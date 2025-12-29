10 bước chuyển quan trọng của Y tế TP.HCM năm 2025

Năm 2025 cho thấy bức tranh chuyển mình rõ nét của ngành y tế TP.HCM, với hàng loạt quyết sách, mô hình và dấu ấn chuyên môn định hình hệ thống y tế trong giai đoạn mới.

Năm 2025 đánh dấu một bước chuyển quan trọng của ngành y tế TP.HCM trong bối cảnh thành phố phát triển theo mô hình siêu đô thị với hơn 14 triệu dân. Những thay đổi mạnh mẽ về tổ chức hệ thống, đầu tư hạ tầng, phát triển chuyên sâu và thúc đẩy chuyển đổi số đã tạo nên nhiều dấu ấn đáng chú ý, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Sở Y tế TP.HCM vừa công bố 10 sự kiện tiêu biểu, phản ánh những điểm nhấn nổi bật của ngành y tế thành phố trong năm 2025.

Hệ thống y tế mở rộng quy mô

Hệ thống Y tế mới của TP.HCM.

Từ ngày 1/7, sau khi hợp nhất hệ thống y tế tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), ngành y tế TP.HCM chính thức vận hành trên không gian siêu đô thị với quy mô hơn 14 triệu dân, trở thành hệ thống y tế lớn nhất cả nước.

Việc mở rộng đồng thời về địa giới hành chính, quy mô dân số và nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới căn bản mô hình tổ chức, quản lý và cung ứng dịch vụ y tế, phù hợp với bối cảnh phát triển mới của thành phố.

Trước yêu cầu đó, ngành y tế TP.HCM chủ động chuyển hướng phát triển theo mô hình hệ sinh thái y tế đa tầng - đa cực - đa trung tâm, nhằm bảo đảm phân bổ nguồn lực hợp lý, mở rộng độ bao phủ và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân trên toàn địa bàn.

Nhiều giải pháp đồng bộ đã được triển khai như phát triển cơ sở 2 của các bệnh viện tuyến cuối tại khu vực xa trung tâm; tăng cường luân phiên bác sĩ và hỗ trợ chuyên môn liên vùng; mở rộng mạng lưới trạm cấp cứu vệ tinh, bảo đảm kết nối thông suốt giữa ba khu vực; đồng thời đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện chuyên sâu đến bệnh viện cấp cơ bản.

Cấu trúc lại y tế cơ sở

Theo mô hình mới, các trạm y tế là đơn vị sự nghiệp y tế công lập có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Ảnh: Quỳnh Danh.

Năm 2025 ghi dấu một bước chuyển quan trọng của ngành y tế Thành phố khi tiến hành sắp xếp lại 38 trung tâm y tế khu vực (gồm 168 trạm y tế) trực thuộc Sở Y tế, chuyển thành 168 trạm y tế xã, phường, đặc khu trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã và chính thức vận hành từ ngày 1/1/2026.

Theo mô hình mới, các trạm y tế là đơn vị sự nghiệp y tế công lập có tư cách pháp nhân riêng; chịu sự quản lý trực tiếp của UBND xã, phường, đặc khu, đồng thời được hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ từ Sở Y tế.

Mô hình này giúp rút ngắn khoảng cách quản lý, tăng tính chủ động của chính quyền cơ sở, qua đó giúp trạm y tế bám sát hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân, thực sự trở thành “điểm chạm y tế đầu tiên” và nền tảng vững chắc của hệ thống y tế Thành phố trong giai đoạn phát triển mới.

Ngành Y tế chính thức đảm trách lĩnh vực an sinh, bảo trợ xã hội

Ngành Y tế chính thức đảm trách lĩnh vực an sinh, bảo trợ xã hội, tăng cường chăm sóc sức khoẻ cho người yếu thế. Ảnh: Việt Hà.

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi TP.HCM chính thức hợp nhất lĩnh vực an sinh xã hội, bảo vệ trẻ em và bảo trợ xã hội vào lĩnh vực y tế, lấy chăm sóc sức khỏe làm trọng tâm trong bảo vệ các nhóm yếu thế.

