5 loại trái cây là 'thuốc bổ' cho gan

Một số loại trái cây quen thuộc không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn giúp gan khỏe thông qua các cơ chế chống oxy hóa, giảm viêm và cải thiện chuyển hóa.

Bơ là một trong những loại trái cây tốt cho gan. Ảnh: Frepeik.

Trong bối cảnh các bệnh lý về gan, nhất là gan nhiễm mỡ không do rượu, đang có xu hướng gia tăng, việc lựa chọn thực phẩm phù hợp được xem là một trong những cách đơn giản nhưng hiệu quả để hỗ trợ gan hoạt động tốt hơn.

Theo Times of India, bên cạnh chế độ ăn cân đối và lành mạnh, việc bổ sung một số loại trái cây giàu dưỡng chất có thể góp phần giảm viêm, chống oxy hóa và hỗ trợ quá trình giải độc của gan.

Việt quất

Việt quất và nam việt quất chứa hàm lượng cao anthocyanin. Đây là nhóm chất chống oxy hóa giúp trung hòa các gốc tự do sinh ra trong quá trình gan chuyển hóa rượu, chất béo và độc tố.

Stress oxy hóa kéo dài là một trong những cơ chế quan trọng gây viêm gan và gan nhiễm mỡ. Khi anthocyanin làm giảm quá trình này, tế bào gan ít bị tổn thương hơn và khả năng phục hồi được cải thiện.

Ngoài ra, các hợp chất trong quả mọng còn được ghi nhận giúp điều hòa phản ứng viêm và hỗ trợ các enzym tham gia vào quá trình thải độc của gan. Hàm lượng chất xơ cao trong việt quất cũng góp phần cải thiện tiêu hóa, gián tiếp giảm gánh nặng chuyển hóa cho gan.

Nho

Nho, đặc biệt là nho đỏ và nho tím, giàu polyphenol như resveratrol - hợp chất có khả năng ức chế phản ứng viêm và bảo vệ màng tế bào gan trước tác động của độc tố. Resveratrol còn giúp kích hoạt các hệ thống chống oxy hóa nội sinh, làm chậm quá trình tổn thương tế bào gan do tích tụ mỡ và rối loạn chuyển hóa.

Một số nghiên cứu cho thấy các hợp chất trong nho có thể cải thiện men gan và hạn chế tình trạng thoái hóa tế bào gan trong các mô hình gan nhiễm mỡ. Nhờ đó, gan duy trì được chức năng chuyển hóa và giải độc ổn định hơn.

Táo

Táo nổi bật với pectin, một loại chất xơ hòa tan có khả năng gắn kết cholesterol và độc tố trong đường ruột, giúp chúng được đào thải ra ngoài thay vì quay trở lại gan. Cơ chế này giúp giảm áp lực chuyển hóa lên gan, đặc biệt ở những người có rối loạn mỡ máu hoặc gan nhiễm mỡ.

Bên cạnh đó, các polyphenol trong táo có tác dụng chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào gan trước tổn thương do các phản ứng viêm kéo dài. Việc cải thiện chuyển hóa lipid cũng góp phần hạn chế tích tụ mỡ trong gan theo thời gian.

Bơ

Bơ là nguồn cung cấp dồi dào chất béo không bão hòa đơn, loại chất béo có lợi giúp cải thiện rối loạn lipid máu - yếu tố then chốt trong sự hình thành gan nhiễm mỡ. Khi mỡ máu được kiểm soát tốt hơn, lượng mỡ tích tụ trong gan cũng có xu hướng giảm.

Đáng chú ý, bơ còn chứa glutathione, một chất chống oxy hóa nội sinh tham gia trực tiếp vào các phản ứng giải độc pha II của gan. Glutathione giúp gan trung hòa và đào thải độc chất hiệu quả hơn, từ đó hạn chế tổn thương tế bào gan và hỗ trợ quá trình phục hồi.

Lựu

Lựu giàu punicalagin, một polyphenol có hoạt tính chống oxy hóa và chống viêm mạnh. Hợp chất này giúp giảm tổn thương tế bào gan do độc tố và làm dịu phản ứng viêm mạn tính - yếu tố thúc đẩy xơ hóa gan.

Một số nghiên cứu cho thấy punicalagin có thể tác động lên các con đường liên quan đến hình thành mô sẹo, từ đó làm chậm quá trình xơ hóa gan. Nhờ khả năng bảo vệ cấu trúc tế bào gan, lựu được xem là loại trái cây hỗ trợ gan trong bối cảnh bệnh gan mạn tính ngày càng phổ biến.