Hai bệnh viện lớn tại TP.HCM chính thức sáp nhập

Từ ngày 1/1/2026, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn chính thức sáp nhập vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định, hình thành cơ sở 2 tại số 125 Lê Lợi, nâng tầng điều trị chuyên sâu ngay trung tâm TP.HCM.

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn có vị trí đắc địa tại trung tâm TP.HCM. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong không khí những ngày cuối năm, ngành y tế TP.HCM đã tổ chức lễ công bố quyết định của UBND thành phố về việc hợp nhất Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định vào ngày 30/12.

Theo Quyết định số 2136/QĐ-UBND, kể từ ngày 1/1/2026, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn được tổ chức lại theo hình thức sáp nhập vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Từ thời điểm này, cơ sở y tế tại số 125 Lê Lợi, phường Bến Thành, chính thức thành Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2.

Như vậy, một bệnh viện trước đây thuộc tầng điều trị cơ bản đã được “nâng tầng” để trở thành cơ sở điều trị thuộc tầng chuyên sâu ngay tại lõi trung tâm TP.HCM.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết việc nâng một cơ sở y tế từ tầng cơ bản lên tầng chuyên sâu nếu phải đầu tư độc lập sẽ cần rất nhiều thời gian, nguồn lực và kinh phí.

PGS Tăng Chí Thượng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Trong khi đó, mô hình giao nhiệm vụ cho một bệnh viện tuyến cuối mở rộng hoạt động sang cơ sở sẵn có giúp người dân nhanh chóng tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao, kỹ thuật chuyên sâu mà không phải chờ đợi kéo dài, đồng thời hạn chế gánh nặng đầu tư từ ngân sách nhà nước.

Theo định hướng của ngành y tế, nếu Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ được quy hoạch trở thành một cực y tế mới ở khu vực biển đảo, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 cũng được xác định là bệnh viện đa khoa chuyên sâu, giữ vai trò gia cố tầng điều trị chất lượng cao ngay giữa trung tâm thành phố.

"Việc hình thành thêm một cơ sở chuyên sâu tại khu vực này được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian tiếp cận cấp cứu, giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối hiện hữu và nâng cao hiệu quả vận hành của toàn hệ thống", PGS Thượng nói.

Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM đánh giá cao sự chủ động, khoa học và chặt chẽ của tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn trong gần một năm chuẩn bị cho quá trình hợp nhất. Nhiều nội dung quan trọng đã được triển khai đồng bộ, từ xây dựng đề án sáp nhập, sắp xếp tổ chức, nhân sự, chuẩn bị cơ sở vật chất, đến chuyển giao chuyên môn và chuẩn hóa quy trình kỹ thuật, cấp cứu, hồi sức và điều trị.

Theo Sở Y tế, việc sáp nhập này không đơn thuần là sự thay đổi về mặt tổ chức, mà là giải pháp mang tính chiến lược nhằm phát huy tối đa các nguồn lực sẵn có, bảo đảm tính kế thừa, ổn định và phát triển lâu dài.

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu Ban Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định tập trung tổ chức, vận hành hiệu quả cơ sở 2; căn cứ đặc thù khu vực trung tâm để ưu tiên phát triển các chuyên khoa và kỹ thuật phù hợp; đồng thời bảo đảm chất lượng chuyên môn, an toàn người bệnh và phong cách phục vụ chuyên nghiệp.

Bệnh viện cũng được yêu cầu tăng cường phối hợp với Trung tâm Cấp cứu 115, từng bước hoàn thiện năng lực sẵn sàng ứng phó thảm họa ngay tại lõi trung tâm TP.HCM.

PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho hay việc đưa y tế chuyên sâu trong lĩnh vực cấp cứu đến khu vực trung tâm thành phố đã được hiện thực hóa bằng những kết quả cụ thể, trong đó có các ca cứu sống bệnh nhân ngưng tim ngoại viện nhờ áp dụng kỹ thuật eCPR.

Lãnh đạo thành phố và Sở Y tế TP.HCM tặng hoa chúc mừng cho bệnh viện. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Theo bác sĩ Hải, khi nói đến sáp nhập, nhiều người thường hình dung bài toán “1+1=1”, tức là tinh gọn về tổ chức. Tuy nhiên, với Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cách tiếp cận được lựa chọn là “1+1 vẫn bằng 2”, nghĩa là hình thành hai cơ sở y tế chất lượng cao cùng hoạt động song song, bổ trợ cho nhau.

Mục tiêu là phục vụ hiệu quả công tác khám, chữa bệnh chuyên sâu, đặc biệt là cấp cứu chuyên sâu tại khu vực trung tâm TP.HCM, nơi có mật độ dân cư, du khách và các hoạt động kinh tế, văn hóa rất lớn.

Việc hình thành cơ sở 2 không chỉ đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh thường nhật mà còn góp phần bảo đảm an toàn y tế cho các lễ hội, sự kiện lớn tại khu vực trung tâm và người dân, du khách.

Thời gian qua, các chuyên gia cấp cứu của bệnh viện đã khảo sát nhiều điểm trọng yếu như ga Metro, chợ Bến Thành, phố đi bộ Nguyễn Huệ và đường Lê Lợi để xây dựng phương án ứng phó khi xảy ra sự cố. Đồng thời khuyến cáo bố trí máy sốc tim tự động (AED) tại các vị trí phù hợp, nhằm rút ngắn thời gian can thiệp cấp cứu.