Viêm cơ tim ở trẻ em có phòng ngừa được không?

Viêm cơ tim là tình trạng viêm làm tổn thương tế bào cơ tim, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng tim của trẻ.

Viêm cơ tim là tình trạng viêm đi kèm theo hoại tử các tế bào cơ tim. Bệnh làm giảm co bóp cơ tim, giảm chức năng bơm máu của tim và gây rối loạn nhịp tim. Trẻ em là nhóm đối tượng dễ mắc viêm cơ tim do sức đề kháng còn yếu. Đồng thời, các triệu chứng bệnh viêm cơ tim cấp không rõ ràng nên không phát hiện sớm khiến nhiều trường hợp chuyển sang nặng, có nguy cơ tử vong.

Nhiều cha mẹ chủ quan do nhầm lẫn triệu chứng viêm cơ tim với bệnh thông thường

Viêm cơ tim tối cấp ở trẻ nguy hiểm do tốc độ tiến triển nhanh và khả năng gây biến chứng nặng trong thời gian rất ngắn. Chỉ trong vài giờ hoặc vài ngày, trẻ có thể từ trạng thái mệt nhẹ chuyển sang suy tim nặng, sốc tim hoặc rối loạn nhịp nguy hiểm.

Ở giai đoạn đầu, bệnh thường khởi phát sau một đợt nhiễm siêu vi. Trẻ có thể sốt nhẹ hoặc sốt vừa, mệt mỏi, uể oải, chán ăn, buồn nôn, nôn hoặc đau bụng. Những dấu hiệu này rất dễ bị nhầm lẫn với cảm lạnh, cúm hay rối loạn tiêu hóa thông thường khiến nhiều cha mẹ chủ quan.

Khi bệnh diễn tiến, trẻ có thể thở nhanh, thở gấp, khó thở, nhất là khi nằm hoặc khi vận động nhẹ. Trẻ mệt nhiều, lờ đờ, giảm vận động rõ rệt, không còn chơi đùa như bình thường. Nhịp tim có thể nhanh bất thường hoặc loạn nhịp, mạch yếu, không đều. Một số trẻ xuất hiện da tái nhợt, môi tím, tay chân lạnh do tuần hoàn kém.

Ở giai đoạn nặng, trẻ có thể rơi vào suy tim cấp với các biểu hiện phù, gan to, tiểu ít, rối loạn ý thức. Đây là tình trạng cấp cứu, đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không được can thiệp kịp thời.

Một bệnh nhi viêm cơ tim đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Những biện pháp phòng ngừa viêm cơ tim ở trẻ em

Để giảm nguy cơ xảy ra tình trạng viêm cơ tim trẻ em, cha mẹ có thể tham khảo các cách phòng ngừa sau:

Chế độ ăn uống khoa học: Đảm bảo cung cấp đủ chất dinh dưỡng, đặc biệt là các vitamin và khoáng chất để hỗ trợ sự phát triển của cơ thể và tăng cường sức đề kháng.

Hạn chế tiếp xúc với người bệnh: Tránh cho trẻ tiếp xúc với người lớn hoặc trẻ khác đã mắc các bệnh liên quan đến siêu vi như: cảm cúm, quai bị, rubella để giảm nguy cơ nhiễm trùng.

Tiêm chủng đầy đủ: Đảm bảo trẻ được tiêm chủng đầy đủ, đặc biệt là các mũi tiêm chống bạch hầu, cúm, quai bị, rubella, theo lịch tiêm phòng được khuyến khích.

Thói quen rửa tay: Tập rèn luyện cho trẻ thói quen rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh để giảm lượng vi khuẩn và virus tiếp xúc với cơ thể.

Uống đủ nước: Khuyến khích trẻ uống đủ nước mỗi ngày để duy trì sức khỏe và hỗ trợ quá trình trao đổi chất trong cơ thể.

Theo dõi dấu hiệu bất thường: Nhận biết những dấu hiệu bất thường ở trẻ như bỏ bú, sốt, tim đập nhanh, khó thở, tím tái. Khi phát hiện, đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay lập tức.

Thăm khám định kỳ: Thực hiện thăm khám định kỳ để kiểm tra sức khỏe của trẻ và phát hiện sớm những nguy cơ tiềm ẩn.

Dấu hiệu nguy hiểm cần đưa trẻ đến viện ngay

Các triệu chứng của viêm cơ tim cấp thường không điển hình, khoảng một nửa số trẻ bị viêm cơ tim cấp có thể có biểu hiện của đợt nhiễm virus một vài tuần trước khi khởi bệnh. Sau đó, trẻ có thể xuất hiện các triệu chứng giống các bệnh lý thông thường khác như: mệt mỏi, đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, sốt, ho… Tuy nhiên, nếu trẻ có kèm theo các triệu chứng khác dưới đây, cha mẹ cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời:

Thở nhanh

Đau ngực, khó thở

Nhịp tim nhanh

Môi và da tái,…

Hoặc khi trẻ có những biểu hiện bất thường về nhịp thở, quấy khóc, bỏ bú,… hoặc bố mẹ có sự nghi ngờ trẻ mắc phải viêm cơ tim, nên đưa trẻ đến gặp bác sĩ ngay.