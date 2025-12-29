Dấu hiệu sớm của bệnh suy thận nhiều người thường bỏ qua

Bệnh thận thường tiến triển âm thầm, chỉ được phát hiện khi đã ở giai đoạn muộn. Đặc biệt, phụ nữ từ 40 tuổi trở lên có nguy cơ cao mắc các vấn đề về thận hơn.

Khi thận mất chức năng và suy thận giai đoạn cuối, lọc máu là lựa chọn để thay thế chức năng lọc và thải độc của thận. Ảnh minh họa: Việt Linh.

Các vấn đề về thận thường diễn tiến và gây tổn hại âm thầm trong khi người bệnh vẫn có cuộc sống bình thường. Và đó chính là lý do các chuyên gia gọi nó là cuộc khủng hoảng toàn cầu thầm lặng. Khoảng 800 triệu người trên toàn thế giới đang sống chung với một dạng bệnh thận nào đó, nhiều người trong số họ thậm chí không biết mình mắc bệnh.

Điều đáng lo ngại hơn là nguy cơ này tăng mạnh ở phụ nữ sau tuổi 40. Đây là vấn đề của phụ nữ bình thường phải cân bằng giữa công việc, gia đình, căng thẳng, nội tiết tố và những thay đổi sức khỏe thường không được chú ý.

Vì sao bệnh thận thường khó phát hiện sớm?

Theo India Times, thận là cơ quan thầm lặng, không hay báo hiệu sớm. Ngay cả khi bị quá tải, chúng vẫn tiếp tục lọc chất thải, cân bằng dịch cơ thể và điều hòa huyết áp mà không gặp nhiều vấn đề. Các triệu chứng thường chỉ xuất hiện sau khi xảy ra tổn thương đáng kể.

Vì vậy, nhiều người có thể cảm thấy mệt mỏi và đổ lỗi cho tuổi tác. Hoặc nhận thấy sưng phù và cho rằng đó là do nội tiết tố. Hoặc nghĩ rằng việc đi tiểu thường xuyên như "chuyện thường tình".

Thực tế, trong khi đó, chức năng thận có thể đang âm thầm suy giảm. Sự chậm trễ trong việc xuất hiện triệu chứng chính là lý do lớn nhất khiến bệnh thận thường được chẩn đoán muộn, đôi khi làm giảm hiệu quả của các phương pháp điều trị.

Vì sao phụ nữ trên 40 tuổi có nguy cơ cao hơn?

Sau tuổi 40, cơ thể phụ nữ có nhiều thay đổi: Nội tiết tố biến động, huyết áp có xu hướng tăng dần, lượng đường trong máu có thể không còn ổn định như trước. Và thời kỳ mãn kinh, dù sớm hay muộn, đều mang đến những thay đổi ảnh hưởng đến sức khỏe thận.

Phụ nữ cũng dễ mắc các bệnh như rối loạn tự miễn dịch, nhiễm trùng đường tiết niệu tái phát và thiếu máu, tất cả đều gây áp lực lên thận theo thời gian. Thêm vào đó là nhiều năm bị huyết áp cao không được điều trị hoặc tiền tiểu đường, nguy cơ sẽ âm thầm tích tụ.

Điều khó khăn là với phụ nữ, sức khỏe của mình thường bị xem nhẹ, xếp sau công việc, gia đình. Cha mẹ, con cái, mọi việc khác đều được ưu tiên. Họ thường trì hoãn khám sức khỏe định kỳ, bỏ qua các triệu chứng nhẹ. Và sự chậm trễ đó có thể làm mất đi thời gian quý báu để phát hiện bệnh.

"Bệnh nhân nữ từ 40 tuổi trở lên trải qua nhiều mức độ thay đổi liên quan đến hoạt động nội tiết tố (tiền mãn kinh và sau mãn kinh), một số thay đổi có thể ảnh hưởng đến huyết áp, khả năng dung nạp glucose và chức năng mạch máu, tất cả đều góp phần vào chức năng thận", tiến sĩ Lovy Gaur, chuyên gia tư vấn cao cấp - khoa Thận học & Chăm sóc Thận, Bệnh viện Medanta Noida (Ấn Độ), cho biết.

