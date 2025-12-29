TP.HCM chuyển 13 trung tâm y tế khu vực thành bệnh viện

Những trung tâm y tế khu vực có giường bệnh sẽ từng bước được chuyển đổi mô hình hoạt động thành bệnh viện hoặc cơ sở 2 của bệnh viện.

Trung tâm y tế khu vực ở đặc khu Côn Đảo được chuyển thành bệnh viện. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo đề án tổng thể sắp xếp hệ thống y tế cơ sở của UBND TP.HCM, thành phố sẽ tổ chức lại mạng lưới 38 trung tâm y tế khu vực thành 168 trạm y tế, do UBND phường xã quản lý. Việc sắp xếp nhằm tinh gọn bộ máy, phân định rõ chức năng y tế cơ sở và khám chữa bệnh, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực y tế công lập.

Trong số này, 13 trung tâm y tế khu vực có giường bệnh được xác định giữ vai trò nòng cốt trong hoạt động điều trị nội trú tại tuyến cơ sở và sẽ tiếp tục duy trì chức năng khám bệnh, chữa bệnh trong giai đoạn sắp xếp.

Theo phương án được UBND TP.HCM phê duyệt, các trung tâm y tế khu vực có giường bệnh không chấm dứt hoạt động, mà được giữ lại để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Trên cơ sở đó, Sở Y tế TP.HCM sẽ xây dựng lộ trình phù hợp để từng bước chuyển đổi các đơn vị này thành bệnh viện hoặc cơ sở 2 của bệnh viện, bảo đảm phù hợp với quy hoạch mạng lưới y tế của thành phố trong giai đoạn tiếp theo.

Trong quá trình chuyển đổi, các trung tâm y tế khu vực sẽ thực hiện chuyển giao một phần nhân sự, tài chính, thuốc, vật tư y tế, tài sản và hồ sơ liên quan đến y tế cơ sở về cho các trạm y tế cấp xã. Phần nguồn lực còn lại tiếp tục được sử dụng để phục vụ công tác điều trị nội trú và phát triển chuyên môn.

Cụ thể, 13 trung tâm y tế khu vực tại TP.HCM có giường bệnh theo quyết định của UBND TP.HCM bao gồm Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, Bến Cát, Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Phú Mỹ, Châu Đức, Hồ Tràm, Long Đất và Trung tâm Quân dân y đặc khu Côn Đảo.

Các đơn vị này sẽ được rà soát điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực và năng lực chuyên môn để xây dựng phương án chuyển đổi phù hợp, bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động khám chữa bệnh cho người dân tại địa phương.

Những trung tâm y tế không có giường bệnh được chuyển thành trạm y tế cấp xã phường. Ảnh: TTYTQ3.

Song song với việc củng cố vai trò của 13 trung tâm y tế có giường bệnh, TP.HCM sẽ thành lập 168 trạm y tế cấp xã trực thuộc UBND xã, phường, đặc khu từ 25 trung tâm y tế khu vực còn lại, bắt đầu ngày 1/1/2026. Các trạm y tế này là đơn vị sự nghiệp công lập, hoạt động theo quy định tại Thông tư 43/2025/TT-BYT của Bộ Y tế.

Toàn bộ 168 trạm y tế sẽ tiếp nhận nhân sự, tài chính, tài sản, hồ sơ chuyên môn và các quyền, nghĩa vụ liên quan từ các trung tâm y tế khu vực theo phương án sắp xếp đã được phê duyệt. Việc chuyển giao phải bảo đảm không làm gián đoạn công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch và chăm sóc sức khỏe ban đầu tại địa phương.

Theo yêu cầu của UBND TP.HCM, các trung tâm y tế khu vực có giường bệnh phải hoàn thành việc kiểm kê, đối chiếu và bàn giao các nội dung liên quan đến tài chính, tài sản, đất đai và các quyền, nghĩa vụ được chuyển giao cho trạm y tế cấp xã chậm nhất trong vòng 60 ngày kể từ thời điểm 1/1/2026.

25 Trung tâm Y tế khu vực không có giường bệnh được tiếp tục sử dụng con dấu hiện có trong thời hạn không quá 90 ngày kể từ ngày 1/1/2026. để thực hiện các công việc còn lại theo quy định.

Trong thời gian chuyển tiếp, các trung tâm y tế khu vực không phát sinh nhiệm vụ mới, không ký kết hợp đồng mới. Đồng thời xử lý dứt điểm các công việc tồn đọng theo đúng quy định pháp luật.

Bảo hiểm xã hội TP.HCM hướng dẫn, phối hợp và tạo điều kiện để người dân có thẻ bảo hiểm y tế khi đến khám bệnh, chữa bệnh tại trạm y tế cấp xã được thực hiện thanh toán và hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế theo quy định.

Theo UBND TP.HCM, việc giữ lại và định hướng phát triển 13 trung tâm y tế khu vực có giường bệnh theo mô hình bệnh viện hoặc cơ sở 2 của bệnh viện nhằm tăng năng lực điều trị tại tuyến cơ sở, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Bên cạnh đó, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại nơi sinh sống.

Việc sắp xếp lại hệ thống y tế cơ sở cũng được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế, phù hợp với định hướng cải cách bộ máy và chiến lược chăm sóc sức khỏe nhân dân của TP.HCM trong giai đoạn tới.