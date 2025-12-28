Bé trai ở TP.HCM bị vỡ ruột trong tình huống hiếm gặp

Từ cơn đau bụng sau va chạm giao thông, kết quả chụp CT cho thấy trẻ bị vỡ ruột, có khí tự do ổ bụng và phải phẫu thuật nội soi cấp cứu trong đêm tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Các bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) vừa tiếp nhận và phẫu thuật nội soi cấp cứu cho một bé trai 6 tuổi bị vỡ ruột do tai nạn giao thông, ca bệnh được đánh giá hiếm gặp và dễ bỏ sót ở trẻ em.

Trước đó, trẻ gặp tai nạn khi đi xe đạp điện cùng hai bạn nhỏ khác và va chạm với một ô tô đang đậu ven đường. Sau va chạm, bé không bị ngất, không trầy xước rõ ràng, chỉ than đau bụng nên được gia đình đưa đến bệnh viện địa phương kiểm tra. Tại đây, các bác sĩ nghi ngờ tổn thương tạng rỗng và chuyển bệnh nhi lên Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Khi nhập khoa Cấp cứu, bệnh nhi tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, không sốt, không nôn ói. Tuy nhiên, thăm khám ghi nhận trẻ có bầm tím vùng bụng, ấn đau và có phản ứng đề kháng. Các xét nghiệm cận lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh sau đó cho thấy có khí tự do trong ổ bụng, dịch tự do, hình ảnh gián đoạn thành ruột kèm gãy xương mu, phù hợp với chẩn đoán vỡ ruột do chấn thương.

Lỗ thủng trong ruột của trẻ dưới quan sát nội soi. Ảnh: BVCC.

Sau hội chẩn, ê-kíp quyết định phẫu thuật nội soi cấp cứu vì nguy cơ nhiễm trùng huyết và biến chứng nặng nếu can thiệp trễ. Ê-kíp phẫu thuật ghi nhận trong ổ bụng có lỗ thủng ruột khoảng 2 cm đang rỉ dịch tiêu hóa, các quai ruột chướng nhiều. Bác sĩ tiến hành cắt lọc và khâu lỗ thủng qua nội soi, đồng thời kiểm tra toàn bộ các tạng khác, không phát hiện thêm tổn thương.

Theo ThS.BS Lê Hữu Đăng, khoa Ngoại Tổng hợp, đây là ca mổ khó do ổ bụng trẻ nhỏ, ruột chướng làm phẫu trường hẹp, thao tác nội soi hạn chế. Việc kiểm tra đầy đủ các cơ quan trong ổ bụng là yêu cầu bắt buộc nhằm tránh bỏ sót tổn thương phối hợp.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi được theo dõi và điều trị tại khoa Ngoại Tổng hợp với kháng sinh và thuốc giảm đau. Trẻ bắt đầu ăn uống trở lại sau 3 ngày và xuất viện sau 7 ngày kể từ khi nhập viện.

PGS.TS Phạm Ngọc Thạch, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2, cho biết vỡ ruột sau chấn thương bụng ở trẻ em là tình trạng hiếm, chỉ chiếm khoảng 1% các trường hợp chấn thương bụng.

"Do triệu chứng ban đầu thường không rầm rộ, chấn thương tạng rỗng rất dễ bị chẩn đoán trễ, làm tăng nguy cơ tử vong và biến chứng", bác sĩ Thạch nói.

Theo bác sĩ Thạch, việc thăm khám kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện các dấu hiệu nghi ngờ, kết hợp xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh phù hợp đóng vai trò then chốt. Trong nhiều trường hợp, phẫu thuật nội soi là lựa chọn tối ưu vì giúp trẻ ít đau sau mổ, vết mổ nhỏ, giảm nguy cơ dính ruột và biến chứng lâu dài.

Từ thực tế điều trị, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần hướng dẫn trẻ tham gia giao thông an toàn, đặc biệt khi sử dụng xe đạp, xe đạp điện. Khi trẻ gặp tai nạn, dù vẫn tỉnh táo và chưa có biểu hiện rõ ràng, nếu có va chạm hoặc bầm sây vùng bụng, gia đình nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám sớm, tránh bỏ sót tổn thương nguy hiểm.