Bé trai sống thực vật 3 tháng do đuối nước hồi phục kỳ diệu

Sống thực vật, não thiếu oxy nặng, liệt tứ chi do bị đuối nước, bé trai 3 tuổi ở Thái Nguyên đã hồi phục, tự đi lại, giao tiếp tốt sau hơn 3 tháng điều trị.

Hình ảnh bé M. chập chững bước đi gây xúc động trên mạng xã hội. Ảnh: Hình ảnh cắt từ clip.

Ngày 28/2, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một cậu bé chập chững bước đi trong hành lang bệnh viện sau 3 tháng gặp tai nạn đuối nước. Dù rơi vào tình trạng sống thực vật và tiên lượng xấu khi gặp nạn, em bé đã hồi phục kỳ diệu.

"Em bé đuối nước, cứu được nhưng sống đời thực vật, không còn tri giác... 3 tháng sau, vô tình bác sĩ viện mình làm biết được trường hợp bé, đưa về điều trị phục hồi dù hy vọng mong manh lắm. Các bác còn xin viện cho bé điều trị miễn phí vì gia đình vùng cao khó khăn

Và sau 30 ngày, từ một người thực vật không còn phản xạ cử động, bé đã đi lại được, nói được, mắt thì chưa sáng hẳn nhưng thấy ánh sáng mờ mờ. Bé thuộc giọng và tên từng bác sĩ, điều dưỡng và hay nũng nịu đòi bế".

Câu chuyện được chia sẻ giản dị trên mạng xã hội khiến cộng đồng không khỏi xúc động.

Điều kỳ diệu

Theo thông tin từ gia đình cung cấp, ngày 25/10/2025, bé T.Q.M. (3 tuổi) bị đuối nước khoảng 20 phút dưới ao. Khi người nhà phát hiện, bé đã nổi mặt úp sấp trên mặt nước, môi tím, da nhợt và được sơ cứu tại nhà. Khoảng 15-20 phút sơ cứu, không thấy bé phản ứng, gia đình đưa đi cấp cứu.

Tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và Bệnh viện Nhi Trung ương, trẻ có tiên lượng không qua khỏi. Bệnh viện đã giải thích cho gia đình để cắt thở máy và chuyển về nhà. Đến ngày thứ 6, bé mở mắt, cử động chân, được điều trị nội khoa.

Sau đó trẻ dần cai máy thở, ổn định tình trạng cấp cứu, và được chuyển về Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên nhưng tình trạng không cải thiện. Tiên lượng bại não/sống thực vật, trẻ không đi lại được, không nói, không khóc.

Tới ngày 18/11/2025, gia đình đưa trẻ đến Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh khám trong tình trạng khí sắc kém, không có phản ứng tiếp xúc với môi trường xung quanh. Trẻ bị liệt không hoàn toàn tứ chi, tay liệt nhiều hơn chân, tay phải liệt nhiều hơn bên trái, đầu trẻ ngửa ra sau, tăng phản xạ gân xương tay phải, mất hết các vận động thô, đặt đâu nằm đó.

Bác sĩ Đinh Văn Hào cùng bé M. và người nhà. Ảnh: BVCC.

Sau 10 ngày điều trị, trẻ bắt đầu xuất hiện phản xạ với âm thanh. Sau 4 buổi oxy cao áp, trẻ có thể nâng đầu và một phần thân mình trong khoảng 3 phút. Đến ngày 7/1 (1,5 tháng điều trị), bệnh nhi ngồi vững, có thể buông một tay phải khi ngồi, đứng trong thời gian ngắn khi có trợ giúp, biết biểu đạt nhu cầu cá nhân (đói, khát, muốn đi vệ sinh, gọi người thân) và nói được nhiều từ hơn.

Sau 2 tháng điều trị, trẻ có thể vịn đứng vững không cần trợ giúp, giao tiếp tốt, nói câu dài, mức độ gần tương đương trước tai nạn, tự ngồi không cần trợ giúp, thị giác cũng cải thiện, điều hướng mắt tốt hơn. Đến ngày 24/2 (sau 3 tháng điều trị), trẻ tự đi lại, giao tiếp tốt, mắt điều hướng tốt.

Thành quả lớn của y học

Bác sĩ chuyên khoa I Đinh Văn Hào, Trưởng khoa Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng chia sẻ đây không chỉ là một phép màu mà còn là thành quả y học được xây dựng trên quá trình nghiên cứu.

"Thực tế y văn thế giới và Việt Nam đã ghi nhận 1 vài trường hợp thành công, nhưng thông tin chưa nhiều và chủ yếu là hướng dẫn cho bệnh nhân trưởng thành. Để áp dụng được liều oxy chính xác cho bệnh nhi, tôi và ê-kíp đã nghiên cứu rất nhiều, lựa chọn ứng dụng mức áp suất 3 PSI trong 45-60 phút/phiên, 5 phiên/tuần. Cũng đồng thời tập phục hồi chức năng cho bé. Sau 3 tháng, bé đã đi tự đi được, nhận thức và giao tiếp tốt như trước khi bị đuối nước", bác sĩ Đinh Văn Hào khẳng định.

Trên thế giới mới ghi nhận khoảng 3 trường hợp thành công tại Việt Nam và thế giới. Thành công này mở ra cơ hội điều trị cho bệnh nhân sống thực vật, bại não được trở lại cuộc sống bình thường; xây dựng phác đồ điều trị oxy cao áp chuyên biệt cho bệnh nhi sống thực vật do thiếu oxy não.