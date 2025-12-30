Điều gì xảy ra khi mỗi ngày uống cà phê sữa, không ăn sáng

Một ly cà phê sữa thơm ngon là thức uống yêu thích của nhiều người mỗi ngày. Tuy nhiên, nếu đây là điều đầu tiên bạn làm ngay khi thức dậy mà chưa ăn sáng, hãy dừng lại.

Cà phê sữa là thức uống yêu thích mỗi sáng của rất nhiều người. Ảnh: Freepik.

Cà phê sữa là thức uống mỗi sáng phổ biến của nhiều người. Nó là sự kết hợp giữa cà phê và sữa, và có thể được thưởng thức theo nhiều cách khác nhau như latte, cappuccino và macchiato. Cà phê là chất kích thích giúp cải thiện sự tỉnh táo và khả năng tập trung của trí óc. Sữa cũng giàu canxi, rất tốt cho bữa sáng.

Tuy nhiên, ngoài việc cung cấp cho cơ thể thêm năng lượng, thức uống nóng này có thể gây nguy hiểm nếu bạn uống khi bụng đói.

Cà phê sữa có lợi ích gì?

Theo The Healthsite, việc kết hợp cà phê và sữa trong ly đồ uống đầu ngày giúp cơ thể tận dụng được ưu điểm của cả hai loại thực phẩm:

Cà phê: Caffeine, chất kích thích có trong cà phê, giúp tăng cường năng lượng, sự tập trung và tỉnh táo. Ngoài ra, nó còn giúp cải thiện tâm trạng và giảm mệt mỏi.

Sữa: Sữa là thức uống bổ dưỡng, là nguồn cung cấp protein, canxi và các chất dinh dưỡng khác dồi dào. Protein rất cần thiết cho việc xây dựng và tái tạo mô cơ. Canxi rất quan trọng cho xương chắc khỏe.

Sữa trong đồ uống này giúp cân bằng độ pH axit của cà phê, làm giảm độ chua và bất kỳ vấn đề nào mà nó có thể gây ra. Cà phê đen có thể tăng hưng phấn quá mức và cản trở chu kỳ giấc ngủ, trong khi đó, cà phê sữa giúp khắc phục vấn đề này, mang lại sự thư giãn cho cơ thể và tâm trí.

Ngoài ra, cà phê sữa chứa lượng protein, carbohydrate và chất béo dồi dào, giúp duy trì sức khỏe xương khớp và cung cấp cho cơ thể lượng canxi cần thiết.

Tác dụng phụ khi uống cà phê sữa lúc bụng rỗng

Nếu bạn thích bắt đầu ngày mới với cà phê sữa mà chưa ăn sáng, hãy xem những nguy hiểm sức khỏe mà nó có thể gây ra.

Tăng axit dạ dày

Uống cà phê sữa khi bụng đói có thể làm tăng độ axit trong dạ dày. Cà phê kích thích sản sinh axit clohydric trong dạ dày, nếu không được cân bằng bởi thức ăn, gây kích ứng niêm mạc dạ dày. Điều này có thể dẫn đến cảm giác nóng rát, trào ngược dạ dày thực quả, và viêm dạ dày - đặc biệt ở những người đã dễ mắc các vấn đề về dạ dày, theo tạp chí Vogue.

Các vấn đề về tiêu hóa

Ngoài việc kích thích sản sinh axit, caffeine còn kích thích nhu động ruột. Khi uống lúc đói bụng, nó có thể gây đau bụng, đầy hơi và các vấn đề về đường ruột - đặc biệt là ở những người có đường ruột nhạy cảm hoặc mắc hội chứng ruột kích thích (IBS). Uống cà phê khi đói bụng làm tăng tốc độ vận chuyển thức ăn trong ruột, gây khó chịu và rối loạn tiêu hóa.

Cà phê sữa có thể gây rủi ro cho sức khỏe nếu uống lúc đói. Ảnh: Nutrition Facts.

Lo lắng và bồn chồn

Tốt nhất nên tránh uống cà phê sữa ngay khi thức dậy nếu bạn gặp vấn đề về lo âu và bồn chồn. Cà phê kích thích sản sinh hormone căng thẳng cortisol. Thông thường, nồng độ cortisol cao nhất vào buổi sáng khi thức dậy, nhưng uống cà phê sữa khi bụng đói có thể làm tăng thêm nồng độ này. Cortisol dư thừa ảnh hưởng đến tâm trạng, dẫn đến lo lắng, bồn chồn hoặc cáu kỉnh.

Tăng đột biến lượng đường trong máu

Uống cà phê khi bụng đói cũng làm thay đổi lượng đường trong máu, do caffeine gây ra hiện tượng tăng đột biến đường huyết tạm thời. Nếu không ăn sáng để ổn định lượng đường trong máu, sự tăng đột biến này dẫn đến giảm đột ngột lượng đường trong máu, có khả năng gây mệt mỏi, đói và cáu gắt.

Đau đầu không kiểm soát được

Với những người thường xuyên bị đau đầu, hãy ngừng uống loại đồ uống này sớm. Điều này càng đặc biệt đúng nếu bạn hay bị mất nước hoặc lượng đường trong máu thấp.

Giảm hấp thụ chất dinh dưỡng

Uống cà phê sữa ngay khi thức dậy có thể cản trở sự hấp thụ các chất dinh dưỡng quan trọng từ các bữa ăn sau đó. Ví dụ, chất tannin có trong cà phê liên kết với các khoáng chất như canxi hoặc sắt, làm giảm hiệu quả hấp thụ và dẫn đến thiếu hụt theo thời gian.

Mất nước nghiêm trọng

Uống quá nhiều cà phê có thể dẫn đến mất nước do đặc tính lợi tiểu của nó. Kết hợp với sữa, vốn cũng gây ra phản ứng lợi tiểu ở một số người, tác động đến mức độ hydrat hóa rất đáng kể.

Mặc dù bạn thích bắt đầu ngày mới với một tách cà phê sữa nóng hổi, ​ điều quan trọng là phải nhận ra những rủi ro tiềm ẩn của thói quen này. Tốt nhất là bạn nên ăn gì đó trước khi uống ly cà phê sữa đầu tiên trong ngày. Ngoài ra, hãy đảm bảo cơ thể luôn được cung cấp đủ nước.