Ngày 25/3, Sở Y tế TP.HCM đã chính thức triển khai Chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho các đối tượng đang sinh sống tại các trung tâm bảo trợ xã hội, phân công 16 bệnh viện đa khoa và chuyên khoa phụ trách thực hiện.

Một điểm nhấn đáng chú ý là việc triển khai khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ngay tại chỗ cho người cao tuổi, người khuyết tật và người mắc bệnh mạn tính đang được chăm sóc tập trung tại các trung tâm, qua đó giảm rủi ro khi di chuyển và bảo đảm quá trình điều trị liên tục. Đây được xem là bước tiến quan trọng, góp phần bảo đảm công bằng y tế và thúc đẩy phát triển đô thị theo hướng nhân văn, bao trùm.

Kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, chấm dứt dịch sởi

Ngày 26/6, TP.HCM chính thức công bố hết dịch sởi. Ảnh: Khương Nguyễn.

Trước nguy cơ dịch sởi quay trở lại do gián đoạn tiêm chủng, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, TP.HCM đã chủ động kích hoạt hệ thống phòng, chống dịch từ rất sớm. Ngày 27/8/2024, TP.HCM chính thức công bố dịch sởi và ngay lập tức phát động chiến dịch tiêm chủng với quy mô lớn nhất trong nhiều năm.

Chỉ trong vòng 72 giờ, toàn bộ trẻ từ 1-10 tuổi được tổ chức tiêm chủng xuyên dịp lễ 2/9; từ ngày 7/9, hệ thống trường học đồng loạt tham gia triển khai; 112 cơ sở tiêm chủng tư nhân cùng vào cuộc, tiêm miễn phí cho trẻ em.

Đến ngày 23/3, chiến dịch ghi nhận hơn 280.000 mũi tiêm, đạt độ bao phủ gần như tuyệt đối, với 100% ở nhóm trẻ 1-5 tuổi và 99,51% ở nhóm 6-10 tuổi, hình thành lá chắn miễn dịch cộng đồng vững chắc. Ngày 26/6, TP.HCM chính thức công bố hết dịch sởi.

Đây được xem là một trong những dấu ấn nổi bật của ngành y tế Thành phố trong giai đoạn 2024-2025.

Những dấu ấn về phát triển y tế chuyên sâu

Thông tim bào thai được xem là kỹ thuật y khoa đỉnh cao, chỉ được triển khai tại một số trung tâm hàng đầu trên thế giới. Ảnh: Bệnh viện Từ Dũ.

Năm 2025, nhiều thành tựu y khoa có hàm lượng chuyên môn sâu đã được triển khai thành công, trong đó nổi bật là ba dấu ấn kỹ thuật tiêu biểu.

Thứ nhất, kỹ thuật thông tim can thiệp bào thai do Bệnh viện Từ Dũ phối hợp cùng ê kíp can thiệp tim mạch của Bệnh viện Nhi Đồng 1 thực hiện.

Thứ hai, kỹ thuật nối lại bàn tay bị đứt lìa tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. Các bác sĩ đã xử trí thành công trường hợp bàn tay bị đứt lìa hoàn toàn bằng phương pháp ghép tạm bàn tay vào chân để duy trì tưới máu, sau đó nối trở lại cánh tay khi điều kiện mô và mạch máu ổn định.

Thứ ba, làm chủ kỹ thuật E-CPR ngoại viện bằng ECMO di động - tiêu chuẩn vàng của hồi sức tim mạch hiện đại, thực hiện bởi e-kíp Bệnh viện Nhân Dân Gia Định.

Luân phiên bác sĩ chuyên khoa ra Côn Đảo

PGS.TS Tăng Chí Thượng trao bằng khen cho các bác sĩ tham gia đợt công tác tại Côn Đảo. Ảnh: Quỳnh Quỳnh.

Từ tháng 9/2025, Chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa từ các bệnh viện đầu ngành TP.HCM ra Côn Đảo chính thức được triển khai.

