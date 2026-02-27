Bệnh viện ở TP.HCM xin lỗi vì để bệnh nhân chờ hàng giờ mới phát thuốc

Một bệnh viện lớn tại TP.HCM vừa phải gọi điện xin lỗi người bệnh sau khi để bệnh nhân chờ nhiều giờ mới được in và cấp đơn thuốc, dù thời gian thăm khám chỉ khoảng 5 phút.

Người bệnh chờ làm thủ tục khám bệnh tại TP.HCM. Ảnh minh hoạ: Nguyễn Thuận.

Thông tin được Sở Y tế TP.HCM chia sẻ sáng 27/2. Câu chuyện xảy ra vào sáng 24/2, ông P.V.N. đến khám tại Khoa Tai Mũi Họng của một bệnh viện lớn ở TP.HCM. Sau khi hoàn tất khám, ông phải chờ khá lâu nhưng chưa được in và phát đơn thuốc. Cảm thấy mệt mỏi vì thời gian chờ đợi kéo dài, ông N. đã phản ánh sự việc qua đường dây nóng của Sở Y tế.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, cán bộ trực đường dây nóng đã nhập dữ liệu lên Dashboard “Hệ thống tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân”, nền tảng do Sở Y tế TP.HCM xây dựng và vận hành từ cuối năm 2025. Hệ thống lập tức kích hoạt cơ chế cảnh báo, chuyển thông tin đến bệnh viện để kiểm tra, xác minh.

Kết quả rà soát cho thấy phản ánh của người bệnh là có cơ sở. Nguyên nhân được xác định là thư ký y khoa bỏ sót danh sách bệnh nhân đã hoàn tất khám, dẫn đến chậm trễ trong khâu in đơn thuốc; chỉ khi bệnh nhân thắc mắc, đơn thuốc mới được xử lý.

Sau khi làm rõ sự việc, bác sĩ trực tiếp khám bệnh đã chủ động liên hệ xin lỗi ông P.V.N. Lãnh đạo khoa nhắc nhở, chấn chỉnh nhân viên liên quan, đồng thời rà soát và củng cố lại quy trình khám bệnh, in và cấp đơn thuốc nhằm tránh tái diễn tình trạng tương tự.

Toàn bộ quy trình từ tiếp nhận phản ánh, chuyển thông tin, xác minh đến phản hồi cho người dân được hoàn tất trong chưa đầy 24 giờ. Theo lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM, việc ứng dụng hệ thống quản lý tập trung giúp rút ngắn thời gian xử lý, tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, lấy sự hài lòng của người bệnh làm thước đo chất lượng phục vụ.

Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam, lãnh đạo ngành y tế thành phố nhấn mạnh câu chuyện nhỏ này gợi lên một ý nghĩa lớn hơn, đó là y đức không còn gói gọn trong kỹ thuật điều trị, mà hiện hữu ngay trong sự thấu cảm, tinh thần sẵn sàng chịu trách nhiệm và quyết tâm tối ưu từng quy trình nhỏ nhất vì người bệnh.

Sở Y tế TP.HCM cho biết mỗi phản ánh từ người dân không đơn thuần là một cuộc gọi, mà đã trở thành "tín hiệu cải tiến" được lắng nghe, phân tích và chuyển hóa thành những hành động thực chất. Đó là hành trình bền bỉ hướng tới một nền y tế phục vụ: Minh bạch, tốc độ và nhân văn, nơi sự hài lòng của người dân là thước đo và niềm tin xã hội chính là giá trị cốt lõi để ngành y tế TP.HCM gìn giữ và phát triển.