Béo phì ở trẻ em tăng gấp 4 lần, điều gì đang xảy ra?

Tỷ lệ béo phì ở trẻ em và thanh thiếu niên toàn cầu tăng gấp 4 lần trong hơn 30 năm qua. Tại Việt Nam, xu hướng này cũng gia tăng nhanh, đặt ra nhiều lo ngại về sức khỏe thế hệ tương lai.

Tình trạng thừa cân, béo phì ở trẻ em đang gia tăng nhanh và trở thành mối lo của nhiều cha mẹ. Ảnh: Peopleenespanol.

Theo nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố trên Tạp chí The Lancet, giai đoạn 1990-2022, tỷ lệ béo phì ở trẻ em và thanh thiếu niên đã tăng gấp 4 lần. Hiện toàn cầu có hơn 1 tỷ người mắc béo phì, trong đó nhóm trẻ em ghi nhận tốc độ gia tăng nhanh nhất.

Tại Việt Nam, tình trạng thừa cân, béo phì ở trẻ cũng có xu hướng tăng mạnh, đặc biệt ở khu vực thành thị. Lối sống ít vận động, chế độ ăn dư thừa năng lượng và sự phổ biến của thực phẩm chế biến sẵn đang khiến nhiều trẻ tăng cân mất kiểm soát.

Bác sĩ chuyên khoa I Đồng Minh Hùng, Phó khoa phụ trách khoa Phòng, chống bệnh không lây nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đồng Nai, cho biết trẻ thừa cân, béo phì có nguy cơ cao mắc các bệnh mạn tính từ sớm như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường type 2.

“Đáng lo ngại là nhiều trẻ béo phì sẽ tiếp tục béo phì khi trưởng thành, kéo theo nguy cơ bệnh tim mạch, đột quỵ và một số loại ung thư. Không chỉ vấn đề thể chất, trẻ còn dễ mặc cảm, tự ti, ảnh hưởng đến học tập và giao tiếp”, bác sĩ Hùng nhận định.

Theo bác sĩ Hùng, nguyên nhân chính đến từ sự thay đổi trong lối sống. Trẻ em ngày nay tiêu thụ nhiều thức ăn nhanh, đồ chiên rán, nước ngọt có đường, trong khi thời gian vận động ngày càng giảm. Việc ngồi lâu trước màn hình tivi, điện thoại, máy tính bảng cùng thói quen ngủ muộn, thiếu ngủ cũng góp phần làm rối loạn chuyển hóa và tích mỡ.

Thực tế tại Đồng Nai, chị Phạm Thị Mai (ngụ phường Tân Triều) cho biết con trai học lớp 2 nhưng nặng gần 50 kg, vượt xa mức trung bình của lứa tuổi. Lo ngại nguy cơ ảnh hưởng đến sự phát triển lâu dài, gia đình chị đã thay đổi thực đơn theo hướng giảm tinh bột, hạn chế đồ chiên rán, nước ngọt; tăng rau xanh, trái cây và ưu tiên món luộc, hấp. Đồng thời, chị khuyến khích con tham gia đá bóng, bơi lội và vận động ngoài trời mỗi ngày.

Bác sĩ Hùng cho hay phòng ngừa béo phì ở trẻ cần bắt đầu từ gia đình, với những thay đổi nhỏ nhưng phải được duy trì lâu dài. Theo đó, cha mẹ nên xây dựng chế độ ăn cân đối, kiểm soát khẩu phần, hạn chế đồ uống có đường; đồng thời đảm bảo trẻ vận động ít nhất 30 phút mỗi ngày, ngủ đủ giấc và giảm thời gian sử dụng thiết bị điện tử.

“Can thiệp sớm giúp trẻ hình thành thói quen sống lành mạnh suốt đời. Béo phì không phải vấn đề không thể kiểm soát, nhưng nếu chậm trễ, hệ lụy sẽ rất lớn”, bác sĩ Hùng nhấn mạnh.

Bác sĩ Hùng cho rằng để ngăn chặn xu hướng béo phì gia tăng, cần sự phối hợp đồng bộ giữa gia đình, nhà trường và ngành y tế. Đẩy lùi béo phì ở trẻ không chỉ bảo vệ sức khỏe hiện tại mà còn giảm gánh nặng bệnh tật cho xã hội trong tương lai.