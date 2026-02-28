Chịu hậu quả vĩnh viễn vì chủ quan với nốt mụn rộp do Herpes

Chỉ từ một nốt mụn rộp ở khóe miệng, virus đã xâm nhập vào hệ thần kinh trung ương, khiến người phụ nữ rơi vào tổn thương não nghiêm trọng.

Vết loét do herpes thường xuất hiện ở môi hoặc vùng da quanh miệng. Ảnh: Adobe Stock.

Một phụ nữ ngoài 30 tuổi ở tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) rơi vào tình trạng tổn thương não nghiêm trọng và không còn khả năng hồi phục sau khi mắc viêm não do virus Herpes simplex, theo Jimu News. Đáng chú ý, bệnh khởi phát từ một nốt mụn rộp nhỏ ở khóe miệng nhưng người bệnh đã chủ quan, không đi khám và điều trị kịp thời.

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhân dân Trịnh Châu, chị Trương (tên người bệnh đã thay đổi) là chủ một nhà hàng, thường xuyên làm việc từ sáng sớm đến khuya. Gần đây, chị cảm thấy đau nhói ở khóe miệng, xuất hiện vài mụn nước nhỏ. Nghĩ rằng chỉ là tình trạng khô môi do thời tiết, chị tự bôi thuốc kháng viêm mà không đi khám.

Tuy nhiên, các mụn nước không thuyên giảm mà còn lan rộng, vùng khóe miệng sưng đỏ ngày càng nhiều. Gia đình tìm cho chị một số bài thuốc dân gian như uống trà thảo mộc, nhưng tình trạng không cải thiện.

Sau đó, người bệnh bắt đầu có cảm giác tê quanh má, sốt cao và mệt lả. Sau khi đóng cửa hàng, chị mua thuốc hạ sốt uống tại nhà. Tối cùng ngày, vết thương ở miệng sưng đỏ hơn, kèm theo nôn ói dữ dội. Nhận thấy diễn biến bất thường, gia đình lập tức đưa chị đến bệnh viện.

Kết quả thăm khám cho thấy tình trạng của bệnh nhân không phải một cơn sốt thông thường mà đã diễn tiến thành nhiễm trùng nghiêm trọng. Sau khi thực hiện xét nghiệm máu và chụp não, các bác sĩ xác định chị mắc viêm não do virus Herpes.

Nốt mụn rộp ban đầu ở khóe miệng là biểu hiện của virus Herpes simplex. Khi virus xâm nhập hệ thần kinh trung ương, nó gây phù não và viêm lan tỏa, dẫn đến suy chức năng não. Dù được điều trị tích cực, chị Trương cuối cùng được xác định tổn thương não nghiêm trọng.

Ông Lý Thiên Cử, Trưởng khoa Da liễu, Bệnh viện Nhân dân Trịnh Châu, cho biết Herpes simplex (HSV) là bệnh nhiễm trùng do virus phổ biến, với hai loại chính là HSV-1 và HSV-2, ảnh hưởng đến hàng triệu người trên toàn cầu. Bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, và nhiều người có thể mang virus mà không biểu hiện triệu chứng, vô tình lây truyền cho người khác.

Sau khi nhiễm, virus tồn tại suốt đời trong cơ thể ở trạng thái tiềm ẩn và có thể tái hoạt khi hệ miễn dịch suy giảm. Phần lớn người nhiễm chỉ có triệu chứng nhẹ hoặc thậm chí không có biểu hiện rõ ràng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp hiếm gặp, virus có thể gây biến chứng nặng như viêm giác mạc hoặc viêm não.

Hiện chưa có phương pháp điều trị triệt để virus này, việc điều trị chủ yếu dựa vào thuốc kháng virus nhằm kiểm soát triệu chứng và hạn chế biến chứng. Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác nếu xuất hiện đồng thời các triệu chứng sốt, đau đầu và thay đổi ý thức, nhất là khi có tiền sử mụn rộp môi. Khi đó, người bệnh nên đến cơ sở y tế ngay để được chẩn đoán và xử trí kịp thời.