Theo tiến sĩ Gaur, mặc dù dữ liệu đăng ký cho thấy nam giới được chẩn đoán mắc chứng suy thận mạn tính nhiều hơn, nữ giới có nguy cơ cao hơn do các yếu tố như thay đổi chuyển hóa, rối loạn tự miễn dịch, nhiễm trùng đường tiết niệu tái phát, mang thai, biến chứng thai kỳ và việc sử dụng thuốc chống viêm không steroid trong thời gian dài.

Bệnh thận diễn tiến âm thầm nên thường phát hiện khi đã ở giai đoạn muộn. Ảnh: Shutterstock.

Dấu hiệu sớm của bệnh thận phụ nữ thường bỏ qua

Theo tiến sĩ Alok Kumar Jha, chuyên gia tư vấn cao cấp về Tiết niệu và Ghép thận, Bệnh viện Chuyên khoa Yatharth Faridabad, cho biết nhiều phụ nữ ban đầu có thể bỏ qua các dấu hiệu sớm của vấn đề về thận vì thường nhầm lẫn với quá trình lão hóa bình thường hoặc mệt mỏi mạn tính.

"Các dấu hiệu bệnh thận ban đầu bao gồm cảm giác mệt mỏi kéo dài, sưng phù chân và/hoặc mặt, đi tiểu nhiều vào ban đêm, lượng bọt bất thường trong nước tiểu, đau lưng, da khô hoặc ngứa, và các trường hợp thiếu máu không rõ nguyên nhân", tiến sĩ Jha cho hay.

Tiến sĩ Gaur bổ sung thêm hầu hết bệnh nhân sẽ không nhận biết được các dấu hiệu vấn đề về thận giai đoạn đầu do bệnh diễn tiến âm thầm. Thông thường, mọi người sẽ không hành động mà sẽ bỏ qua chúng. Hầu hết sẽ cho rằng đây là do tuổi tác, căng thẳng hoặc thay đổi nội tiết tố; do đó, không tìm kiếm sự chăm sóc y tế cho đến khi thận bị tổn thương nghiêm trọng.

Các yếu tố nguy cơ

Theo tiến sĩ Gaur, một số nguyên nhân chính gây ra bệnh thận mạn tính trên toàn thế giới bao gồm huyết áp không được kiểm soát và lượng đường trong máu cao. Một số thói quen phổ biến nhưng có hại khác là hút thuốc, ăn quá nhiều muối, thường xuyên sử dụng thuốc giảm đau không kê đơn và ít vận động.

Ngoài ra, sự sẵn có của thức ăn nhanh khiến mọi người tiếp xúc với lượng muối, siro ngô, dầu cọ và các thực phẩm không lành mạnh khác nhiều hơn. "Điều này dẫn đến sự gia tăng các rối loạn chuyển hóa như béo phì và tiểu đường. Cả hai đều là những nguyên nhân chính góp phần vào sự gia tăng tỷ lệ mắc bệnh thận mạn tính trên toàn thế giới", tiến sĩ Gaur nhận định.

Trong khi đó, tiến sĩ Jha khuyên mọi người nên tập thể dục thường xuyên để giúp giảm huyết áp, lượng đường trong máu và cân nặng, tất cả đều quan trọng để duy trì sức khỏe thận. Hoạt động thể chất sẽ giúp cải thiện lưu thông máu, giảm viêm và giảm mức độ hormone gây căng thẳng.

"Bất kỳ hình thức hoạt động thể chất vừa phải nào như đi bộ nhanh, yoga hoặc bơi lội sẽ dần dần làm giảm nguy cơ mắc bệnh suy thận mạn tính", tiến sĩ Jha gợi ý.