Một người ở Đồng Nai ra đi thương tâm sau khi bị chó cắn

Một người đàn ông 51 tuổi ở phường Bảo Vinh, tỉnh Đồng Nai không qua khỏi do bệnh dại sau khi bị chó lạ cắn nhưng không tiêm phòng. Hiện nguồn lây vẫn chưa được xác định.

Bị chó cắn có thể gây nguy cơ nhiễm trùng và bệnh dại. Ảnh: Shutterstock.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai (CDC Đồng Nai), trên địa bàn phường Bảo Vinh vừa ghi nhận một trường hợp không qua khỏi do bệnh dại. Đáng chú ý, nguồn lây nhiễm đến nay vẫn chưa được xác định.

Bệnh nhân là ông Đ.T.T.N., ngụ tổ 13, khu phố Ruộng Hời, phường Bảo Vinh. Ngày 15/12, ông N. xuất hiện các triệu chứng lạnh tay chân, mệt mỏi nên đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh khám và nhập viện.

Đến sáng 16/12, tình trạng bệnh diễn tiến nặng hơn, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai trong tình trạng buồn nôn, nôn ra thức ăn, đau thượng vị, vã mồ hôi, tay chân lạnh, sợ lạnh, sợ gió, nhổ nước bọt nhiều. Các bác sĩ chẩn đoán theo dõi bệnh dại, viêm mô bào tay phải, trào ngược dạ dày - thực quản.

Đến 14h40 cùng ngày, do tiên lượng nặng, gia đình xin đưa bệnh nhân về nhà. Ông N. không qua khỏi sau một ngày.

Qua điều tra dịch tễ, CDC Đồng Nai xác định khoảng tháng 9, khi đang ở nhà, bệnh nhân bị một con chó lạ vào nhà và cắn vào ngón cái bàn tay phải trong lúc xua đuổi. Vết thương được mô tả là nông, chảy máu ít.

Sau khi bị cắn, bệnh nhân không rửa vết thương bằng xà phòng, không tiêm huyết thanh kháng dại và vaccine phòng bệnh dại mà chỉ đi bốc thuốc nam gần nhà để uống. Con chó được mô tả là chó cảnh, lông xù, màu trắng, nặng khoảng 2-3 kg. Tại thời điểm gây ra vết cắn, con vật có biểu hiện nghi dại như lè lưỡi, chảy nước dãi.

Sau khi cắn người và bị xua đuổi, con chó đã chạy đi mất, không thể theo dõi tình trạng sức khỏe.

CDC Đồng Nai nhận định đây là trường hợp không qua khỏi do bệnh dại với các triệu chứng lâm sàng điển hình, đồng thời xác định chó cắn người có biểu hiện nghi mắc bệnh dại rõ ràng.

Nguyên nhân chính dẫn đến không qua khỏi là bệnh nhân chủ quan, cho rằng bị chó nhỏ, chó cảnh cắn với vết thương nhẹ sẽ không có nguy cơ mắc bệnh nên không nói với người thân và không đến cơ sở y tế tiêm phòng.

Hiện khu vực nơi bệnh nhân sinh sống vẫn còn nhiều chó được thả rông, không rọ mõm và chưa được tiêm phòng đầy đủ, làm gia tăng nguy cơ lây lan bệnh dại nếu có thêm người hoặc vật nuôi tiếp xúc với con chó nghi dại trong quá trình di chuyển.

Trước tình hình trên, CDC Đồng Nai khuyến cáo người dân không chủ quan với bệnh dại. Khi bị chó, mèo cào hoặc cắn, người dân không tự ý điều trị bên ngoài mà cần rửa ngay vết thương bằng nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn thông thường. Sau đó người dân đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và tiêm huyết thanh, vaccine phòng bệnh dại, kể cả khi vết thương nhẹ.

Ngành y tế cũng nhấn mạnh người dân không nên chủ quan cho rằng chó con, chó cảnh hoặc chó nuôi trong nhà cắn thì không có nguy cơ mắc bệnh dại. Khi phát hiện chó, mèo có biểu hiện bất thường, hung dữ, người dân cần báo ngay cho chính quyền địa phương để được hỗ trợ xử lý, không tự ý tiếp xúc hoặc xử lý con vật và các vật nuôi có liên quan.