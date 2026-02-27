Dấu hiệu cảnh báo cơ thể thiếu magiê trầm trọng

Những bất thường trên khuôn mặt như quầng thâm, da ngứa, mắt nhạy cảm với ánh sáng, mặt sưng phù vào buổi sáng có thể là dấu hiệu cảnh báo cơ thể thiếu magiê, cần bổ sung sớm.

Da mặt xỉn màu, quầng thâm, sưng mặt vào buổi sáng có thể cảnh báo cơ thể cần bổ sung magiê. Ảnh: Shutterstock.

Magiê là khoáng chất quan trọng giúp cơ bắp hoạt động, truyền tín hiệu dây thần kinh, tim đập, bảo vệ làn da, điều hòa giấc ngủ, phân giải glucose và sửa chữa tế bào.

Chia sẻ với India Times, tiến sĩ Mohit Sharma, chuyên gia tư vấn cấp cao, khoa Nội, Bệnh viện Amrita (Ấn Độ), cho biết khi cơ thể không nhận đủ magiê, những thay đổi nhỏ có thể xuất hiện trên khuôn mặt và vùng quanh mắt.

Giật mí mắt liên tục

Một trong những dấu hiệu phổ biến nhất cảnh báo cơ thể thiếu magiê là hiện tượng co giật mí mắt xảy ra. Thông thường, hầu hết trường hợp co giật mí mắt thi thoảng xảy ra đều vô hại và liên quan đến tình trạng mệt mỏi, ngồi trước màn hình quá lâu, uống quá nhiều caffeine hoặc căng thẳng.

Tuy nhiên, magiê cũng là dưỡng chất giúp duy trì sự ổn định của kết nối thần kinh-cơ. Nồng độ magiê thấp có thể làm tăng tính kích thích thần kinh cơ, khiến các cơ nhỏ, đặc biệt là các cơ xung quanh mắt, dễ bị co giật hơn. Nếu hiện tượng co giật này xảy ra thường xuyên, kéo dài hoặc xảy ra ở cả hai bên, bạn nên đi khám.

Quầng thâm mắt không giảm bớt dù ngủ đủ

Mọi người thường nghĩ quầng thâm mắt chỉ là vấn đề thẩm mỹ, nhưng thực tế chúng còn có nhiều nguyên nhân sâu hơn thế. Chúng cũng có thể là dấu hiệu của một số vấn đề sức khỏe.

Quầng thâm mắt kéo dài có thể do ngủ không đủ giấc, dị ứng, thiếu sắt, hoặc đôi khi thiếu hụt magiê. Da mỏng, mạch máu dễ nhìn thấy và sự thay đổi dịch trong mắt đều đóng vai trò nhất định, đó là lý do chỉ dùng kem thôi không phải lúc nào cũng hiệu quả.

Cảm giác căng cứng ở hàm, cơn co giật nhỏ ở mặt

Bác sĩ Sharma cho biết nhiều bệnh nhân của ông bị thiếu magiê thường xuyên báo cáo cảm giác căng cứng bất thường ở mặt, đặc trưng bởi việc nghiến chặt hàm, cứng má hoặc co giật môi, đặc biệt là trong những thời điểm căng thẳng.

Magiê là chất làm giãn cơ tự nhiên. Thiếu magiê có thể khiến cơ bắp hoạt động quá mức, dẫn đến đau đầu do căng thẳng, đau hàm hoặc mỏi cơ mặt. Những triệu chứng này thường không xảy ra riêng lẻ; chúng thường đi kèm với lo lắng hoặc khó ngủ.

Da xỉn màu

Magiê giúp tế bào tái tạo và phục hồi các hàng rào bảo vệ. Nồng độ magiê thấp có thể liên quan đến tình trạng da xỉn màu, khô ráp, ngứa hoặc chậm lành, đặc biệt là vùng da quanh mắt và môi.

Sưng mặt và mắt vào buổi sáng

Tình trạng sưng phù quanh mắt có thể do một số vấn đề gây ra bao gồm ăn quá nhiều muối, thức khuya hoặc dị ứng và thiếu magiê. Magiê là chất giúp kiểm soát tình trạng viêm và cân bằng chất lỏng trong cơ thể.

Nồng độ magiê thấp có thể làm trầm trọng thêm tình trạng giữ nước ở một số người, khiến tình trạng sưng phù vào buổi sáng trở nên rõ rệt hơn, đặc biệt là khi kèm theo thiếu ngủ hoặc căng thẳng quá mức.

Mỏi mắt và nhạy cảm với ánh sáng

Một số người gặp phải tình trạng mỏi mắt hoặc sợ ánh sáng mà không có nguyên nhân nhãn khoa rõ ràng. Tình trạng thiếu magiê có liên quan đến việc các tế bào thần kinh trở nên dễ bị kích thích hơn. Điều này có thể giúp giải thích các triệu chứng này phổ biến hơn ở những người bị chứng đau nửa đầu, căng thẳng mạn tính hoặc rối loạn chu kỳ giấc ngủ.

Một số dấu hiệu trên mặt và mắt cảnh báo cơ thể thiếu magiê. Ảnh: India Times.

Ngoài các dấu hiệu đặc trưng trên mặt và mắt, cơ thể bị thiếu magiê còn có thể biểu hiện:

Mất cảm giác thèm ăn

Buồn nôn, nôn mửa

Mệt mỏi, thiếu năng lượng

Tê hoặc ngứa ran

Thay đổi tính cách thất thường

Nhịp tim bất thường

Cơ thể không thể tự sản sinh ra magiê, vì vậy, bạn cần bổ sung nó từ các nguồn khác, bao gồm chế độ ăn uống. Bạn có thể bổ sung magiê từ thực phẩm bao gồm:

Các loại rau lá xanh như rau bina và cải cầu vồng

Các loại hạt: bao gồm hạnh nhân, hạt bí ngô và hạt chia

Ngũ cốc nguyên hạt: như gạo lứt và bánh mì nguyên cám

Các loại đậu: đậu, đậu lăng và đậu xanh

Các loại trái cây như bơ, chuối

Sữa và sữa chua.