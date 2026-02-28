Bệnh liên cầu lợn là gì?

Liên cầu khuẩn lợn là bệnh truyền nhiễm cấp tính có thể gây viêm màng não, nhiễm trùng huyết, đe dọa tính mạng nếu không điều trị kịp thời, đặc biệt ở người ăn tiết canh, thịt lợn tái.

Bệnh nhân mắc liên cầu lợn. Ảnh: BVCC.

Theo bác sĩ Huỳnh Văn Hải, khoa Bệnh lây đường tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội), liên cầu khuẩn lợn là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Streptococcus suis gây ra, có khả năng lây từ lợn sang người và diễn tiến nhanh, nguy cơ đe dọa tính mạng nếu không điều trị kịp thời.

Vi khuẩn Streptococcus suis thường cư trú ở đường hô hấp, tiêu hóa của lợn, đặc biệt là lợn bệnh. Người có thể nhiễm vi khuẩn khi tiếp xúc trực tiếp với lợn hoặc thịt lợn sống qua vết thương hở, niêm mạc. Ngoài ra, việc ăn các sản phẩm từ lợn chưa được nấu chín kỹ như tiết canh, lòng lợn tái cũng là con đường lây nhiễm phổ biến. Không chỉ người làm nghề chăn nuôi, giết mổ mới có nguy cơ mắc bệnh, mà bất kỳ ai sử dụng thực phẩm từ lợn không đảm bảo an toàn đều có thể nhiễm khuẩn.

Sau khi xâm nhập vào cơ thể, vi khuẩn có thể gây nhiễm trùng huyết hoặc viêm màng não mủ, đây là tình trạng tổn thương nghiêm trọng hệ thần kinh trung ương.

Các triệu chứng thường xuất hiện sau 1-3 ngày phơi nhiễm, bao gồm sốt cao 39-40°C, rét run, mệt mỏi, đau đầu dữ dội, buồn nôn, nôn và cứng gáy. Đây là dấu hiệu điển hình của viêm màng não. Ở thể nặng, người bệnh có thể lơ mơ, rối loạn ý thức, co giật, hôn mê. Ở thể nhiễm trùng huyết, người bệnh có thể xuất hiện ban xuất huyết dưới da, tụt huyết áp và suy đa cơ quan.

Bác sĩ Hải cảnh báo bệnh có thể diễn tiến rất nhanh, vì vậy, khi xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ sau khi ăn tiết canh, thịt lợn chưa nấu chín hoặc tiếp xúc với lợn, người dân cần đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám và điều trị. Việc tự ý dùng kháng sinh hoặc thuốc giảm đau tại nhà có thể che lấp triệu chứng, làm chậm trễ chẩn đoán và khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn.

Để phòng bệnh, người dân không ăn tiết canh, lòng lợn tái hoặc các món từ thịt lợn chưa được nấu chín kỹ; sử dụng găng tay khi giết mổ, chế biến thịt lợn; rửa tay sạch sau khi tiếp xúc với thịt sống và lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm dịch đầy đủ.