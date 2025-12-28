Sau hai lần sinh nở, vòng một quá khổ khiến Hạnh Nguyên sống trong mặc cảm, né ánh nhìn của người khác và hàng loạt bất tiện trong đời sống.

Ca phẫu thuật thu gọn vòng một và xử lý phì đại tuyến vú giúp Hạnh Nguyên trút bỏ gánh nặng cả về thể chất lẫn tinh thần.

Từ khi dậy thì, chị Hạnh Nguyên (32 tuổi, Hà Nội) loáng thoáng cảm thấy cơ thể mình có điều khác so với các bạn đồng trang lứa. Bên dưới lớp áo mỏng, vòng một của chị phát triển nhanh chóng.

Những giờ chạy bộ trong tiết thể dục trở thành nỗi ám ảnh, bởi mỗi nhịp chạy đều kéo theo cảm giác nặng nề và khó chịu ở vòng một. Và cũng kể từ lúc ấy, chị Hạnh Nguyên bắt đầu học cách cúi đầu trước những ánh nhìn tò mò. Những lần tra cứu thông tin trên mạng trả về cho chị căn bệnh “phì đại tuyến vú”. Song mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi chị sinh đứa con thứ 2.

Sống cùng vòng một quá khổ

Kể từ khi đứa con thứ hai chào đời, chị Hạnh Nguyên bắt đầu để ý nhiều hơn đến cơ thể mình. Bầu ngực dần trĩu xuống, mất đi dáng gọn gàng vốn có. Những thay đổi ấy hiện rõ mỗi lần soi gương hoặc thử lại quần áo cũ. Người phụ nữ đột nhiên cảm thấy xa lạ với cơ thể của chính mình.

Trong lúc tìm kiếm thông tin trên mạng xã hội, chị tình cờ biết đến phương pháp phẫu thuật có thể cải thiện tình trạng này. Sau nhiều đắn đo, chị quyết định đến gõ cửa một viện thẩm mỹ. Thời điểm đó, theo tư vấn của bác sĩ, chị được đặt túi ngực lần lượt 265-275 ml cho hai bên để tạo độ căng tròn và treo sa trễ.

“Tôi thu gọn ngực vì mặc cảm vòng một 'quá cỡ', Nhưng lúc ấy, tôi chỉ biết nghe theo bác sĩ mà không hề nghĩ đến việc có phù hợp với cơ thể của mình không”, chị Hạnh Nguyên ngậm ngùi.

Giai đoạn đầu sau ca phẫu thuật, bà mẹ hai con không ngừng suýt xoa mỗi khi ngắm nhìn cơ thể. Ngực đầy hơn, căng hơn, nhìn “đẹp nhất” đúng như nhiều người mô tả về giai đoạn sau mổ.

Nhưng cảm giác “ổn” không kéo dài lâu. Căn bệnh phì đại tuyến vú kết hợp với hai lần sinh nở khiến mọi thứ trở về điểm bắt đầu. Vòng một của người phụ nữ 32 tuổi sau đó vẫn tiếp tục lớn lên theo thời gian, càng ngày càng nặng và sa trễ. “Khuôn ngực vốn đã to kết hợp với việc đặt túi thể tích lớn khiến tôi khó khăn hơn trong sinh hoạt”, chị Hạnh Nguyên nói.

Vòng một "quá khổ" do căn bệnh phì đại tuyến vú khiến Hạnh Nguyên gặp nhiều bất tiện.

Những bất tiện bắt đầu lộ ra từ những việc nhỏ nhất. Vòng một quá khổ khiến chị vô thức gù lưng vì trọng lượng dồn về phía trước, tạo áp lực lên vai và lưng trên. Có thời điểm, khi xem camera trong nhà, chị giật mình khi thấy dáng đi của mình “xấu” rõ rệt.

Việc nghỉ ngơi cũng không đơn giản. Chị hiếm khi nằm ngửa hay nằm sấp, bởi cảm giác khó thở luôn bám riết. Việc chọn quần áo phù hợp cũng khiến chị đắn đo mỗi ngày. Áo ôm làm vòng một trông nặng nề, còn áo phông hay sơ mi rộng lại khiến phần thân trên phình ra, mất dáng.

