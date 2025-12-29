Bộ Y tế thông tin về những người được tặng 400.000 đồng dịp Tết

Cục Bảo trợ xã hội vừa thông tin chi tiết về các trường hợp được tặng quà Tết Bính Ngọ 2026 với mức 400.000 đồng/người, chi trả qua tài khoản an sinh xã hội trên VNeID hoặc trực tiếp bằng tiền.

Quà tặng Tết Bính Ngọ 2026 sẽ được chi trả trên VNeID. Ảnh: Xuân Sang.

Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Y tế, cho biết Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày 28/12 về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Theo nghị quyết, chính sách tặng quà Tết nhằm thể hiện sự tri ân, quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và những nhóm yếu thế trong xã hội. Việc triển khai được yêu cầu thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch.

Cụ thể, các nhóm được Nhà nước tặng quà Tết gồm:

- Người có công với cách mạng.

- Đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, bao gồm cả trẻ mồ côi, không nơi nương tựa hoặc trẻ em trong các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng.

- Đối tượng hưu trí xã hội theo quy định tại Nghị định số 176/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp hưu trí xã hội.

Căn cứ tình hình thực tế, khả năng cân đối nguồn lực, các địa phương xem xét, quyết định việc tặng quà cho các đối tượng yếu thế khác trên địa bàn theo thẩm quyền.

Mức quà tặng được áp dụng thống nhất là 400.000 đồng/người, chi trả bằng tiền. Trường hợp một người đồng thời thuộc từ hai nhóm đối tượng trở lên đủ điều kiện nhận quà thì chỉ được nhận một suất.

Phương thức chi trả: Thực hiện tặng quà của Đảng, Nhà nước qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác. Trường hợp cần thiết, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan của địa phương, UBND cấp xã tặng quà trực tiếp vào tài khoản đang hưởng phụ cấp, trợ cấp hàng tháng (nếu có) hoặc chi trả trực tiếp bằng tiền theo quy định.

Chính phủ yêu cầu các địa phương chủ động bố trí kinh phí để thực hiện, bảo đảm việc tặng quà Tết hoàn thành chậm nhất trong ngày 31/12. Kết quả triển khai phải được báo cáo về Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Bộ Y tế trước ngày 5/1/2026.