Ai nên tiêm vaccine phòng cúm, ai không nên?

Tiêm vaccine phòng cúm là biện pháp phòng bệnh đơn giản, an toàn và hiệu quả, giúp giảm nguy cơ mắc cúm mùa cũng như hạn chế biến chứng nghiêm trọng. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể tiêm vaccine này.

Cúm là bệnh nhiễm virus cấp tính đường hô hấp do virus cúm gây ra, phổ biến nhất là các chủng cúm A và cúm B. Bệnh lây truyền nhanh qua giọt bắn khi người bệnh ho, hắt hơi, nói chuyện hoặc qua tiếp xúc với các bề mặt có virus rồi đưa tay lên mắt, mũi, miệng.

Người mắc cúm thường có các biểu hiện như sốt cao đột ngột, ho, đau họng, sổ mũi, đau đầu, đau mỏi cơ và mệt mỏi nhiều. Ở trẻ em, cúm còn có thể gây buồn nôn, nôn hoặc tiêu chảy.

Mặc dù nhiều trường hợp cúm có thể tự khỏi, song việc chủ quan, không điều trị và phòng ngừa đúng cách có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

Nguy cơ biến chứng nặng khi mắc cúm

Cúm có thể gây ra hàng loạt biến chứng nặng như viêm phổi, suy hô hấp, viêm cơ tim, viêm não, thậm chí nguy hiểm tính mạng.

Đối với người mắc các bệnh mạn tính như tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi mạn tính hoặc suy giảm miễn dịch, cúm có thể làm bệnh nền trở nặng, kéo dài thời gian điều trị và tăng nguy cơ không qua khỏi.

Đáng lưu ý, virus cúm có khả năng biến đổi liên tục, khiến miễn dịch sau mắc bệnh hoặc sau tiêm vaccine không kéo dài. Vì vậy, cúm thường bùng phát thành dịch theo mùa, nhất là vào thời điểm đông - xuân hoặc mùa mưa. Trước thực tế này, Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đều khuyến cáo người dân tiêm vaccine cúm hàng năm.

Thời điểm tiêm vaccine phòng cúm tốt nhất là trước mùa cúm 2-4 tuần. Tuy nhiên, người dân vẫn có thể tiêm vào bất kỳ thời điểm nào trong năm nếu chưa được tiêm phòng.

Ai nên tiêm vaccine cúm hàng năm?

Những nhóm sau đây nên được tiêm phòng cúm định kỳ hàng năm:

Mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên, đặc biệt là người trưởng thành, nên tiêm phòng cúm để bảo vệ bản thân và cộng đồng.

Trẻ nhỏ dưới 5 tuổi, đặc biệt là trẻ dưới 6 tháng tuổi, mặc dù chưa đủ tuổi để tiêm vaccine, nhưng trẻ cần được bảo vệ gián tiếp thông qua việc người thân trong gia đình (bố mẹ, ông bà, người chăm sóc) được tiêm đầy đủ.

Phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú: Vaccine cúm không chỉ bảo vệ mẹ mà còn giúp tăng cường miễn dịch cho em bé trong bụng và trong giai đoạn sơ sinh.

Người cao tuổi, nhất là những người trên 65 tuổi, bởi đây là nhóm có nguy cơ cao gặp biến chứng nặng nếu nhiễm cúm.

Người có bệnh lý nền như tiểu đường, bệnh tim mạch, hen suyễn, COPD (bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính), suy gan, suy thận hoặc có hệ miễn dịch yếu.

Nhân viên y tế, người chăm sóc bệnh nhân, người làm việc trong môi trường dễ tiếp xúc với virus hoặc thường xuyên đi lại giữa các vùng/quốc gia.

Ai nên thận trọng hoặc tránh tiêm vaccine cúm?

Không phải ai cũng phù hợp để tiêm vaccine cúm. Trước khi tiêm, bạn nên trao đổi kỹ với bác sĩ nếu thuộc một trong các nhóm sau:

Người từng mắc hội chứng Guillain-Barré, rối loạn thần kinh hiếm gặp có thể liên quan đến vaccine.

Người từng có phản ứng nghiêm trọng với vaccine cúm trong quá khứ.

Người dị ứng với thành phần của vaccine, đặc biệt là protein trong trứng gà do vaccine cúm thường được nuôi cấy trên trứng.

Người đang bị bệnh cấp tính, sốt cao, hoặc đang điều trị các bệnh nhiễm trùng, cũng như những người đang dùng thuốc ảnh hưởng đến hệ miễn dịch.