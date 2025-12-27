Sống chung nhưng ngủ riêng, không quan hệ tình dục

Nhiều người vẫn luôn mặc định vợ chồng muốn hạnh phúc nên ngủ chung giường, tốt nhất là đắp chung chăn. Tuy nhiên, đôi khi ngủ riêng không ảnh hưởng mối quan hệ, thậm chí ngược lại.

Ngủ riêng giường, phòng không hoàn toàn ảnh hưởng mối quan hệ, thậm chí giúp gắn kết hơn. Ảnh: The Times.

Nhiều cặp đôi nhận ra sau một thời gian, một trong những mặt trái của việc sống chung là phát hiện thói quen ngủ của người kia. Bạn đời của bạn có ngáy không? Họ có bị hội chứng chân không yên không ? Họ có thức dậy vài tiếng một lần để đi tiểu và gây ra tiếng động lớn? Còn giờ đi ngủ của họ thì sao - hoặc họ thức dậy sớm như thế nào để đi làm? Lịch làm việc theo ca của họ có hoàn toàn trái ngược với lịch làm việc của bạn không?

Theo khảo sát mới của Học viện Y học Giấc ngủ Mỹ (AASM), hơn 1/3 người Mỹ dường như thỉnh thoảng hoặc thường xuyên ngủ riêng phòng với nửa kia. Nghe có vẻ lạ nhưng xu hướng này, còn được gọi là "ly hôn khi ngủ", đang ngày càng phổ biến trên các nền tảng mạng xã hội. Vậy chính xác thì "ly hôn khi ngủ" là gì?

Mục đích của "ly hôn khi ngủ" là ưu tiên giấc ngủ

Theo Health Digest, với nhiều người, đặc biệt là thế hệ lớn tuổi hoặc các thành viên trong gia đình, chia phòng riêng dễ gây lầm tưởng mâu thuẫn của vợ chồng. Tuy nhiên, theo giải thích của AASM, thực chất "ly hôn khi ngủ" chỉ có nghĩa là mọi người ưu tiên giấc ngủ và chuyển sang phòng riêng vào ban đêm khi cần thiết.

Đó là khi bạn nhận ra thói quen ngủ của người kia đang phá hỏng giấc ngủ của mình và chủ động thay đổi cách sắp xếp giấc ngủ để khắc phục tình trạng đó. Bạn chọn ngủ riêng giường trong cùng một phòng (hoặc ngủ riêng phòng) để cải thiện sức khỏe thể chất, tinh thần và mối quan hệ của cả hai.

Karen Asp, người đã chia sẻ trải nghiệm này của mình với người yêu trên tạp chí Real Simple, cho hay: "Thú thật, ngoài việc thuê người giúp dọn dẹp nhà cửa, việc 'ly hôn khi ngủ' có lẽ là điều tốt nhất tôi từng làm cho giấc ngủ, hôn nhân và sức khỏe của mình".

Lợi ích của việc chung nhà nhưng ngủ riêng

Dưới đây là một số lợi ích mà "ly hôn khi ngủ" mang lại cho sức khỏe thể chất, tinh thần và thậm chí hôn nhân của các cặp đôi.

Giúp ngủ ngon

Tổ chức Giấc ngủ Mỹ giải thích khi chúng ta đi ngủ, giấc ngủ không chỉ đơn thuần là giấc ngủ mơ màng hay thư thái. Chu kỳ giấc ngủ điển hình trải qua 4 giai đoạn khác nhau và mỗi giai đoạn đều có mục đích riêng.

Caitlin Tynan Doyle, Giáo sư Thần kinh học tại Trung tâm Y tế Đại học Columbia, Carl W. Bazil, chia sẻ với NBC News: "Não bộ thực sự hoạt động rất tích cực trong khi ngủ, thực hiện những chức năng quan trọng - chứ không chỉ đơn thuần là nghỉ ngơi. Và nếu không ngủ đủ giấc, bạn sẽ không hoạt động hiệu quả ở nhiều cấp độ khác nhau".

