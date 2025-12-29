Dấu hiệu cảnh báo ung thư đại tràng xuất hiện trên da

Những biểu hiện trên da cảnh báo ung thư đại tràng có thể xuất hiện dưới dạng phát ban, u cục, đổi màu da hoặc vết loét.

Ung thư đại tràng có thể gây phát ban viêm, ban đỏ ngứa, nóng trên da. Ảnh: Freepik.

Ung thư đại tràng là một trong những loại ung thư được chẩn đoán phổ biến nhất trên toàn cầu. Bệnh thường gây ra các triệu chứng điển hình về đường tiêu hóa như thay đổi thói quen đi tiêu, có máu trong phân và khó chịu ở bụng thường được chú ý.

Tuy nhiên, ngày càng có nhiều người nhận thức được làn da đôi khi có thể tiết lộ những dấu hiệu cảnh báo sớm. Những biểu hiện trên da này có thể xuất hiện dưới dạng phát ban, u cục, đổi màu da hoặc vết loét, có thể báo hiệu các vấn đề tiềm ẩn ở đại tràng. Những người có tiền sử gia đình mắc ung thư đại tràng hoặc tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ lối sống nên đặc biệt chú ý đến những dấu hiệu này.

Cách ung thư đại tràng ảnh hưởng đến làn da

Theo India Times, làn da có thể phản ánh tình trạng sức khỏe bên trong, và ung thư đại tràng cũng không ngoại lệ.

Một trong những nguyên nhân chính gây ra các biểu hiện trên da trong ung thư đại tràng là sự lan rộng của tế bào ung thư từ đại tràng đến da. Quá trình này, được gọi là di căn, xảy ra khi các tế bào ung thư di chuyển qua đường máu hoặc hệ bạch huyết và hình thành các khối u thứ phát trên da.

Bên cạnh đó, ung thư đại tràng có thể kích hoạt hệ thống miễn dịch của cơ thể phản ứng bất thường, dẫn đến những thay đổi trên da. Hội chứng cận u là tình trạng hiếm gặp liên quan đến hệ miễn dịch do ung thư gây ra.

Một số phương pháp điều trị ung thư đại tràng, bao gồm hóa trị và liệu pháp nhắm đích, cũng có thể gây ra các phản ứng trên da. Các phản ứng này có thể bao gồm mẩn đỏ, khô da, nổi mẩn hoặc tổn thương dạng mụn trứng cá.

Ung thư đại tràng cũng ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa và nồng độ hormone trong cơ thể, dẫn đến những thay đổi về màu sắc và kết cấu da. Ví dụ, chứng tăng sắc tố da có thể phát triển dần dần do những thay đổi hóa học trong da hoặc như tác dụng phụ của điều trị.

Ung thư đại tràng ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa và nồng độ hormone trong cơ thể, dẫn đến những thay đổi về màu sắc và kết cấu da. Ảnh: Evenly Clinic.

Triệu chứng trên da của ung thư đại tràng

Nhận biết sớm các triệu chứng này có thể giúp người bệnh đi khám và tư vấn y tế kịp thời, từ đó cải thiện kết quả điều trị.

- Các nốt sần trên da

Các nốt sần trên da là những cục u cứng có thể xuất hiện trên da khi tế bào ung thư từ đại tràng di căn. Chúng có kích thước khác nhau và đôi khi gây đau. Những nốt sần này tương đối hiếm gặp nhưng cần được theo dõi nếu phát hiện, vì chúng có thể cho thấy tế bào ung thư đang ảnh hưởng đến các khu vực ngoài đại tràng.

- Ban đỏ và phát ban viêm

Ban đỏ là tình trạng da bị đỏ và viêm. Trong ung thư đại tràng, các mảng đỏ, viêm xuất hiện khi phản ứng miễn dịch của cơ thể đối với các tế bào bất thường. Những vết phát ban này có thể gây ngứa, nóng hoặc hơi nổi lên và giống với các bệnh lý da khác, nhưng nếu kéo dài hoặc có hình dạng bất thường thì cần được chú ý.

- Loét da

Đây là những vết thương hở có thể phát triển trên da do quá trình ung thư bên trong cơ thể gây ra. Những tổn thương này gây đau đớn và chậm lành. Ban đầu, chúng không rõ ràng, nhưng sau lan rộng hoặc thời gian lành kéo dài.

- Tăng sắc tố và đổi màu da

Ung thư đại tràng đôi khi dẫn đến tăng sắc tố, khiến một số vùng da trở nên sẫm màu hơn. Điều này liên quan đến những thay đổi chuyển hóa hoặc các phương pháp điều trị ung thư. Tăng sắc tố thường phát triển dần dần và xuất hiện ở nhiều bộ phận khác nhau trên cơ thể, bao gồm thân, tay hoặc mặt.

- Phát ban dạng mụn trứng cá hoặc nổi mẩn ngứa

Một số người có thể bị phát ban dạng mụn trứng cá hoặc mẩn ngứa lan rộng, dai dẳng và không đáp ứng với các phương pháp chăm sóc da thông thường. Những phát ban này giống bệnh lý da khác nhưng không khỏi bằng các phương pháp điều trị thông thường, do đó có thể là dấu hiệu của vấn đề nguy hiểm tiềm ẩn.