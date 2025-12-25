Thói quen giúp giải độc gan, thanh lọc đường ruột tự nhiên

Lựa chọn thực phẩm phù hợp, duy trì thói quen lành mạnh rất quan trọng giúp thanh lọc gan, đường ruột và cải thiện sức khỏe tổng thể hiệu quả.

Uống đủ nước suốt cả ngày giúp cải thiện đường ruột, hỗ trợ chức năng gan. Ảnh: Everyday Health.

Gan là một trong những cơ quan lớn nhất trong cơ thể, đóng vai trò trung tâm trong quá trình giải độc đường ruột. Một trong những chức năng chính của nó là sản xuất mật, chất dịch tiêu hóa chuyển hóa chất béo thành axit béo cho cơ thể. Gan cũng làm sạch máu khỏi các hóa chất chảy qua dạ dày và ruột, chuyển đổi amoniac có hại trong cơ thể thành chất mà chúng ta tự nhiên thải ra ngoài qua nước tiểu.

Vì gan hoạt động cùng với ruột, nơi hấp thụ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, việc thanh lọc các cơ quan này cần được quan tâm nhiều hơn. Thực hiện một số thói quen lành mạnh dưới đây có thể hỗ trợ quá trình thanh lọc gan, thải độc ruột, từ đó tăng cường sức khỏe tổng thể.

Uống đủ nước

Theo Healthline, uống nhiều nước hơn giúp cơ thể loại bỏ chất thải khỏi máu hiệu quả hơn. Khi cơ thể thực hiện quá trình thanh lọc đường ruột, thức ăn sẽ di chuyển qua ruột trơn tru hơn và được đào thải ra ngoài khi được cung cấp đủ nước.

Thiếu nước có nguy cơ gây căng thẳng cho ruột hoặc gan vì chúng sẽ phải vật lộn để thanh lọc cơ thể khỏi độc tố và giữ mức độ hóa chất trong cơ thể ở mức an toàn.

Một hệ tiêu hóa đủ nước cũng có nghĩa là axit dạ dày và các enzyme được phân giải đúng cách thay vì tích tụ trong dạ dày và gây khó chịu. Việc cung cấp đủ nước và chức năng gan cũng không thể tách rời; cơ thể càng thiếu nước, gan càng khó loại bỏ độc tố khỏi cơ thể.

Đứng dậy thường xuyên và vận động nhiều hơn

Hoạt động thể chất rất quan trọng trong nỗ lực thải độc của cơ thể vì vận động làm tăng lưu lượng máu đến tất cả bộ phận của cơ thể, bao gồm cả đường ruột. Khi lưu lượng máu tăng lên, các cơ quan hoạt động tốt hơn. Khi nhận được lượng máu dồi dào, đường ruột sẽ tiêu hóa thức ăn tốt hơn, theo India Times.

Đối với gan, hoạt động thể chất nhiều hơn đồng nghĩa với việc tăng cường quá trình oxy hóa axit béo, giảm quá trình tổng hợp axit béo và ngăn ngừa tổn thương ty thể và tế bào gan. Nói cách khác, nó làm giảm nguy cơ mắc bệnh gan đồng thời tăng hiệu quả hoạt động của gan.

Đi dạo thường xuyên với thú cưng, dành thời gian mỗi ngày để đi bộ hoặc ra ngoài trời vào cuối tuần đều là những việc đơn giản bạn có thể đưa vào lối sống của mình để tăng cường hoạt động thể chất.

Ngủ đủ giấc

Hệ tiêu hóa khỏe mạnh là một trong nhiều lợi ích của việc có giờ giấc ngủ đều đặn. Chu kỳ ngủ - thức của cơ thể, hay còn gọi là nhịp sinh học, từ lâu đã được chứng minh là đồng bộ với thời điểm ruột "tỉnh táo" và sẵn sàng thực hiện các chức năng tiêu hóa và thải độc. Nhịp sinh học cũng đồng bộ với thời điểm đường ruột ở trạng thái nghỉ ngơi.

Sự rối loạn nhịp sinh học có thể khiến bạn thức giấc vào ban đêm hoặc sáng sớm khi hệ tiêu hóa đang nghỉ ngơi và không thể xử lý thức ăn, dẫn đến khả năng rối loạn chuyển hóa. Ngoài ra, việc thường xuyên thiếu ngủ có thể dẫn đến sự thay đổi về đa dạng vi khuẩn trong đường ruột, tạo điều kiện cho vi khuẩn xấu phát triển.

Ngủ ít nhất 6 tiếng mỗi đêm, đảm bảo giấc ngủ không bị gián đoạn suốt đêm có thể giúp cơ thể thải độc hiệu quả.

Một giấc ngủ trọn vẹn giúp cơ thể thanh lọc, thải độc hiệu quả. Ảnh: Freepik.

Một số thực phẩm hàng đầu giúp giải độc

Lựa chọn thực phẩm đúng sẽ giúp thanh lọc gan, cải thiện và hỗ trợ đường ruột hiệu quả, theo Very Well Health:

- Các loại rau họ cải như bông cải xanh, cải xoăn và súp lơ giàu sulforaphane, hợp chất kích hoạt các enzyme thanh lọc để loại bỏ chất gây ung thư và các độc tố khác.

- Các loại trái cây họ cam quýt giàu vitamin C và chất chống oxy hóa hỗ trợ khả năng thanh lọc tự nhiên.

- Rau lá xanh có hàm lượng chất diệp lục cao, giúp hấp thụ các chất độc hại từ môi trường vào máu và thanh lọc hiệu quả.

- Các loại thảo mộc và gia vị: Nghệ giúp phục hồi tế bào gan nhờ đặc tính chống viêm, tỏi kích hoạt các enzyme giải độc, và gừng cũng có lợi ích chống viêm.

- Chất béo tốt bao gồm bơ, các loại hạt và quả hạch rất giàu chất chống oxy hóa và chất béo thiết yếu.

- Các loại trà và đồ uống: Trà xanh rất giàu chất chống oxy hóa hỗ trợ chức năng gan, trong khi trà rễ bồ công anh giúp phân giải chất béo và sản sinh các axit amin cần thiết để loại bỏ độc tố khỏi gan và đường ruột.