“Tinh thần của tôi rất nặng nề. Lúc đi đứng luôn cố gắng khom người để che đi vòng một”, chị ngậm ngùi.

Sự bất tiện ấy kéo theo những hệ lụy ngoài dự tính. Trên mạng xã hội, Nguyên cũng gặp không ít những lời đánh giá tiêu cực về ngoại hình. “Thứ tôi muốn chia sẻ chỉ là nội dung tích cực, không phải hình thể”, chị nói.

Ca phẫu thuật "cứu rỗi" người phụ nữ

Những lời bàn tán xôn xao, mọi ánh mắt đổ dồn tăng tỷ lệ thuận với độ lớn của vòng một, một lần nữa, chị Hạnh Nguyên tìm cách trốn chạy khỏi hình hài của chính mình. Một lần tâm sự với bạn bè, chị vô tính biết được có giải pháp cho vấn đề của chính mình. Ngay lập tức, chị tìm đến bác sĩ thẩm mỹ để “cầu cứu” và ca phẫu thuật diễn ra không lâu sau đó.

Hạnh Nguyên sau khi phẫu thuật lần 2.

Đúng 10 giờ sáng, bà mẹ hai con được đẩy vào phòng phẫu thuật. Dù rất sợ, để có cảm giác “sống thoải mái” như bao người phụ nữ ngoài kia, chị biết sự đánh đổi này là xứng đáng.

Ca phẫu thuật lần hai được thực hiện với nhiều can thiệp trong cùng một lần. Túi ngực được đổi sang kích thước nhỏ hơn, lần lượt là 230-235 ml, kèm theo việc thu hẹp khoang đặt túi cũ để dáng ngực mới hài hòa hơn.

Phần tuyến ngực phì đại cũng được cắt bớt nhằm giảm trọng lượng, đồng thời quầng ngực được thu nhỏ và bổ sung dây chằng sinh học để tăng khả năng nâng đỡ, hạn chế nguy cơ sa trễ theo thời gian.

Theo đánh giá chuyên môn, đây là ca can thiệp phức hợp, đòi hỏi xử lý đồng thời mô mềm, tuyến và hệ thống nâng đỡ, thay vì chỉ đơn thuần thay túi.

Khoảng 6 giờ sau, chị tỉnh dậy sau cơn mê, khắp người được bao phủ bởi băng định hình. Cảm giác đau ê ẩm nhưng Hạnh Nguyên mỉm cười nhẹ nhõm. Chị hiểu rằng, từ lúc này, mình không còn phải mang theo nỗi bất an thường trực vì vòng một ngày càng nặng nề và những ánh nhìn soi xét xung quanh.

“Ngay khi về nhà, dù chưa tháo băng định hình, tôi lập tức ướm lên người những bộ quần áo trước giờ ngại mặc. Càng thử, tôi càng hạnh phúc vì nhìn rất đẹp”, chị nói.

Sau phẫu thuật, vòng một của Hạnh Nguyên được thu gọn và không còn sa trễ.

Khoảng 10 ngày sau, chị Nguyên đến tái khám. Vết mổ lành tốt, được cắt chỉ và chị sinh hoạt hàng ngày gần như trở lại bình thường. Sau ca phẫu thuật, chị Hạnh Nguyên cảm nhận rõ sự thay đổi từng ngày. Những khó chịu kéo dài khi vận động không còn. Cơ thể trở nên nhẹ nhõm hơn, gọn gàng hơn, kéo theo cảm giác dễ chịu trong sinh hoạt hàng ngày.

Việc chọn quần áo cũng thôi là một phép thử. Những chiếc áo phông cổ tròn hay sơ mi dáng gọn từng bị chị bỏ qua nay được diện lên người một cách tự tin. “Quan trọng hơn cả là cảm giác tự tin trở lại, tôi không còn phải cúi người hay thu mình để tránh ánh nhìn của người khác”, chị nói.