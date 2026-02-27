Dấu hiệu trẻ bắt đầu mọc răng đầu tiên

Mỗi em bé đều khác nhau về quá trình mọc răng. Nhưng hầu hết trẻ sẽ mọc chiếc răng đầu tiên vào thời điểm khoảng 6 tháng tuổi.

Khi bé bắt đầu mọc răng, đó có thể là một cột mốc thú vị. Những chiếc răng đầu tiên không chỉ đáng yêu mà cuối cùng còn giúp bé nhai thức ăn và nói rõ ràng hơn.

Tuy nhiên, quá trình mọc răng thường gây khó chịu cho trẻ sơ sinh. Tệ hơn nữa, quá trình mọc răng ở mỗi bé lại khác nhau, vì vậy không phải lúc nào cũng dễ dàng nhận biết khi nào bé bắt đầu mọc răng.

Triệu chứng trẻ mọc răng

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS), một số em bé sinh ra đã có răng sữa. Một số khác bắt đầu mọc răng trước 4 tháng tuổi, và một số sau 12 tháng. Nhưng hầu hết em bé bắt đầu mọc răng vào khoảng 6 tháng tuổi.

Răng sữa đôi khi mọc mà không hề gây đau hay khó chịu gì cả. Đôi khi, cha mẹ có thể nhận thấy con có các dấu hiệu bao gồm:

Nướu răng bị đau và đỏ ở chỗ răng đang mọc

Sốt nhẹ, dưới 38 độ C

Bị ửng đỏ một bên má, phát ban trên mặt

Thường xuyên dụi tai

Chảy nước dãi nhiều hơn bình thường

Hay gặm nhấm và nhai mọi thứ

Lười ăn

Bồn chồn hơn bình thường, dễ cáu gắt

Ngủ không ngon giấc

Răng sữa mọc theo thứ tự nào?

Theo NHS, dưới đây là hướng dẫn sơ lược về cách răng của trẻ sơ sinh thường mọc:

Răng cửa giữa hàm dưới (hai răng trước ở giữa hàm dưới): Đây thường là những răng mọc đầu tiên, thường vào khoảng 5-7 tháng tuổi.

Răng cửa giữa hàm trên (hai răng trước ở giữa hàm trên): Những răng này thường mọc vào khoảng 6-8 tháng tuổi.

Răng cửa bên hàm trên (Hai bên răng cửa giữa hàm trên): Những răng này sẽ mọc vào khoảng 9-11 tháng tuổi.

Răng cửa bên hàm dưới (Hai bên răng cửa giữa hàm dưới): Những răng này sẽ mọc vào khoảng 10-12 tháng tuổi.

Răng hàm đầu tiên: Những răng này sẽ mọc vào khoảng 12-16 tháng tuổi.

Răng nanh (nằm giữa răng cửa bên và răng hàm đầu tiên): Mọc vào khoảng 16-20 tháng tuổi.

Răng hàm thứ hai: Những răng này sẽ mọc vào khoảng 20-30 tháng tuổi.

Hầu hết trẻ em sẽ mọc đủ răng sữa khi được từ 2 đến 3 tuổi.

Thông thường, răng cửa giữa hàm dưới (hai răng trước ở hàm dưới) là những răng mọc đầu tiên. Ảnh: Parents.

Cách giảm đau cho trẻ khi mọc răng

Tạo áp lực ngược là một trong những cách tốt nhất để giảm đau nhức do răng sắp mọc đè lên nướu của trẻ. Nếu con cảm thấy khó chịu khi bắt đầu mọc răng, hãy thử tạo áp lực ngược bằng cách:

Nhẹ nhàng xoa nướu của trẻ bằng ngón tay sạch

Cho phép trẻ gặm khăn khô hoặc đồ chơi gặm nướu (tốt nhất là loại làm từ cao su cứng hoặc silicon dùng trong thực phẩm)

Nếu sử dụng khăn lau hoặc đồ gặm nướu, cha mẹ có thể thử làm lạnh chúng trước khi đưa cho bé, vì nhiệt độ lạnh cũng là cách tốt để làm dịu nướu bị đau.

Nếu việc tạo áp lực ngược chiều không giúp bé cảm thấy dễ chịu hơn, bạn nên tham khảo ý kiến ​​nha sĩ hoặc bác sĩ nhi khoa của con để chắc chắn mọc răng là nguyên nhân thực sự gây khó chịu.

Lưu ý là cha mẹ không nên sử dụng thuốc hoặc kem, gel bôi giảm đau khi mọc răng cho bé vì các loại này có chứa nhiều chất tiềm ẩn nguy cơ gây hại đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, theo cảnh báo của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA).

Ngay khi trẻ bắt đầu mọc răng, chúng có thể bắt đầu bị sâu răng, vì vậy, cha mẹ nên bắt đầu đánh răng cho bé mỗi ngày ngay khi răng bé mọc. Đây cũng là thời điểm lên lịch khám răng định kỳ đầu tiên cho bé. Học viện Nha khoa Nhi khoa Mỹ khuyến cáo nên đưa trẻ đến gặp nha sĩ nhi khoa ngay khi chiếc răng đầu tiên mọc hoặc trước sinh nhật đầu tiên của trẻ.