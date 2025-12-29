Suy thận ở tuổi 25

Phát hiện viêm cầu thận sau một cơn đau đầu dữ dội, chàng trai trẻ chủ quan bỏ điều trị. Chỉ sau chưa đầy một năm, bệnh tiến triển nhanh, buộc anh bước vào hành trình chạy thận rồi ghép thận.

Nam thanh niên phải chạy thận ở tuổi 25. Ảnh: BVCC.

Ở tuổi 25, khi nhiều người trẻ đang bắt đầu ổn định công việc và theo đuổi những kế hoạch dài hạn, L.V.Đ. (ngụ Cà Mau) gắn cuộc sống với lịch chạy thận đều đặn mỗi tuần. Căn bệnh từng được xem là “của người già” đã đẩy chàng trai trẻ vào suy thận giai đoạn cuối, buộc phải ghép thận để duy trì sự sống.

Lịch chạy thận 3 lần mỗi tuần

Năm 2024, sau một cơn đau đầu dữ dội, Đ. đi khám và được phát hiện mắc viêm cầu thận. Tuy nhiên, do chủ quan và không tuân thủ điều trị, bệnh tiến triển nhanh chóng. Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, chức năng thận của Đ. suy giảm nghiêm trọng.

Khi quay lại bệnh viện thăm khám vào giữa năm nay, chàng trai được chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối. Từ đó, anh phải lọc máu định kỳ 3 lần mỗi tuần để duy trì sự sống. Những buổi chạy thận kéo dài hàng giờ khiến sức khỏe và tinh thần của chàng trai 25 tuổi suy kiệt, cuộc sống gần như đảo lộn hoàn toàn.

Ê-kíp phẫu thuật ghép thận cho nam bệnh nhân bằng kỹ thuật nội soi. Ảnh: BVCC.

Theo bác sĩ chuyên khoa I Vũ Lệ Anh, Trưởng khoa Nội thận, viêm cầu thận là nguyên nhân hàng đầu gây suy thận ở người trẻ. Đây là bệnh lý có thể diễn tiến âm thầm nhưng rất nhanh nếu không được điều trị và theo dõi đúng cách.

Bác sĩ Anh cho hay người trẻ thường chủ quan vì triệu chứng không rõ ràng. Chỉ cần tự ý bỏ điều trị 1-2 tháng, chức năng thận có thể suy giảm không hồi phục và nhanh chóng chuyển sang suy thận giai đoạn cuối.

"Khi đó, chạy thận chỉ là giải pháp tạm thời, còn ghép thận mới là phương pháp tối ưu để người bệnh có thể trở lại cuộc sống bình thường", bác sĩ Anh nói.

Trong những tháng ngày gắn bó với máy chạy thận, điểm tựa lớn nhất của Đ. chính là gia đình. Không thể an tâm khi nhìn con trai trẻ phải sống phụ thuộc vào lọc máu, người cha đã tự nguyện hiến một quả thận với mong muốn giữ lại chất lượng cuộc sống tốt hơn cho con.

Sau khi đánh giá tổng trạng sức khỏe của hai cha con và thực hiện các xét nghiệm hòa hợp miễn dịch, các bác sĩ quyết định tiến hành ca ghép thận.

Hồi chuông cảnh báo suy thận trẻ hóa

Ngày 5/12, ca phẫu thuật nội soi ghép thận từ người cha cho con trai được thực hiện thành công. Ngay sau khi ghép, quả thận hoạt động tốt, bệnh nhân có nước tiểu ngay tại bàn mổ.

Hai ngày sau phẫu thuật, sức khỏe của cả hai đều ổn định, có thể đi lại và sinh hoạt bình thường. Không còn những ngày dài mệt mỏi bên máy chạy thận, Đ. dần hồi phục, tinh thần cải thiện rõ rệt.

Theo ghi nhận từ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, chỉ riêng trong năm 2025, bệnh viện đã thực hiện 3 ca ghép thận cho các bệnh nhân ở độ tuổi từ 25 đến 28. Trường hợp của Đ. là một trong những ca bệnh cho thấy xu hướng suy thận đang ngày càng trẻ hóa, để lại nhiều hệ lụy nặng nề cho người bệnh và gia đình.

Từ câu chuyện của Đ., bác sĩ Anh cảnh báo suy thận không còn là bệnh của người cao tuổi. Theo thống kê tại nhiều cơ sở y tế trong nước giai đoạn 2020-2025, nhóm tuổi từ 18 đến 30 chiếm khoảng 20-30% tổng số ca mắc bệnh thận.

Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến lối sống thiếu khoa học như thức khuya, ăn mặn, sử dụng nhiều thực phẩm chế biến sẵn, uống nhiều nước ngọt, căng thẳng kéo dài và ít vận động. Đặc biệt, viêm cầu thận ở người trẻ thường tiến triển âm thầm, đến khi phát hiện thì đã ở giai đoạn muộn, buộc phải chạy thận hoặc ghép thận.

Bác sĩ Anh khuyến cáo khi có các dấu hiệu như tăng huyết áp không rõ nguyên nhân, tiểu ra bọt, tiểu ra máu hoặc phù đột ngột, người trẻ cần đi khám sớm để tầm soát bệnh thận.

"Việc tuân thủ điều trị, duy trì lối sống lành mạnh và khám sức khỏe định kỳ có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ chức năng thận, tránh những hệ quả nặng nề khi bệnh đã bước sang giai đoạn cuối", bác sĩ Anh nhấn mạnh.