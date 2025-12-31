Người đàn ông nguy kịch vì căn bệnh ai cũng chủ quan

Người đàn ông ở Hà Nội mắc sốt xuất huyết Dengue nhập viện trong tình trạng nguy kịch, tiểu cầu tụt sâu, men gan tăng vọt, suy hô hấp tiến triển nhanh.

Dù đã được điều trị tích cực với đầy đủ các biện pháp hồi sức hiện đại, diễn biến bệnh vẫn rất phức tạp, suy gan và suy hô hấp không cải thiện.

Bệnh nhân là N.M.C., 51 tuổi, trú tại Hà Nội, thể trạng thừa cân, có nhiều bệnh lý nền mạn tính. Người bệnh có tiền sử viêm tụy cấp, viêm cầu thận, đái tháo đường đã điều trị thuốc đều đặn trong 4 năm, tăng huyết áp dùng thuốc thường xuyên suốt 5 năm.

Đây là nhóm bệnh nhân có hệ miễn dịch suy giảm sâu, rất dễ gặp biến chứng nghiêm trọng khi mắc các bệnh nhiễm virus, đặc biệt là sốt xuất huyết Dengue.

Khoảng 5 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện sốt cao từng cơn, nhiệt độ dao động 39-40 độ C, kèm đau mỏi người, ho khan, ăn uống kém. Người bệnh được gia đình đưa vào cơ sở y tế khám và được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết Dengue.

Sau 5 ngày điều trị, tình trạng không cải thiện, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện xuất huyết và sưng nề vùng mu tay phải nên được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Khi nhập Trung tâm Hồi sức tích cực, bệnh nhân đã được cầm máu vùng mu tay phải nhưng các chỉ số sinh học rất đáng lo ngại. Số lượng tiểu cầu chỉ còn 7 G/l, chỉ số HCT giảm nhanh từ 0,533 xuống 0,433 trong cùng ngày, men gan tăng trên 3.000. Hình ảnh X-quang ngực cho thấy rốn phổi và các nhánh phế quản hai bên tăng đậm.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân.

Người đàn ông này có bụng chướng, siêu âm phát hiện dịch ổ bụng, áp lực ổ bụng trên 40. Ngay lập tức, ông C. được an thần, thở máy, sử dụng đồng thời Adrenalin và Noradrenalin để duy trì huyết áp, đồng thời tiến hành lọc máu liên tục, truyền các chế phẩm máu và chọc dẫn lưu ổ bụng.

Tuy nhiên, tình trạng suy gan tiếp tục tiến triển, lượng dịch thoát ra nhiều, suy hô hấp ngày càng nặng. Các bác sĩ buộc phải chuyển bệnh nhân sang hỗ trợ bằng ECMO-VV, tăng liều vận mạch, tiên lượng trở nên rất nặng nề.

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rất nặng, có nhiều bệnh lý nền nên việc duy trì huyết áp đã phải sử dụng cùng lúc hai loại vận mạch.

Dù đã được điều trị tích cực với đầy đủ các biện pháp hồi sức hiện đại, diễn biến bệnh vẫn rất phức tạp, suy gan và suy hô hấp không cải thiện. Trước tình trạng suy gan, suy hô hấp tiến triển nhanh, các bác sĩ đánh giá bệnh nhân có tiên lượng rất xấu, nguy cơ khó qua khỏi.

Từ trường hợp này, bác sĩ Phạm Văn Phúc nhấn mạnh sốt xuất huyết có thể trở thành bệnh lý nguy hiểm, đặc biệt ở những người có bệnh lý nền như béo phì, tim mạch, đái tháo đường, suy gan, suy thận hoặc các tình trạng khiến hệ miễn dịch suy giảm. Bệnh thường chuyển sang giai đoạn nguy hiểm nhất trong khoảng từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 kể từ khi khởi phát sốt.

Nếu thoát huyết tương nhiều, người bệnh có thể rơi vào sốc, kèm xuất huyết dưới da, niêm mạc, nội tạng, hoặc tràn dịch màng bụng, màng phổi. Những trường hợp nặng có thể nhanh chóng dẫn đến suy đa tạng như suy gan, suy thận, suy hô hấp.

Phòng bệnh vẫn là giải pháp quan trọng nhất. Người dân cần chủ động tiêm phòng đầy đủ, đúng lịch, duy trì lối sống lành mạnh, tập luyện thể thao để nâng cao sức khỏe và hệ miễn dịch. Sốt xuất huyết chỉ có thể được kiểm soát hiệu quả khi người bệnh, đặc biệt là nhóm có bệnh nền và hệ miễn dịch suy giảm, được bảo vệ ngay từ đầu.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Nguyên Huyền, Giám đốc Trung tâm Phòng, chống dịch, cũng cho hay hiện nay tiêm vaccine là một trong những biện pháp chủ động và hiệu quả nhằm giảm nguy cơ mắc bệnh cũng như hạn chế diễn biến nặng khi nhiễm virus Dengue.

"Vaccine không thay thế hoàn toàn các biện pháp phòng muỗi đốt, diệt lăng quăng, bọ gậy, nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cơ thể, đặc biệt với những người có bệnh lý nền, người cao tuổi, người có hệ miễn dịch suy giảm", bác sĩ Huyền nhấn mạnh.