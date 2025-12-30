Củ cải trắng dù được ăn sống hay đã qua chế biến đều mang đến những lợi ích khác nhau cho sức khỏe của người dùng.

Củ cải trắng là loại thực phẩm thường xuất hiện trên mâm cơm người Việt. Ảnh: Freepik.

Củ cải trắng là loại rau củ quen thuộc trong bữa ăn của người Việt, có thể ăn sống hoặc nấu thành nhiều món canh, xào, hầm. Tùy theo thói quen và khẩu vị, mỗi người lại có cách sử dụng khác nhau.

Tuy vậy, theo Times of India, lựa chọn ăn củ cải sống hay nấu chín không chỉ tạo nên sự khác biệt về hương vị, mà còn ảnh hưởng đến khả năng hấp thu dưỡng chất và tác động của loại củ này đối với sức khỏe.

Lợi ích khi ăn củ cải trắng sống

Khi ăn sống, củ cải trắng giữ được tối đa các vitamin nhạy cảm với nhiệt, đặc biệt là vitamin C. Một số nghiên cứu cho thấy củ cải sống còn giữ được lượng khoáng chất cao hơn so với khi luộc, bởi quá trình nấu có thể khiến khoáng chất và kali tan vào nước.

Củ cải sống cũng chứa nhiều enzyme tự nhiên và glucosinolate, hỗ trợ cơ thể chống oxy hóa và thúc đẩy các quá trình giải độc tự nhiên. Tuy nhiên, vị cay nồng đặc trưng kết hợp với hàm lượng chất xơ cao có thể gây đầy hơi, chướng bụng hoặc khó chịu đường tiêu hóa nếu ăn quá nhiều, nhất là với người có dạ dày nhạy cảm.

Lợi ích khi ăn củ cải trắng nấu chín

Việc chế biến củ cải bằng cách hấp, xào hoặc nướng giúp làm dịu vị cay, đồng thời khiến loại củ này dễ ăn và dễ tiêu hóa hơn. Khi được làm chín, một số thành tế bào bị phá vỡ, giúp cơ thể hấp thu các hợp chất chống oxy hóa và hoạt chất thực vật hiệu quả hơn.

Một số nghiên cứu về củ cải được xử lý nhiệt, đặc biệt là nướng hoặc chế biến áp suất cao, cho thấy hàm lượng phenol, flavonoid và khả năng chống oxy hóa tổng thể có thể tăng lên so với củ cải sống hoặc một số dạng bảo quản khác. Các thí nghiệm trên động vật cũng ghi nhận chiết xuất từ củ cải nấu chín hoặc nướng giúp giảm stress oxy hóa ở gan và tăng hoạt động của các enzyme chống oxy hóa.

Dinh dưỡng thay đổi thế nào khi nấu?

Khi luộc củ cải trong nước, một phần vitamin C và các chất tan trong nước sẽ bị thất thoát vào nước luộc. Nếu bỏ phần nước này, cơ thể sẽ không hấp thu được lượng dinh dưỡng đã hòa tan. Vì vậy, các phương pháp như hấp hoặc xào nhanh với ít nước thường được khuyến khích hơn để hạn chế mất chất.

Khoáng chất trong củ cải nhìn chung khá bền với nhiệt, nhưng kali và một số khoáng chất khác vẫn có thể bị giảm nhẹ khi luộc. Ngược lại, một số phương pháp xử lý nhiệt phù hợp lại giúp tăng hàm lượng hợp chất phenolic và cải thiện đặc tính chống oxy hóa của củ cải.

Vậy nên ăn củ cải sống hay chín?

Nhiều nghiên cứu cho thấy củ cải có đặc tính chống viêm, bảo vệ gan, hỗ trợ kiểm soát cholesterol và góp phần điều hòa đường huyết. Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và trên động vật cho thấy chiết xuất từ rễ, lá và quả củ cải có thể giúp cải thiện chức năng insulin và hồ sơ lipid máu.

Ngoài ra, một số dạng chế biến củ cải còn được ghi nhận có khả năng tác động tích cực đến hệ vi sinh đường ruột. Những thay đổi này có thể liên quan đến việc cải thiện huyết áp, cholesterol và kiểm soát cân nặng.

Xét về mặt dinh dưỡng, không có lựa chọn nào hoàn toàn “tốt hơn” lựa chọn còn lại. Củ cải trắng ăn sống và nấu chín mang lại những lợi ích khác nhau và có thể bổ sung cho nhau trong chế độ ăn hàng ngày. Cách tốt nhất để tận dụng giá trị của loại củ này là linh hoạt trong chế biến, ăn đa dạng và với lượng vừa phải trong tuần.