Tin mừng đầu năm về điều trị bệnh cho người dân TP.HCM

Sự ra đời của Trung tâm Y học tái tạo và Phục hồi tại Bệnh viện Thống Nhất là bước tiến quan trọng, trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe khi dân số già hóa ngày càng tăng.

Chuyên gia Nhật Bản thăm khám cho bệnh nhân lớn tuổi ở TP.HCM. Ảnh: BVCC.

Ngày 26/2, trong không khí chào đón năm mới, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) khai trương Trung tâm Y học tái tạo và Phục hồi cùng Đơn vị thẩm mỹ nội khoa, đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo hướng tích hợp và dự phòng.

PGS.TS Võ Thành Toàn, Phó giám đốc bệnh viện, Giám đốc Trung tâm, cho biết y học tái tạo và phục hồi đã xuất hiện từ lâu nhưng những năm gần đây phát triển mạnh mẽ hơn, trong bối cảnh dân số toàn cầu và Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa. Sự tiến bộ của khoa học công nghệ, đặc biệt là các nghiên cứu về tế bào gốc và chế phẩm từ tế bào gốc, góp phần nâng cao hiệu quả tái tạo và phục hồi chức năng cơ thể.

Theo định hướng phát triển thành bệnh viện lão khoa toàn diện của khu vực phía Nam và cả nước, việc thành lập Trung tâm Y học tái tạo và Phục hồi được xem là mảnh ghép quan trọng của bệnh viện.

Bác sĩ Toàn cho hay thay vì chỉ điều trị khi bệnh đã tiến triển, mô hình này hướng đến phát hiện sớm các dấu hiệu suy giảm chức năng cơ quan, can thiệp kịp thời nhằm làm chậm quá trình lão hóa và hạn chế biến chứng không thể hồi phục.

Lãnh đạo Bệnh viện Thống Nhất cắt băng khánh thành trung tâm. Ảnh: BVCC.

Trung tâm tích hợp nhiều chuyên khoa như da liễu thẩm mỹ, phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, cơ xương khớp… tạo nên cách tiếp cận đa chuyên ngành. Điều này đặc biệt phù hợp với người cao tuổi, nhóm bệnh nhân thường đối mặt tình trạng lão hóa đa cơ quan, đòi hỏi chiến lược điều trị toàn diện thay vì đơn lẻ từng chuyên khoa.

Về hợp tác chuyên môn, Trung tâm phối hợp với Trung tâm Tế bào gốc thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM và nhiều đơn vị nghiên cứu trong nước. Đồng thời, đơn vị này cũng hợp tác với các bệnh viện, trường đại học tại Nhật Bản nhằm trao đổi chuyên môn, triển khai nghiên cứu và xây dựng giải pháp điều trị liên quan đến tế bào gốc và các chế phẩm sinh học.

Theo bác sĩ Toàn, xu hướng tương lai không chỉ dừng lại ở ứng dụng tế bào gốc ở dạng “thô” mà tiến tới sử dụng tế bào gốc chọn lọc theo từng cơ quan, bộ phận cụ thể.

"Các chế phẩm như exosome (thành phần chiết xuất từ tế bào gốc), cũng đang được nghiên cứu ứng dụng để tối ưu hiệu quả và giảm thiểu tác dụng không mong muốn", bác sĩ Toàn nói.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, nhấn mạnh việc thành lập trung tâm không chỉ mở rộng thêm lựa chọn điều trị cho người bệnh mà còn thể hiện bước đi chiến lược trong phát triển chuyên ngành chuyên sâu dựa trên bằng chứng khoa học.

"Đơn vị này sẽ trở thành địa chỉ uy tín, góp phần cải thiện khả năng vận động, giảm triệu chứng bệnh lý và nâng cao chất lượng sống lâu dài", bác sĩ Thanh kỳ vọng.

PGS Lê Đình Thanh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BVCC.

Trong giai đoạn đầu, Trung tâm tập trung điều trị các bệnh lý cơ xương khớp, đặc biệt là thoái hóa khớp và đau khớp mạn tính, những vấn đề phổ biến ở người trung niên và cao tuổi. Các phương pháp hỗ trợ tái tạo như huyết tương giàu tiểu cầu (PRP) được triển khai theo quy trình chuyên môn chặt chẽ, đảm bảo an toàn.

Song song đó, lĩnh vực da liễu - thẩm mỹ y học cũng được phát triển với các kỹ thuật hỗ trợ trẻ hóa da, điều trị sẹo, rụng tóc, do bác sĩ chuyên khoa trực tiếp thăm khám và theo dõi. Hoạt động phẫu thuật hàm mặt, phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và tư vấn liên quan đến chế phẩm tế bào gốc tại Nhật Bản cũng được triển khai, với sự tham gia của chuyên gia quốc tế.

Với mô hình y học tái tạo tích hợp, người cao tuổi tại TP.HCM được kỳ vọng có thêm cơ hội phục hồi chức năng, cải thiện vận động và chủ động chăm sóc sức khỏe ngay từ giai đoạn sớm, thay vì chỉ điều trị khi bệnh đã tiến triển nặng.