Sau gần 5 tháng triển khai, hàng nghìn lượt người dân Côn Đảo đã được khám, điều trị và cấp cứu chuyên khoa ngay tại chỗ, bao gồm nhiều ca bệnh phức tạp trước đây phải chuyển về đất liền, từ phẫu thuật chấn thương, cấp cứu ngoại khoa, sản khoa nguy cơ cao đến điều trị đột quỵ.

Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 chính thức đi vào hoạt động

Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 đã tiếp nhận hơn 5.000 lượt khám ngoại trú, triển khai đồng bộ nhiều chuyên khoa. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ngày 10/11, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2, mô hình bệnh viện đa khoa liên kết, chính thức đi vào hoạt động, với sự tham gia phối hợp của 8 bệnh viện công lập gồm: Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố, Bệnh viện Mắt TP.HCM, Bệnh viện Tai Mũi Họng, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố, Bệnh viện Phục hồi chức năng & Bệnh nghề nghiệp, Bệnh viện Y học cổ truyền và Bệnh viện Da Liễu.

Chỉ sau hơn một tháng hoạt động, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 đã tiếp nhận hơn 5.000 lượt khám, xử trí an toàn nhiều ca phẫu thuật, cấp cứu và sản khoa tại chỗ, giúp giảm rõ rệt số ca chuyển tuyến và gánh nặng đi lại cho người dân Cần Giờ.

Nhiều công trình y tế trọng điểm hoàn thành

Nhiều bệnh viện nghìn tỷ tại các cửa ngõ TP.HCM được đưa vào hoạt động. Ảnh: Quỳnh Danh.

Năm 2025, TP.HCM hoàn thành và đưa vào hoạt động nhiều công trình y tế trọng điểm, quy mô lớn, mang ý nghĩa chiến lược. Nổi bật là cơ sở mới của ba bệnh viện cửa ngõ gồm Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi và Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn chính thức đi vào vận hành.

Bên cạnh đó, cơ sở 2 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tại Cụm y tế chuyên sâu Tân Kiên chính thức đi vào vận hành, đặt nền móng cho mô hình “campus y tế” hiện đại đầu tiên của cả nước.

Các công trình y tế trọng điểm này khẳng định định hướng phát triển hệ thống y tế TP.HCM hiện đại, bền vững, đáp ứng nhu cầu của siêu đô thị hơn 14 triệu dân và hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe chất lượng cao của khu vực ASEAN.

Chuyển đổi số toàn diện

Ngành Y tế TP.HCM năm 2025 bước sang giai đoạn chuyển đổi số toàn diện, đồng bộ, lấy dữ liệu làm nền tảng cho quản trị, điều hành và phục vụ người dân.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số của ngành y tế TP.HCM, khi quá trình số hóa được triển khai đồng bộ, toàn diện.

163/164 bệnh viện công lập và ngoài công lập trên địa bàn Thành phố đã hoàn thành bệnh án điện tử. Bên cạnh đó, ngành y tế Thành phố đẩy mạnh ứng dụng AI trong quản lý nhà nước, từ giám sát quảng cáo y tế trái phép trên môi trường mạng đến mở rộng cổng tra cứu hành nghề y, dược liên thông và xây dựng dashboard tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân, qua đó nâng cao tính minh bạch, hiệu quả quản lý.

Hoàn thiện thể chế y tế

Hội đồng nhân dân Thành phố đã thông qua 25 nghị quyết liên quan đến lĩnh vực y tế và an sinh xã hội.

Năm 2025, HĐND TP.HCM thông qua 25 nghị quyết về y tế và an sinh xã hội, góp phần hình thành hành lang pháp lý đồng bộ cho hệ thống y tế.

Các nghị quyết bao phủ nhiều trụ cột, từ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và nhóm yếu thế; hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS, bệnh nhân phong, người điều trị Methadone; đến các cơ chế về bảo hiểm y tế, chính sách đối với cộng tác viên dân số, sức khỏe cộng đồng và giải pháp củng cố, nâng cao năng lực y tế cơ sở.

Đây là những chính sách mang tính nền tảng, có ý nghĩa chiến lược, tạo điều kiện để ngành y tế Thành phố triển khai hiệu quả các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.