biến đường huyết sau bữa ăn. Đặc biệt, tác dụng này rất quan trọng đối với những người đang theo dõi chỉ số đường huyết hàng ngày.

Ít calo, không thêm đường

Đồ uống ngọt thường làm tăng lượng đường đưa vào cơ thể nhưng nước đậu bắp không bổ sung calo và không có đường. Chính vì có thành phần lành mạnh nên người bệnh đái tháo đường có thể dễ dàng duy trì thói quen lâu dài, nhất là đối với những người cảm thấy mệt mỏi với các loại đồ uống "ăn kiêng".

Hỗ trợ sức khỏe đường ruột

Đường ruột khỏe mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát đường huyết. Chất xơ trong đậu bắp giúp nuôi dưỡng vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh. Một đường ruột cân bằng giúp cơ thể phản ứng tốt hơn với tín hiệu insulin. Đó là lý do tại sao nước đậu bắp được coi là hỗ trợ chứ không phải điều trị.

Dễ chuẩn bị

Nước đậu bắp cần rất ít công sức, chỉ cần vài quả đậu bắp đã rửa sạch, thái lát và ngâm qua đêm là đủ, không cần xay, không cần bột, không cần đun nóng. Sự đơn giản này làm giảm nguy cơ lạm dụng nhưng lại có thể duy trì nhất quán, thường xuyên.

Nhiều người uống nước đậu bắp vào đầu ngày, khi bụng đói. Lý do là khi uống trước bữa sáng, nước đậu bắp hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru cho những bữa ăn tiếp theo. Mặc dù loại nước này không thay thế bữa ăn hoặc thuốc nhưng đây cách để khởi đầu ngày mới nhẹ nhàng hơn, yên tâm hơn khi đường huyết được kiểm soát tốt hơn suốt buổi sáng.

Lưu ý: Nước đậu bắp không phải là phương pháp điều trị bệnh đái tháo đường nên không được thay thế thuốc theo toa hoặc lời khuyên y tế. Những người có vấn đề về sức khỏe nên tham khảo ý kiến chuyên gia chăm sóc sức khỏe có trình độ trước khi thêm nước đậu bắp vào chế độ sinh hoạt hàng ngày.