Từ việc sắp xếp lại ký ức trong ngày đến việc phục hồi cơ bắp và cung cấp năng lượng cho não bộ, giấc ngủ đóng vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe.

Thời gian ngủ cần thiết mỗi đêm (và chất lượng giấc ngủ) có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu bạn và người bạn đời không hòa hợp về giấc ngủ. Và đây là lúc việc "ly hôn khi ngủ" có thể là ý tưởng hay.

Thói quen ngủ xấu của người kia có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn đời. Ảnh: Wonderwall.

Tăng miễn dịch, ngăn ngừa nhiều bệnh tật

Theo Healthline, thiếu ngủ có liên quan đến một số vấn đề sức khỏe như huyết áp cao, hệ miễn dịch yếu, béo phì, các vấn đề về tim mạch, suy giảm trí nhớ, nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Tổ chức Giấc ngủ Mỹ cho biết ngủ không đủ giấc có thể làm rối loạn các hormone kiểm soát cảm giác đói - ghrelin và leptin - và dẫn đến ăn quá nhiều.

Thiếu ngủ cũng làm gián đoạn quá trình tự nhiên làm chậm nhịp tim. Điều này dẫn đến huyết áp cao và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim hoặc đột quỵ.

Ngoài ra, chuyên gia về y học giấc ngủ Yvonne Chu giải thích các nghiên cứu đã chỉ ra những người thường xuyên ngủ ít hơn 7 giờ mỗi đêm có nguy cơ mắc cảm lạnh thông thường cao gấp 3 lần so với người thường xuyên ngủ từ 8 giờ trở lên.

Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao mình lại khó nhớ mọi thứ hoặc tập trung vào bất cứ điều gì sau một đêm ngủ không ngon giấc chưa? Đó là bởi vì giấc ngủ ngon giúp tổ chức và củng cố ký ức. Giấc ngủ trọn đêm cũng giúp tăng cường sự sáng tạo, khả năng học tập và sự tập trung. Đó là điều kiện tiên quyết tổng thể cho hiệu suất nhận thức tốt hơn.

Giúp gắn bó hơn

Cảm thấy khó chịu sau một đêm ngủ không ngon giấc là điều thường gặp. Nếu bạn thường xuyên thức dậy trong tình trạng này, việc ngủ riêng có thể là ý tưởng hay. Mặc dù một số người có thể nghĩ rằng ngủ riêng phòng sẽ dẫn đến ly thân, nhiều người đã thử cách sắp xếp giấc ngủ này cho biết nó thực sự giúp họ gắn bó hơn.

Ngủ đủ giấc nghĩa là cho phép 4 giai đoạn ngủ lặp lại theo chu kỳ cho đến khi bạn thức dậy. Nếu tiếng ngáy của người bạn đời làm bạn tỉnh giấc giữa đêm - hoặc lịch làm việc theo ca của họ khiến bạn phải dậy sớm hơn dự định - bạn có thể sẽ không thoải mái khi thức dậy.

Theo AASM, giấc ngủ kém có thể làm trầm trọng thêm tâm trạng, dẫn đến mâu thuẫn giữa các cặp đôi. Sự khó chịu với người gây gián đoạn giấc ngủ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ.

Ngoài ra, việc ngủ riêng phòng cũng có thể làm tăng cảm giác nhớ nhung giữa các cặp vợ chồng. Daryl Ausin, người đã chia sẻ kinh nghiệm của mình trên tờ Los Angeles Times, cho hay quyết định này đã tăng cường sự thân mật trong hôn nhân của họ.

"Những đêm ngủ riêng là thời gian duy nhất chúng tôi thực sự cảm thấy nhớ nhung người kia. Nỗi nhớ nhung đó mang lại sự mong mỏi được đoàn tụ hạnh phúc mỗi sáng, một kiểu 'khởi đầu mới' vào lúc bình minh của mỗi ngày", anh Daryl cho hay.