6 thức uống quen thuộc chăm sóc gan mỗi ngày

Việc duy trì thói quen sử dụng 6 loại đồ uống quen thuộc dưới đây là cách đơn giản để giúp gan phục hồi và giải độc, chăm sóc gan mỗi ngày.

Một số loại trà thảo mộc có thể hỗ trợ chức năng gan.

Tổn thương gan có thể xuất phát từ di truyền, nhiễm virus, tuổi tác, thừa cân hoặc do dùng nhiều rượu bia hay do chính chế độ ăn chăm sóc gan hàng ngày. Tuy nhiên, một tin vui là gan có khả năng tự tái tạo tế bào mới để bù đắp và phục hồi những phần bị tổn thương.

Để hỗ trợ quá trình phục hồi gan, các chuyên gia thường khuyên mọi người nên duy trì cân nặng ổn định, tập thể dục, chọn thực phẩm sạch và hạn chế thức uống có cồn. Nhiều loại đồ uống như nước lọc, trà và nước ép bưởi cũng có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe tổng thể cũng như hỗ trợ giải độc cho cơ thể và gan.

Nước lọc giúp hỗ trợ quá trình giải độc, chăm sóc gan

Nước rất cần thiết cho quá trình giải độc. Khi cơ thể thiếu nước, máu đặc lại sẽ khiến gan lọc độc tố vất vả hơn. Uống đủ nước là yếu tố quan trọng để duy trì sức khỏe gan. Mất nước có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng gan, đặc biệt là khả năng giải độc máu.

Các nghiên cứu trên tạp chí Journal of Clinical Gastroenterology cho thấy việc uống đủ nước giúp duy trì mức enzyme gan ổn định và hạn chế bệnh gan nhiễm mỡ. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo nên duy trì đều đặn 8 - 10 ly nước mỗi ngày.

Các loại trà thảo mộc tăng cường chức năng gan

Các loại trà thảo mộc đã được sử dụng từ lâu đời để hỗ trợ chức năng gan thải độc và phục hồi. Một số loại trà phổ biến và có nhiều lợi ích cho sức khỏe gan bao gồm:

Trà chanh gừng giảm nguy cơ mắc bệnh gan.

Trà bạc hà cải thiện tiêu hóa và chức năng giải độc của gan.

Trà xanh giúp giảm sự tích tụ chất béo trong gan và chứa chất chống oxy hóa.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, hợp chất quý giá nhất trong trà xanh là epigallocatechin-3-gallate (EGCG). EGCG là một chất chống oxy hóa mạnh, giúp giảm mỡ tích tụ trong gan, cải thiện chức năng gan và giảm tình trạng viêm. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ trà xanh đều đặn có thể giúp giảm men gan và hỗ trợ quá trình chuyển hóa lipid, giảm cholesterol xấu.

Nước ép bưởi giàu chất chống oxy hóa

Bưởi có chứa naringin và naringenin. Tạp chí European Journal of Nutrition từng công bố nghiên cứu cho thấy các chất này giúp chống viêm và bảo vệ gan khỏi những tổn thương do căng thẳng oxy hóa. Để bảo vệ sức khỏe gan, nên uống một ly nhỏ (khoảng 170 ml) mỗi ngày.

Lưu ý: Nước ép bưởi có thể tương tác với một số loại thuốc, nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng nếu bạn đang uống bất kỳ loại thuốc nào.

Nước chanh ấm là một lựa chọn đồ uống rất tốt để bảo vệ gan.

Nước nghệ ấm phục hồi gan nhiễm mỡ

Nghệ không chỉ quen thuộc trong gian bếp mà còn hỗ trợ phục hồi gan khá tốt. Hoạt chất curcumin trong nghệ giúp giảm mỡ tích tụ trong gan và hạ men gan ở người bị gan nhiễm mỡ không do rượu (theo báo cáo trên tạp chí Nutrients). Để sử dụng, hãy pha 1 - 3 gam tinh bột nghệ nguyên chất với nước ấm để uống hàng ngày.

Nước chanh ấm bảo vệ tế bào gan

Chanh chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa, giúp hỗ trợ các enzyme giải độc của gan. Nghiên cứu trên Biomedicine & Pharmacotherapy cho thấy các flavonoid trong trái cây họ cam chanh giúp bảo vệ tế bào gan. Chanh còn cung cấp nhiều chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào trước sự tấn công của gốc tự do, tăng cường hệ miễn dịch và phòng tránh nhiều bệnh tật.

Nước gừng kháng viêm tự nhiên

Gừng có đặc tính kháng viêm tự nhiên. Nghiên cứu trên Hepatology International chỉ ra rằng bổ sung gừng giúp giảm các chỉ số viêm ở bệnh nhân có vấn đề về gan. Nên dùng một lượng nhỏ (dưới 4 gam) gừng tươi hãm với nước ấm uống hàng ngày.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, các hoạt chất trong gừng có khả năng ức chế các cytokine và prostaglandin - những chất trung gian gây viêm. Nhờ đó, việc tiêu thụ gừng đều đặn có thể giúp giảm tình trạng viêm gan, hỗ trợ cải thiện chức năng gan. Có nghiên cứu cho thấy gừng giúp giảm mỡ máu và cải thiện men gan.

Mọi sự thay đổi về ăn uống đều cần sự lắng nghe cơ thể. Thảo mộc có thể tốt nhưng đôi khi lại không phù hợp với mọi người hoặc có thể tương tác với các loại thuốc đang dùng. Việc tham khảo ý kiến từ những người có chuyên môn về y tế luôn cần thiết để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.